Proyectan gratis “El Reencuentro. 500 años Moctezuma y Cortés” tras su paso por festivales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Si México es la fusión de dos culturas ¿Por qué existe aún, entre algunos mexicanos, una especie de rencor contra los españoles, una especie de desprecio por los pueblos originarios? Bajo esta premisa se rodó el documental “El Reencuentro. 500 años Moctezuma y Cortés”, mismo que se proyectará de manera gratuita en el Foro cultural Coyoacanense luego de su paso por diversos festivales internacionales.

El filme realizado por Miguel Gleason, actual titular del Instituto Cultural de México en Nueva York (E.U.), forma parte del 17º Festival Internacional de Cortometrajes de México, y tras su participación en diversos encuentros fílmicos y menciones honoríficas, se proyectará este martes 18 en dicho foro, ubicado en Ignacio allende #36, colonia Del Carmen Coyoacán, a las 18:30 horas.

El largometraje “El Reencuentro. 500 años Moctezuma y Cortés”, surgió a partir del volumen de Gleason “México insólito en Europa”, con prólogo del historiador Miguel León-Portilla, y en el marco de los 500 años de conmemoración de la caída del imperio azteca en agosto de 2021, evento que fue recordado por el gobierno federal como ‘500 años de resistencia indígena y caída de la gran Tenochtitlán”.

El documental consigna el encuentro entre los descendientes de Hernán Cortés y Moctezuma Xocoyotzin, por un lado el italiano Ascanio Pignatelli Aragona Cortés, 16a generación descendiente de Hernán Cortés, quien en un paralelismo con su ancestro, ha realizado viajes y diversas travesías alrededor del mundo asesorando y ofreciendo cursos de capacitación en torno a relaciones humanas.

Por el otro, Federico Acosta Ruíz-Peinado, mexicano descendiente en 14a generación del emperador Moctezuma Xocoyotzin por parte de su abuela paterna Elena Sierra Abadiano, quien en su momento cobró pensión por parte del “censo enfitéutico perpetuo” tratado por parte de la corona española que reconocía la descendencia de Moctezuma II.

El documental ha recibido diversos reconocimientos en su paso por festivales como el People’s Choice y Best Documentary, del Montreal International Wreath Awards Film Festival 2021; Best Documentary en el Hollywood International Golden Age Festival 2022; Best Documentary en Calcutta International Cult Film Festival 2022; Mención honorífica en el ARFF Barcelona International Awards 2022. ?

Así como el Best Animation del Hamburg Film Awards 2022; Best Featury Documentary en el Tokyo Film Awards; y como finalista del Paradox International Shorth Film Festival 2021.