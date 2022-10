Ver, oír, aplaudir, silbar...

¡50 años del Taller Coreográfico de la UNAM!

Con 108 temporadas y aproximadamente 300 coreografías que forman parte del repertorio de la compañía universitaria, el Taller Coreográfico de la UNAM (TCUNAM) cumple 50 años. Fundado por Gloria Contreras y Eduardo Mata en septiembre de 1970, presentará a partir de este 2 de octubre tres programas especiales y una exposición fotográfica conmemorativa. La celebración del cincuentenario que fue postergada dos años por la emergencia sanitaria, ahora formará parte del primer Festival Cultura UNAM. Tendrán tres galas que condensan la historia del Taller Coreográfico: La primera, denominada “Homenaje a Gloria Contreras”, se efectuará mañana domingo, a las 12:30 horas, con obras emblemáticas de la maestra, como Danza para Mujeres, Sensemayá y Concierto en Ré, entre otras. Ese día, pero a las 11:30 horas se inaugurará la exposición “Taller Coreográfico de la UNAM. 50 años de danza”, la cual presentará una selección fotográfica de las obras emblemáticas en cinco décadas de trabajo, en el vestíbulo de la Sala Miguel Covarrubias y permanecerá hasta el domingo 23 de octubre.

Exposición fotográfica de Pavka Segura

La muestra “A particular windy day” (Un día con mucho viento) en la galería Lateral (Bucareli 108, interior 107, colonia Centro) es un proyecto en donde, de forma simbólica, el viento, la luz y el fantasma versan sobre la memoria y los vestigios del imaginario modernista en México. Fotografías de personajes pasados y presentes, objetos y dibujos de la urbe se entrelazan para constituir un imaginario personal al mismo tiempo que se señalan particularidades sobre la época antes referida. El proyecto del artista de la lente Pavka Segura (Ciudad de México, 1971), se ha ido conformando en diversas aristas que me permiten establecer analogías de carácter formal entre distintas disciplinas, así como otras de carácter narrativo o metafórico. En el caso de estas piezas no solo refieren al retrato formal de personajes de una historia, si no que también tratan la estructura arquitectónica como una, con la cual podríamos zarpar a través de la luz y, por lo tanto, del tiempo... una tormenta impacta y esta estructura zozobra y lo que nos encontramos son vestigios de la misma.

Muestra de Cine Escandinavo en México

Todos los sábados de octubre se proyectará un largometraje escandinavo en La Casa del Cine MX. Este ciclo abarca producciones muy interesantes de Dinamarca, Suecia, Noruega, Islandia y Finlandia. Este sábado 1 de octubre se exhibe “The square” (Suecia, 2017), dirigida por Ruben Östlund. En 142 minutos, Christian, mánager de un museo de arte contemporáneo, se encarga de una exhibición titulada “The square” en la que hay una instalación que fomenta valores humanos y altruistas. Un día le roban el móvil y la cartera en plena calle, incidente que causará más consecuencias de las esperadas. Actúan Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West y Terry Notary. La Casa del Cine MX, República de Uruguay 52, Centro Histórico de la Ciudad de México, a las 18 horas.

“De nuevo otra vez”, de la argentina Romina Paula

Este filme, de 84 minutos, es escrita, dirigida y actuada por Romina Paula. Aquí, Romina regresa a sus raíces para reencontraste así misma. Después de un angustiante primer año como madre, parece como si la bruma empezara a levantar: ya es un poco mayor para salir de fiesta y juntarse con veinteañeros, pero lo suficientemente joven para fantasear con otros. La actriz Romina dirige la cámara a su hijo, su madre y hacia sí misma en esta intrigante combinación de documental y ficción. Su debut es una delicada introspección sobre la maternidad, femineidad y la madurez, con reflexiones sorprendentes y análisis honestos, sin pudor alguno. Complementan el elenco Mónica Rank, Ramon Cohen, Esteban Bigliardi, Pablo Sigal, Mariana Chaud y Denise Groesman. Cineteca Nacional, México Coyoacán 389, colonia Xoco. Sala 6. Sábado 1 y 2 de octubre, a las 18:15 y 20:15 horas.

“Mira cómo corren” es una historia de misterio y comedia

El estadunidense Tom George reúne a Adrien Brody, Sam Rockwell, Saoirse Ronan y Ruth Wilson. Mira cómo corren (2022) está ambientada en el West End del Londres de los años 50, los planes para una versión cinematográfica de una exitosa obra de teatro se ven interrumpidos bruscamente tras el asesinato de un director de cine de Hollywood. Cuando el inspector Stoppard (Sam Rockwell) y la entusiasta recién llegada agente Stalker (Saoirse Ronan) se hacen cargo del caso, ambos se ven envueltos en un intrigante misterio dentro del glamuroso y decadente teatro clandestino, investigando el crimen por su cuenta y riesgo. Se puede ver en Cinépolis.

Helen Escobedo en el MARCO de Monterrey

El Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey MARCO, presenta una interesante muestra de una de las artistas plásticas pionera de la Instalación en nuestro país: Helen Escobedo (1934-2010). Titulada "Ambientes totales", esta exposición abarca el trabajo producido de 1969 hasta el 2010. Su amplio repertorio abarca esculturas monumentales, en espacios públicos, esculturas habitables, inmersivas, efímeras, que desafiaban los cánones establecidos, muchas de ellas impregnadas de un sentido del humor muy particular. Se exhiben 108 obras que reúne pinturas, collages, dibujos, maquetas y esculturas a través de cuatro ejes temáticos donde se han seleccionado cuatro instalaciones, que por primera vez estarán en un mismo recinto: Los mojados, Paisaje blanco, Muerte en la Ciudad y Moda papalotera. La colaboración del Fondo Artístico de Helen Escobedo, la curaduría de la directora del Laboratorio Arte Alameda Lucía Sanroman y la asistencia de la curadora Paloma Gómez. La muestra permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre y vendrá a Laboratorio Arte Alameda en 2023.

Mafalda en el Museo de las Constituciones

La siempre amada y reflexiva Mafalda llegó al Museo de las Constituciones (MuCo) de la UNAM, donde ella, como de costumbre, pone en cuestionamiento el rol “histórico” de la mujer que le ha asignado las tareas domésticas: barrer, fregar y lavar todos los días de todas las semanas en todos los meses de todos los años, durante todos los siglos... Así, la exposición “Mafalda: Miradas a ‘lo femenino’” reúne varias viñetas de Quino, el famoso monero argentino creador del personaje. La muestra está abierta de miércoles a domingo de 10:00 a 17:00 horas, en el MuCo, ubicado en Calle Del Carmen 31, Centro Histórico (Metro Zócalo). Además, los sábados hasta el 12 de noviembre se ofrecerán talleres de dibujo y de análisis de género, de 11:00 a 13:00 horas. La entrada al museo y a las actividades es gratuita.

México es Cultura

La plataforma “México es Cultura. La Cartelera Nacional” de la Secretaría de Cultura federal ha cobrado especial interés tras la pandemia debido a las actividades estatales y federales del sector cultural a nivel nacional, mismas que se pueden consultar por temas, recintos, ciudades o estados. Basta entrar a www.mexicoescultura.com para revisar la programación que se actualiza constantemente con actividades a precios accesibles o gratuitas. Incluso puedes hacer un registro de usuario (con un correo electrónico) y agendar actividades con recordatorios. Sin duda una opción para toda la familia, los amigos o las parejas que buscan conocer parte del acontecer del arte y la cultura nacional. También puede consultar sus redes sociales en Twitter y Facebook