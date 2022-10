Elena Poniatowska carga contra AMLO: "No ha hecho nada de lo que esperábamos por la cultura"

MONTERREY, N. L., (apro).- Andrés Manuel López Obrador ha fallado en el impulso a la cultura, tema que se comprometió fomentar antes de asumir la presidencia de México, señaló esta tarde la escritora Elena Poniatowska Amor.

En su visita a la Feria Internacional del Libro Monterrey (FILMTY) 2022, donde ofreció una rueda de prensa, la autora de La Noche de Tlatelolco reconoció que, inicialmente siguió al tabasqueño, junto con otros creadores, cuando hacía recorridos proselitistas, aunque ahora que es primer mandatario de México desde el 2018, ha perdido el interés en la cuestión cultural.

“No ha hecho nada de lo que esperábamos por la cultura. No se ha ocupado de la cultura. Tanto él como su mujer, Beatriz Gutiérrez Müller, son historiadores, pero no se ha visto un empujón hacia la cultura, un interés. Es una pérdida yo creo, y un error”, dijo la periodista de 90 años.

Más que desencantada, se dijo sorprendida por el desdeño del presidente en el tema, y propuso que los creadores fueran acercados a los planteles educativos, para llevar a los niños la cultura.

“A los escritores o la gente como yo, viejita, que nos invitaran a las escuelas, para hablar con los estudiantes, leer textos de estudiantes, composiciones sobre su mamá, su perro, las paredes, lo que quieran hacer y eso no se ha dado y creo que sería un motivo de educación y de difusión de cultura muy importante”, señaló.

En una charla con medios en la que respondió a cualquier tema que le plantearon, dijo que la jefa de gobierno de la Ciudad de México es la obvia candidata de López Obrador para la Presidencia en el 2024, y señaló que el país ya está listo para ser conducido por una mujer.

“Es una verdad que ha sido una muy buena jefa de gobierno. Ella antes fue delegada de Tlalpan e hizo buen trabajo. En América Latina ya hay muchas mujeres que están en el poder, desde Michelle Bachelet, en Chile, y otras en América Latina que accedieron al poder.

“Se puede decir que México, el gran país de América Latina, el más numeroso, el que está cercano a Estados Unidos todavía no tenga una mujer. Se habla así de nuestro machismo. Claudia Sheinbaum tiene más posibilidades ahora que las que tuvo jamás”, dijo.

Poniatowska Amor tomó de buen humor la idea de su muerte que, supone está próxima, aunque todavía no ha hecho los arreglos para despedirse de esta vida.

“No pienso mucho en cómo me recordarán. No quiero que me recuerden como una hija de la guayaba, o algo así. Ni siquiera sé dónde me enterrarán, ni siquiera tengo un espacio en un cementerio. No tengo nada para proteger mi muerte, no lo he preparado, no tengo la sábana lista”.

“Pero sí sé que finalmente a partir de ahora lo único que me falta es morir. Es obvio, es lógico. Voy a ir de 91 a 92 y luego, quizás, al cementerio. Pero voy acompañada de mi familia, de mis hijos y de mis amigos. Muchos amigos no debieron morir y que eran más jóvenes”, dijo.

Hizo un recuento de personas cercanas que dejaron esta vida antes que ella: “Ahí están Carlos Monsiváis, ahí está José Emilio Pacheco, un montón de gente joven que debieron tener más posibilidades de vida. Siento que he tenido una suerte enorme, y le agradezco de vivir hasta donde pueda, y caminar, y que no me dé gripa demasiado seguido”.

Al referirse al Premio Nobel de Literatura, en el que alguna vez ha sido mencionada como posible aspirante, Poniatowska señaló que es mayormente un premio que se entrega a autores europeos, en muchos casos desconocidos, y lamentó que Gabriela Mistral, de Chile, que lo obtuvo en 1945 fuera la última autora latinoamericana en ser distinguida con ese galardón.

El miércoles por la noche, dentro de las actividades de la FILMTY, Elenita tuvo una conversación con la escritora uruguaya Ida Vitale, ganadoras las dos del Premio Cervantes 2013 y 2018, respectivamente y que hablaron de Escribir a los noventa.

Este jueves por la mañana Poniatowska estuvo con Mariana Rodríguez, esposa del gobernador del Estado, para leer a niños un fragmento de su libro Boda en Chimalistac, en el Pabellón de la Niñez, de la fiesta literaria, en Cintermex. Rodríguez Cantú leyó el cuento Es Así, de Paloma Valdivia.