Bono confiesa sentirse avergonzado de su voz, del nombre U2, y de algunas canciones

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras 46 años de haber fundado U2, banda con la que grabó 15 álbumes de estudio, realizó 20 giras y ganó varios premios, el vocalista de la banda irlandesa Paul David Hewson, Bono, confesó sentirse avergonzado de su voz, del nombre del grupo, y de algunas canciones.

En entrevista para el podcast Hollywood reporter’s Awards Chatter, en la que participó también el guitarrista Dave Evans, The Edge, Bono lamentó su actuación en su LP debut, en 1980, titulado Boy.

“Es la voz el problema. La banda suena increíble, aunque encontré que yo cantaba muy tenso y la voz sonaba un poco no machista, y mi macho irlandés estaba tenso por eso”, afirmó.

“Estaba en el auto cuando una de nuestras canciones sonó en la radio y tenía el color, como decimos en Dublín, escarlata. ¡Estoy tan avergonzado! Siento que Boy y otros álbumes no completaron los detalles necesarios”, expresó el cantante y activista político, de 61 años.

Bono, quien en 1976 respondió al llamado de su compañero del colegio Mount Temple Comprehensive School, Larry Mullen Jr., para formar una banda que primero se llamó Feedback, un año después The Hype y en 1978 se quedó con U2, siguió con la autocrítica al grupo con el que ha grabado 15 álbumes de estudio, organizado 20 giras mundiales y ganado varios premios Grammy, Brit Awards, Globos de Oro, MTV Music Awards y MTV Europe Music Awards.

“Creo que U2 empuja bastante el barco por la vergüenza y, tal vez, ese es el lugar para estar como artista, ya sabes, justo al borde de tu nivel de vergüenza”, indicó y admitió que como sabían que tocarían frente a una audiencia, sus canciones se escribieron para el escenario, más que para la radio.

Bono recordó que algunos de sus colegas también tuvieron problemas con su estilo, en los años ochenta, como el difunto cantante Robert Palmer (1949-2003) quien, en una reunión con el bajista de U2, Adam Clayton, le preguntó: “Dios, ¿alguna vez le dijiste a tu cantante que bajara un poco los decibeles? “Se haría un favor a sí mismo, a su voz y a todos los que tenemos que escucharlo”.

Estuvo de acuerdo con el difunto Palmer porque, en sus palabras, estaba cantando fuera de su cuerpo “porque no estaba pensando en cantar”.

Lo anterior, reconoció, fue cuando U2 estaba dando sus primeros pasos en su carrera. “Esa es la cuestión: no sabíamos lo suficiente sobre música. Nos la estábamos inventando. Cuando no tienes teoría musical a ese nivel, haces lo que se puede”.

Pese a sus críticas, Bono aseguró que hay algunos éxitos salvables en su extensa discografía. “La que más puedo escuchar es ‘Miss Sarajevo’ con Luciano Pavarotti”, dijo y aseguró que le enorgullece la canción “Vértigo”.

Siguió: “Me convertí en cantante recientemente. Tal vez esto aún no ha llegado a los oídos de algunas personas y lo entiendo”, señaló Bono, quien casi siempre usa gafas oscuras que forma parte de la imagen que se creó desde 1990 en la gira Zoo TV y su personaje “The fly” (La mosca).

Sobre el nombre de la banda, U2, Bono aseguró que ni él ni The Edge estaban contentos con el nombre que eligieron en 1978 porque le sonaba muy futurista, pero su primer mánager, Paul McGuinness, los convenció diciéndoles que era “genial” y que “una letra y un número se verían bien en una camiseta”.

Bono aseguró que tampoco se dio cuenta que “los Beatles fue un mal juego de palabras”, pues en la cabeza de los integrantes, U2 “era como el avión espía, el submarino, era futurista, como resultó implicar este tipo de aquiescencia”, dijo y remató: “No, no, todavía no me gusta mucho el nombre”.

“La idea vino del amigo y compañero músico Steve Averill. Él vino a nosotros con algunas sugerencias, una de ellas era U2. De las sugerencias, esta no fue la que nos llamó la atención como el nombre que realmente buscábamos, sino que era el que menos odiábamos. Y lo que nos encantó fue que no era obvio, por el nombre, cómo sonaba o de qué se trataba esta banda”, señaló The Edge.

U2 ha vendido más de 170 millones de copias de sus álbumes a nivel mundial y ha ganado 22 premios Grammy. En 2005, la banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll, en Cleveland, Estados Unidos.