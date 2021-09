Neo vuelve, lanzan tráiler de Matrix Resurrections

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El 22 de diciembre, de manera simultánea, se estrenará en cines y en HBO Max The Matrix: Resurrections, la cuarta entrega de la saga que se estrenó el 31 de marzo de 1999, en Estados Unidos.

Primero fue The Matrix (1999), después The Matrix Reloaded (2003), siguió The Matrix Revolutions (2003) y 18 años después The Matrix Resurrections (2021).

¡VAMOS! Que ganas de ver la nueva película, la quiero ver pero yaaaaa!#Matrix #MatrixResurrections pic.twitter.com/WihoknI8P7 — uD835uDC05uD835uDC2BuD835uDC1EuD835uDC1DuD835uDC1EuD835uDC2BuD835uDC22uD835uDC1CuD835uDC24 (@pereirapty) September 9, 2021

Este 9 de septiembre se presentó el tráiler con Keanu Reves, el personaje de “Neo” como protagonista desde la primera película de ciencia ficción escrita y dirigida por las hermanas Wachowski.

Desde el inicio, “Neo” aparece con unos años más que en las otras películas, pues esta entrega se realiza 18 años después de la última, el protagonista está en consulta con un psiquiatra, representado por Neil Patrick Harris, quien cuestiona su capacidad de pensar y actuar con buen juicio, reflexión, sensatez y responsabilidad.

Trinity es interpretada de nueva cuenta por Carrie-Anne Moss y aparece una versión más joven de Morpheus, que originalmente fue interpretado por Laurence Fishburne y ahora lo encarna Yahya Abdul-Mateen II.

Otro personaje que regresa es Jada Pinkett Smith, en el papel de Niobe, la capitana de Logos, la nave más pequeña de la resistencia contra los robots.

La cuenta “El cine de la Bestia” compartió que este adelanto del tráiler de “The Matrix: Resurrections” es el primero de la historia que es, a su vez, un adelanto de la película “John Wick 4”.

Dato curioso: este adelanto de "The Matrix: Resurrections" es el primero en la historia que también sirve como adelanto de otra película, en este caso de "John Wick 4" pic.twitter.com/8Qiyp9fuJD — El cine de la Bestia (@cinedelabestia) September 7, 2021

En el tráiler no faltaron las artes marciales, balas en cámara lenta, pastillas rojas y azules, gatos, conejos y espejos. El conejo blanco aparece en el tema White Rabbit de Jefferson Airplane que sonoriza el tráiler y en un libro que Chopra le da a Reeves y en un tatuaje en la piel de Henwick.

Esta es la penúltima entrega de The Matrix, donde “Neo” se sacrifica por la humanidad ante el agente Smith y los robots, pero, al parecer, las máquinas se encargaron de mantener su cuerpo dentro de la Matrix.

La película fue dirigida por Lana Wachowski tiene diversas referencias a películas pasadas, como se puede apreciar en el tráiler difundido este jueves.

En días pasados, los asistentes a CinemaCon, en Las Vegas, disfrutaron la presentación del tráiler de la película, por parte de Warner.

The Matrix

La película original fue reconocida con cuatro Premios Óscar por Mejor Montaje, Mejor Sonido, Mejor Edición de Sonido y Mejores Efectos Visuales. Se volvió una cinta de culto. Fue incluida en el National Film Registry de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, en 2012.