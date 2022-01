Jason Momoa ficha por Fast and Furious 10

MADRID. (CulturaOcio) -Jason Momoa se une al elenco protagonista de 'Fast & Furious 10'. El actor hawaiano será el villano de la décima entrega de la saga, que será la penúltima, y que tiene previsto estrenarse en mayo de 2023 con Justin Lin de nuevo como director.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la saga de acción ha confirmado la información que ya adelantó el pasado viernes The Hollywood Repoter. "La familia Fast sigue creciendo. Bienvenido Jason Moma", reza el mensaje de bienvenida en Twitter al protagonista de Aquaman que se suma así al reparto liderado por Vin Diesel y que cuenta además con nombres como Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Sung Kang, Nathalie Emmanuel o Charlize Theron.

Eso sí, quien no volverá será Dwayne Johnson que tras su disputa pública con Diesel está totalmente enfocado en Hobbs and Shaw, su propio spin-off de la franquicia que coprotagoniza con Jason Statham. A pesar de la petición de los fans para que Luke Hobbs aparezca en lo que supondrá el inicio del final de la franquicia, el actor ya ha reiterado en varias ocasiones de forma pública que no estará.

"Le dije [a Vin Diesel] de primera mano que no volvería a la saga", declaró el actor a CNN el año pasado. "Fui firme pero cordial con mis palabras. Siempre apoyaré al elenco y el éxito de la franquicia, pero no había posibilidad alguna de regresar", señaló el actor que acusó además a Diesel, de ser "un ejemplo de manipulación". "No me gustó que incluyera a sus hijos en el post, así como la muerte de Paul Walker. Déjalos fuera de eso. Habíamos hablado de esto hace meses y llegamos a un claro entendimiento", sentenció.

La franquicia Fast and Furious comenzó en 2001 y ha recaudado más de 6 mil 600 millones de dólares a nivel mundial, cifra que incluye el spin-off Hobbs & Shaw. La entrega más reciente es Fast and Furious 9, estrenada en España en julio de 2021 y que superó los 720 millones de dólares en taquilla en el dificultoso contexto de pandemia.