Estos son los horarios y programación de la 5º edición el Festival Hipnosis

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En su quinta edición y un cartel que incluye a The Mars Volta, Chicano Batman, Primus y Romperayo, el Festival Hipnosis se refrenda como uno de los encuentros más fuertes de la escena musical actual.

Después de formatos híbridos ante la pandemia, y el anuncio de las bandas participantes los primeros días del mes, finalmente anunció los horarios y detalles de su programa para este 5 de noviembre en el majestuoso Parque Bicentenario, uno de los espacios al aire libre más prometedores de los últimos años.

Así, en el escenario del característico ‘rayo hipnosis’ abrirá la banda “El universo”, precisamente a las 12:20 horas, seguida de la australiana The Lazy Eyes, Still Corners y Baba Rainbow. Ya hacia las 16:30 y con el anuncio de presentación de su “último show internacional” llegará Kikagayu Moyo que tras su actuación dejará las tablas a Moon Duo, seguido de Primus a las 22:30 horas en un tributo a Rush y su álbum ‘A farewell to kings’ (1977) para concluir con Romperayo a las 2:30 de la mañana.

Mientras que en el escenario del ‘ojo hipnótico’ abrirá la banda Parque de Cometas a las 12:50 del día, para continuar con Tempers, Psychedelic Porn Crumpets, Osees; y después a las 19:30 horas The Black Angels, siguiendo con Chicano Batman y el cierre de –nada más y nada menos-- The Mars Volta a la media noche y con noventa minutos de actuación anunciados, además de destacarse como el único show de la agrupación en Latinoamérica en lo que va del año.

Los boletos para el festival ya están disponibles en la taquilla del Foro Indie Rocks y la plataforma Boletia. Además de detallarse opciones de traslado al Parque Bicentenario, que incluye la estación del STC Metro ‘Refinería’ (como la más cercana), opciones de de rutas de caminones y/o peseros, o bien estacionamiento en el lugar durante el horario del festival para los que decidan ir en coche.

En el interior habrá camiones de comida o food trucks, además de que se emitieron algunos lineamientos de entrada sobre objetos que se admitirán como:

Cámaras no profesionales de flash y cámaras pequeñas de grabación que midan menos de 12 cm, sombreros y gorras, maquillaje en polvo, lipstick o gloss de labios, lentes de sol, chamarras y abrigos, binoculares, bloqueador de menos de 100 ml, gel anti bacterial, toallitas desinfectantes, cubrebocas, bolsas pequeñas o de mano, mochilas medianas (30 cm por 30 cm), celulares, baterías externas para recarga, y tapones de oído.

Entre los elementos prohibidos, estarán: cajetillas de cigarros, cigarros electrónicos y vaporizadores, sustancias tóxicas y parafernalia, armas de fuego, objetos punzocortantes, tijeras, explosivos, volantes u otro tipo de publicidad impresa, cargadores para celular y/o pilas, herramientas de trabajo, alimentos y bebidas ajenas al festival, bebidas alcohólicas, instrumentos musicales, mascotas, tiendas de campaña, mochilas para acampar, bicicletas, patinetas o longboards, cámaras profesionales, análogas, de video y grabadoras, mesas y sillas plegables, hamacas, lonas, inflables, envases de vidrio, barro o cerámica, medicinas, pintura en aerosol, plumones, marcadores, odres, bota bags o anforitas, hieleras, joyería con picos, carteras con cadena, cinturones con estoperoles y hebillas grandes, bloqueador solar en aerosol, rayos láser, y paraguas.