México y el Día de Muertos en el video musical de Julian Lennon

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–Tras once años dedicándose a la fotografía con su cámara profesional Leica y causas ecológicas, Julian Lennon regresa a la música con un video para la paz y la armonía con la Madre Tierra llamado “Lucky Ones” (Los afortunados).

Hay referencias a México en este video “Lucky Ones”, creado artísticamente por David Dutton junto al hijo mayor del Beatle difunto John Lennon, más Rebecca Warfield de The Chicane Group, en California:

Vemos rostros pintados como en el Día de Muertos, motivos floridos y penachos en evocación prehispánica de bailarines “concheros” o princesas acuáticas mayas, alusiones a la Danza del Venado sinaloense y hasta un baile que recuerda al folclórico “Jarabe Tapatío”, por ejemplo.

Explica el joven director, editor y animador del video “Lucky Ones” David Dutton

“Convocamos a organizaciones de danza a través de la ayuda de la productora Jessica Recinos y su compañía de bailarines Rising Rhythm SF (San Francisco). Primero grabamos toda la acción narrativa y las danzas sobre una pantalla verde en la academia Dance Mission Theater, dirigida por mujeres; para la Danza Azteca, las peregrinaciones con velas en el Día de Muertos y las caminatas de los percusionistas de samba brasileira.

“Julián y yo quisimos crear una pieza visual que muestre la gente alrededor del mundo gravitar los unos con los otros en una celebración de cambio que haga del mundo un mejor lugar. Además del amor que siente cualquier persona hacia la música unificando naturalmente a los seres humanos, todos podemos también dar pequeños pasos para llevar nuestro entorno de vuelta a la sanación.”

La balada “Lucky Ones” habla de lo afortunado que debe sentirse la humanidad por el simple hecho de estar vivo, un tema que cantaron Los Beatles y artistas herederos de su mensaje de “paz y amor” como el movimiento jipi de San Francisco y en Inglaterra un trovador como Cat Stevens.

“Lucky Ones” es el último tema que se unió a las otras canciones del nuevo álbum de Julian Lennon, “Jude”. Esta pieza surgió hace tres décadas a partir de cuatro simples acordes, a los cuales Julian, con la ayuda de un amigo, pudo agregar una letra para sus nuevas grabaciones en pandemia. Es una lírica que acaba de dar a conocer (#JulianLennon #LuckyOnes #Alternative) y que dice:

Todo mundo está buscando,

intentando hallar una nueva religión,

algo de paz mental, paz mental.

No quiero dejar escapar toda mi intuición,

necesito una señal, porque el amor es ciego.

Siento que un cambio viene.

Sé que una revolución toca muy fuerte a mi puerta.

Pudiera no ser para siempre,

pero sé que somos los afortunados.

Yo sé que somos los afortunados.

Todo mundo se lastima intentando hallar una solución real,

bien, podrías decir que el amor no es ciego,

que el mundo está ardiendo

cuando bailamos sobre nuestra propia contaminación.

Bueno, ¿estamos a tiempo o ya se nos pasó la hora?

Debemos hallar el camino para mejorar,

la única forma es juntándonos.

No es demasiado tarde, nunca digas nunca,

Yo sé que somos los afortunados…

“Save Me”, “Freedom”, “Every Little Moment”, “Not One Night”, “Love Don’t Let Me Down”, “Round and Round Again”, “Love Never dies”, “Breathe”, “Stay” y “Gaja” (con Paul Buchanan y Elissa Lauper) son las otras piezas de “Jude”, noveno disco. Julian Charles John Lennon, primogénito de John Lennon e hijo único de su matrimonio con Cynthia Powell, nació en Liverpool, Inglaterra, el 8 de abril de 1963). Su primer álbum salió en 1984, “Valotte”. Su octavo fue “Everything Changes” (2011).

Desde 2009 Julian Lennon impulsa acciones para proteger la naturaleza y los animales con su White Feather Foundation, o sea, Fundación Pluma Blanca (https://whitefeatherfoundation.com/), donde manifiesta:

“Papá me dijo una vez que si moría y había algún modo de permitirme saber que estaba bien, que todos íbamos a estar bien, el mensaje me llegaría a través de una pluma blanca. Entonces me sucedió algo, cuando fuimos de gira con el album ‘Photograph Smile’, in Australia. Me presentaron con un Pluma Blanca, por medio de un venerable aborigen de la nación The Mirning Ngandatha que me dejó sin aliento…”