"El espíritu universitario es incluyente": Rosa Beltrán sobre pospatriarcado y lenguaje inclusivo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un día después de tomar posesión como nueva titular de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Rosa Beltrán afirmó que está elaborando el plan de trabajo y adelantó su visión sobre sus dos ejes: “pospandemia” y “pospatriarcado”, al tiempo que respondió sobre el “lenguaje inclusivo” –que ella misma utiliza– y su posible uso durante su gestión.

Vía video-llamada en una conferencia que sirvió de presentación con la prensa, la escritora y doctora en Literatura Comparada destacó la vida cultural que brinda la universidad a sus estudiantes y al público en general, y que tras su posesión parte fundamental de su gestión tendrá que ver con consolidar los programas que deja Jorge Volpi, de quien elogió su trabajo al frente de Difusión Cultural antes y durante la pandemia, de manera que el inicio de su gestión continuará, de momento, de manera híbrida:

“Una de las palabras clave en mi gestión es pospandemia porque uno de los desafíos más grandes es acercarnos otra vez a través de música, teatro, danza, talleres y sobre todo los festivales en la sede de Difusión Cultural pero también en otros espacios, cosa que no vamos a perder, el alcance en CCH’s, prepas, facultades, todo esto va a seguir siendo parte del proyecto de esta gestión y de ahí la ‘pospandemia’ que tendrá muchos ‘ramas’ y que quedará en papel en el plan de trabajo.

“La otra clave es el ‘pospatriarcado’, y yo sé que esto hace ruido, pero quiero explicar que tiene con uno de los ejes más importantes de mi gestión que tiene que ver con la igualdad, la diversidad, inclusión, nuevas masculinidades, formas de pensarnos de manera distinta, formas de analizar y estudiar como lo hace la universidad y el espíritu universitario: el machismo, que no es privativo de los hombres, es una cultura milenaria heredada y que también visibilizaremos. La universidad es puntera en llevar captar, difundir, enseñar las voces más diversas y significativas y es un ideal mío el poner en un primer plano el concurso de estas voces para conciliarlas en una voz…”.

Refirió que tendrá entrevistas con los titulares que dependen de Difusión Cultural para subrayar los intereses antes mencionados, continuar el proyecto e innovar en lo que consideró su “granito de arena”. Destacó que buscará fortalecer con especial atención distintos programas como el Periodismo, la Unidad Académica y la de Género, el trabajo de Jóvenes UNAM y Puntos UNAM.

Ya en la ronda de preguntas y respuestas afirmó que el presupuesto de 2021 será el mismo de 2020, aunque recordó que debe considerarse la inflación lo cual hace que disminuya que esa cantidad, que parece ser la misma, tenga una reducción natural.

Sobre su plan de trabajo y líneas de acción explicó

“Estoy trabajando ese plan, ya que lo tenga se presentará al consejo, no tengo fecha expresa pero muy pronto lo entregaré el equipo, estoy en entrevistas con los titulares de las direcciones y cátedras, los conozco muy bien, pero de todos modos se necesita la conversación para afinar puntos con las nuevas estrategias, hasta que tenga el plan de trabajo en base a las dos líneas (pospandemia y pospatriarcado)”.

Al indagar cuestionarse el tema del pospatriarcado en su plan recalcó:

“Sabía que el pospatriarcado haría ruido y me gusta que así sea, soy feminista, soy mujer, me importa que se ponga en primer plano, en la mesa de discusión, que se cuestione y visibilicen las nuevas formas de enunciación y nuevas masculinidades. Esta palabra que pareciera excluyente para los hombres no lo es, invita a que pensemos cómo hemos vivido hasta ahora y porque ha habido tanta violencia de género en todo el mundo, un punto ha sido el ‘himno de las tesis’, publiqué mi posición al respecto en mi libro Radicales libres, pero qué vamos a hacer en estos momentos no lo puedo decir, porque es una invitación con directores con los que me quedó y se quieran quedarse para que pensemos estas acciones…

Lenguaje inclusivo

A pregunta expresa de Apro sobre el ‘lenguaje inclusivo’ que la misma Beltrán utilizó durante algunos momentos de su presentación, y en específico sobre el punta de vista de Concepción Company –miembro de la Academia Mexicana de la Lengua (AML), de la cual la nueva titular de Difusión Cultural también forma parte–, de que veía imposible que se sostuviera a largo plazo, además de calificarla como un “peligrosísimo” sometimiento a una forma de hablar por miedo a la incorrección política, comentó:

“Company es una colega a quien admiro, respeto y quiero, pero aún dentro de la Academia podemos tener posiciones que discrepen, eso es ser académico, la lengua es un organismo vivo, la AML no tiene como objetivo controlarla o normarla, meterla en direcciones a criterio de sus integrantes o gusto y/o voluntad. Creo que es la lengua misma la que dirá si esto responde a la efervescencia de un momento, es una discusión importante, es un hecho.

“Quiero dejar claro que desde el punto de vista filosófico me parece importantísimo en el lenguaje incluyente o inclusivo y no puedo descartarlo de un plomazo. Me parece interesante la discusión para referirse a personas de otros géneros, incluso como tema filosófico y humanista pensar en lo no-binario”.

Sobre la utilización del lenguaje inclusivo en la literatura:

“He tenido alumnos, alumnas, alumnes, que se proponen escribir desde el género no binario y es todo un reto, han podido verterlo en la ciencia ficción que parece ser uno de los géneros que permite esta discusión no binaria hasta ahora, pero no quiero irme por las ramas, a lo que voy es que si es una forma de incluir a otros estoy de acuerdo, será el tiempo el que dicte si es moda o se queda”.

Y finalmente de la utilización del lenguaje inclusivo durante su gestión en Difusión Cultural:

“Yo lo tomo en cuenta, también respeto las diferencias, al hablar de inclusión no hablé de ser una aplanadora que pretende que todo el mundo haga lo mismo, a mí me parece que el espíritu universitario es incluyente pero cada quien encontrara sus estrategias léxicas”.