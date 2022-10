"El futuro es lo que tú haces": el emotivo encuentro entre Michael J. Fox y Christopher Lloyd (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Después de 37 años de haber protagonizado la primera película de la trilogía “Volver al Futuro”, en 1985, Michael J. Fox y Christopher Lloyd se reunieron en la Comic Con en Nueva York, el 8 de octubre pasado.

En 2020, todo el elenco de la trilogía se reunió vía Zoom, debido a la pandemia de covid-19. Ahora el encuentro fue presencial y provocó la nostalgia de los fanáticos de las películas dirigidas por Robert Zemeckis y producidas por Steven Spielberg.

La última vez que estuvieron juntos fue hace siete años, cuando la trilogía cumplió tres décadas y justo en el día en que, de acuerdo con la trama de “Volver al futuro 2”, los personajes Marty McFly (Fox) y el “Doc” Emmett Brown (Lloyd) viajan en el tiempo desde las 9 de la noche del 26 de octubre de 1985 hasta llegar a las 4:29 de la tarde del 21 de octubre de 2015.

Ahora se reunieron para celebrar los 37 años de “Volver al futuro”.

La sala de convenciones se desvivió en aplausos cuando presentaron a los actores y estos se dieron un emotivo abrazo, mientras sonaba el icónico tema de la película que fue compuesto por Alan Silvestri.

“No conocía a Michael en persona y al verlo sentí una química inmediata”, señaló Lloyd, al hablar de su primer encuentro con Fox, a quien no conocía, pues él no era quien había sido contratado originalmente.

En primera instancia era Eric Stoltz quien interpretaría a Marty Mcfly, pero fue despedido pese a haber grabado casi todas las escenas.

Lloyd confesó que al enterarse del cambio de actor pensó: “Apenas aguanté las primeras seis semanas, ¿y ahora tengo que volver a hacerlo? No conocía a Michael en persona y al verlo sentí una química inmediata”, resaltó.

Compartieron sus frases preferidas del cine. La de Michael J. Fox fue de la película Dr. Stranglove: “¡No puedes luchar aquí, esta es la sala de guerra!”, mientras que Lloyd, quien interpretó al icónico “Doc” Brown, dijo una de las frases de la trilogía: “Se dijo una vez en la película: el futuro es lo que tú haces”.

El encuentro sirvió para recordar los memorables momentos que vivieron al grabar la trilogía y el impacto que ha tenido, hasta la fecha, en los fanáticos.

También aprovecharon para hablar de la enfermedad de Parkinson que padece Michael J. Fox desde hace 30 años.

“El Parkinson es el regalo que se sigue tomando, pero es un regalo y no lo cambiaría por nada. Personas como Chris han estado allí mucho para mí, y muchos de ustedes lo han hecho. No se trata de lo que tengo, se trata de lo que me han dado: la voz para hacer esto y ayudar a la gente”, comentó y agradeció a quienes lo han apoyado.

Michael J. Fox fue diagnosticado con Parkinson en 1991, cuando tenía 29 años y fundó una organización llamada “Michael J. Fox Foundation” para ayudar a la gente que padece su misma enfermedad.

no es dolor o tristeza lo que siento cuándo veo a Michael J Fox,es admiración!!hace 30 años qué lucha contra el mal de Parkinson,enfermedad qué padece,creo una fundación,es activista,escribió libros,brilló en drama y comedia,premiado y protagonista de una de las mejores películas pic.twitter.com/bUjbDU1NDj — IvauD83CuDFA5uD83CuDF7FuD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83CuDFB6 (@Iva50265567) October 10, 2022

En 2013 volvió a la industria del entretenimiento con el programa The Michael J. Fox Show que duró solo una temporada y trataba de su vida cotidiana con la enfermedad. En 2020 anunció su retiro oficial de la actuación debido al Parkinson.