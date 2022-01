Donan colección de arte del poeta Carlos Pellicer; cancelan timbre postal y "cachito" de lotería

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– En una ceremonia en el vestíbulo del Palacio de Bellas Artes, la Presidencia de la República dio a conocer que se entregó a Cultura federal la colección de arte del poeta tabasqueño Carlos Pellicer, en el marco del 125 aniversario de su natalicio, misma que formará parte del Museo Nacional de Arte (Munal).

La colección donada por el artista plástico Carlos Pellicer López, sobrino del poeta, se conforma por 651 piezas y documentales de la colección de arte de su tío, así como mil 426 obras del artista duranguense Mario Alonso Ostolaza, y se encontrará en el Munal para su resguardo.

Al respecto Alejandra Frausto, titular de Cultura federal refirió desde el acto en el “palacio de mármol”:

“Hoy lo recordamos por la fecha de su nacimiento, algo que nunca le hubiera gustado recordar y menos en público; cuando le preguntaban cuántos años tenía, contestaba: ‘Mire compañero, yo puedo tener muchas cosas, menos edad’.

“Aquí estamos hoy, pensándolo de todo corazón, y aprovechando la oportunidad para poner en las mejores manos algo de los poemas pintados que coleccionó en su vida. Desde hace muchos años, como en los cuentos, esperaba la llegada de este momento, en el que se cierra una cadena de fortuna. Cuando murió mi tío Carlos –hace ya casi 45 años-, me tocó heredar entre tantas bendiciones, la mitad de la colección de su pintura; desde entonces empecé a pensar dónde y cómo acomodar ese universo. No era fácil, no era prudente legar este acervo a otra administración, a otro gobierno. Ahora es el tiempo ideal”.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en un mensaje transmitido en video, reseñó su acercamiento al poeta tabasqueño Carlos Pellicer Cámara, recordando su trayectoria como político y promotor del arte mexicano.

Al acto en el máximo recinto cultural asistieron también la presidenta del Consejo Asesor Honorario de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller, en representación de López Obrador; el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Lucina Jiménez López, y el artista plástico Carlos Pellicer López.

Así como el coordinador de Memoria Histórica, Eduardo Villegas Megías; la directora general de la Lotería Nacional, Margarita González Saravia, y la directora general del Servicio Postal Mexicano, Rocío Bárcenas Molina.

Como parte del acto y reconocimiento al poeta también se canceló una estampilla postal “Homenaje al poeta Carlos Pellicer” y un billete de la Lotería Nacional.

La estampilla tiene formato de 72 milímetros por 30 milímetros, con valor facial de 7 pesos, circulará en todo el territorio nacional y en 191 países miembros de la Unión Postal Universal a través de miles de cartas y paquetes que circulan día a día por todo el mundo, de acuerdo con la información de Cultura.

En tanto, la celebración del Sorteo Zodiaco No. 1554 se realizará en el salón de sorteos de la Lotería Nacional, ubicado en el Edificio “El Moro” la noche de este domingo 16 de enero, en punto de las 20 horas; y está dotado con un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 24 millones de pesos en premios.