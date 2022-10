Al catalán Josep M. Fradera, el 50 Premio Anagrama de Ensayo por "Antes del antiimperialismo"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Premio Anagrama de Ensayo llegó a su 50 edición con el anuncio de la obra ganadora: “Antes del antiimperialismo” del catalán Joseph M. Fradera. La publicación llegará a México en enero de 2023.

Se lee sobre el fallo del jurado compuesto por Jordi Gracia, Pau Luque, Daniel Rico, Remedios Zafra y la editora Silvia Sesé, que recibieron 124 originales de 13 países de los cuales se seleccionaron ocho para la final, destacando el de Fradera en el potencial de su obra para cambiar el tono de la conversación política sobre temas que pueden considerarse “espinosos”, además de una “obra erudita y solida”.

A decir de Gracia:

“Fradera ha logrado combinar la sofisticación intelectual del historiador profesional con la mirada pegada a una actualidad despistada y a menudo muy mal informada: el antiimperialismo heroico del siglo XX tiene muy poco que ver con el histórico cambio que vivió la humanidad al erradicar la cosificación humana, y solo es comparable en el siglo XX con la emancipación de las mujeres, sorprendentes coprotagonistas de este adictivo ensayo”.

El premio dotado con 10 mil euros y de carácter anual será recibido por Fradera (Mataró, provincia de Barelona, España, 1952), un catedrático emérito de Historia Contemporánea en la Universidad Pompeu Fabra, quien a su vez ha sido profesor invitado y visitante en las universidades de Princeton, Chicago, Harvard y en la EHESS de París.

Nos complace anunciar que el 50.º #PremioAnagramaDeEnsayo ha sido concedido a la obra #AntesDelAntiimperialismo de Josep M. Fradera, una genealogía minuciosa de la crítica que antecede al antimperialismo propiamente dicho. ¡Enhorabuena!

uD83CuDFC6https://t.co/OwKxZ7SN6w pic.twitter.com/KXSbSEbJd7 — Editorial Anagrama (@AnagramaEditor) October 25, 2022

Entre sus publicaciones se incluyen: Indústria i mercat (1987), Cultura nacional en una societat dividida (1992), Jaume Balmes: els fonaments racionals d’una política catòlica (1996), Gobernar colonias (1999), Colonias para después de un imperio (2005), La pàtria dels catalans (2009) y La nación imperial (1750-1918) del año 2015 (traducido al inglés como The Imperial Nation, 2018). También es coeditor de Slavery and Antislavery in Spain’s Atlantic Empire (con Christopher Schmidt-Nowara, 2013) y de Unexpected Voices in Imperial Parliaments (2021).

“Antes del antiimperialismo”, considerado por medios españoles como una exploración de los conflictos coloniales e imperialistas de los últimos siglos, llegará a los estantes de España este 26 de octubre, mientras que en las librerías de México hasta enero de 2023, según afirmó Anagrama en un comunicado del anuncio del ganador.

A continuación se reproduce un adelanto proporcionado por esa editorial, del capítulo ‘Genealogías y límites de una tradición humanitaria’.

El tráfico de esclavos y la esclavitud misma –la subyugación de sociedades con larga historia y sólidas instituciones– levantaron críticas desde la segunda mitad del siglo XVIII. Esas impugnaciones nacieron de los ideales igualitarios de la Revolución Francesa y las corrientes religiosas radicales en el mundo protestante. A pesar de su arraigo y de los grandes intereses económicos que sostenía, la esclavitud terminó por abolirse en las colonias de Gran Bretaña en 1833, en las de Francia en 1848 y en Estados Unidos en 1865, en lo que constituyó un triunfo moral de los humanitaristas, determinante para la transformación de los grandes imperios de origen europeo.

La relación entre las metrópolis liberales y sus colonias fue considerada como la garantía de reforma y mejora de la condición humana. A pesar de ello, la persistencia de formas de trabajo compulsivo, el maltrato a las sociedades aborígenes,amenazadas así de extinción, y el ascenso del racismo y el supremacismo blanco en todo el mundo impulsaron la continuidad de las corrientes humanitaristas y reformistas.

La brutalidad del reparto de las tierras y la colonización africana fueron el mayor desafío para los herederos de aquellas añejas tradiciones. Y sin embargo ni las voces disconformes originadas en las metrópolis ni las que surgieron en las mismas colonias proyectaron por aquel entonces un horizonte ideológico alternativo al de los imperios: solo los conflictos nacionales e interimperiales del cambio de siglo, las guerras mundiales (con la participación de reclutas de los territorios coloniales), modificaron ese cuadro. Con el rigor y la minuciosidad que le han valido la autoridad internacional de que goza como historiador, Josep M. Fradera propone en Antes del imperialismo una iluminadora genealogía de la crítica que antecede al antiimperialismo propiamente dicho.