CIUDAD DE MÉXICO (AP).- Las 10 canciones más populares de la semana en algunos países de las Américas y España.

MÉXICO

1.- "Ojos marrones" – Lasso, Sebastián Yatra

2.- "Despechá" – Rosalía

3.- "Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52" - Bizarrap, Quevedo

4.- "I'm Good (Blue)" - Bebe Rexha, David Guetta

5.- "La bachata" - Manuel Turizo

6.- "Tití me preguntó" - Bad Bunny

7.- "TV" - Sebastián Yatra

8.- "Late Night Talking" - Harry Styles

9.- "5 Estrellas" – Sech, Reik

10.- "I Ain't Worried" – OneRepublic

(Fuente: Los 40 Principales)

ARGENTINA

1.- "El último beso" - Tiago PZK,Tini

2.- "Despechá" – Rosalía

3.- "Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52" - Bizarrap, Quevedo

4.- "La bachata" – Manuel Turizo

5.- "Bailé con mi ex" - Becky G

6.- "Te felicito" - Shakira, Rauw Alejandro

7.- "N5" – Lali

8.- "Traductor" - Tiago PZK, Myke Towers

9.- "Late Night Talking"- Harry Styles

10.- "Nobody like yo" - Nicki Nicole

(Fuente: Los 40 Principales)

CHILE

1.- "Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52" - Bizarrap, Quevedo

2.- "Despechá" – Rosalía

3.- "La bachata" – Manuel Turizo

4.- "Marisola" - Cris Mj, Standly

5.- "As It Was" - Harry Styles

6.- "Ultra solo" - Polimá Westcoast, Pailita, Feid, Pailita, Paloma Mami

7.- "La terapia" - Young Cister

8.- "Ojitos lindos" - Bad Bunny, Bomba Estéreo

9.- "Panamera" – Standly

10.- "About Damn Time" – Lizzo

(Fuente: Los 40 Principales)

COLOMBIA

1.- "Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52" - Bizarrap, Quevedo

2.- "Feliz cumpleaños Ferxxo" – Feid

3.- "Gatúbela" – Karol G, Maldy

4.- "La bachata" - Manuel Turizo

5.- "Despechá" – Rosalía

6.- "Me porto bonito" - Bad Bunny, Chencho Corleone

7.- "Ferxxo 100" – Feid

8.- "As It Was" - Harry Styles

9.- "Bad decisions"- Benny Blanco, Snoop Dogg, BTS

10.- "Cómo dormiste?" - Rels B

(Fuente: Los 40 Principales)

ESPAÑA

1.- "Dile a los demás" - Dani Fernández

2.- "Despechá" – Rosalía

3.- "Don't You Worry" - Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta

4.- "Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52" - Bizarrap, Quevedo

5.- "Las 12" - Ana Mena, Belinda

6.- "Mariposas" – Aitana, Sangiovanni

7.- "I Ain't Worried" – OneRepublic

8.- "Envolver" - Anitta

9.- "Quieres" – Aitana, Emilia, PtaZeta

10.- "Te felicito" - Shakira, Rauw Alejandro

(Fuente: Los 40 Principales)