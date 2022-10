Muere Jerry Lee Lewis “El asesino”, emblemático pianista y cantante de rock and roll (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Apodado “El asesino” (The Killer) por su manera frenética de aporrear el piano, el cantante y músico estadunidense de country y blues e importante pionero del rocanrol, Jerry Lee Lewis, falleció a los 87 años de edad.

Universalmente famoso por sus éxitos “Whole Lotta Shakin’ Goin’ On” y “Grandes bolas de fuego”, este vocalista rubio y pianista de estilo salvaje se lanzó al estrellato paralelamente a Elvis Presley, aunque a diferencia de la humildad del “Rey del Rock & Roll” su carácter egocéntrico y donjuanesco le acarreó problemas a lo largo de su extensa carrera.

Nacido el 29 de septiembre de 1935 en Ferriday, Louisiane, Jerry Lee Lewis provenía de la casa disquera Sun Records de Memphis, al igual que Elvis, en la cual grabó su primer sencillo como Jerry Lee Lewis And His Pumping Piano, “Crazy Arms”, una melodía country popularizada por Ray Price. Jerry Lee improvisaba con sus teclados en sesiones de Sun con Carl Perkins (creador de “Zapatos de ante azul”, a quien acompañó para grabar “Matchbox”, rola que después refritearon Los Beatles) y el hombre de negro Johnny Cash; los tres registrarían un disco junto a Elvis Presley en lo que el dueño de la casa disquera de Memphis, Sam Phillips, llamó “El cuarteto del millón de dólares”.

Sentado al piano, Jerry Lee no podía menearse como Elvis, pero pronto atrajo la atención en sus presentaciones televisivas con el “Steve Allen Show” atacando el instrumento con los codos y pies, manifestando una sexualidad animal a través de una de las rolas emblemáticas del rocanrol: “Whole Lotta Shakin’ Goin’ On”, que lo llevó al tercer lugar del Hit Parade en septiembre de 1957.

Se le consideró entonces un serio rival de Elvis Presley, pero como se casó con su sobrina Myra Gale de apenas 13 años, cuando llegaron ambos de gira artística por Inglaterra los diarios londinenses se lanzaron en contra del rocanrolero quien debió cancelar muchos conciertos. “What I’s Say” de Ray Charles fue su último jit en mayo de 1961. Durante una década no pudo volver a levantar el vuelo y de 10 mil dólares por tocada tuvo que bajar su cotización a 250. Se refugió en Europa, comenzó a vegetar y abusó de alcoholismo.

Presentaba sus espectáculos como “el show más grandioso sobre la tierra”, enfocando sus números en la música country. Para el “revival” de los años setentas, Jerry Lee logró cautivar a una nueva generación presentándose en 1972 ante un estadio de Wembley lleno. Grabó varios álbumes como “Live at The International Hotel” (1970), “Who’s Gonna Play This Old Piano” y “Killer Rocks On” (1972), “Sometimes A Memory Ain’t Enough” y “Southern Roots” (1973), “Boogie Woogie Country Man” y “Odd Man In” (1975) o “Country Class” (1976). En 1973 registró en Londres “The Session” con los guitarristas Alvin Lee, de Ten Years After, y el irlandés Rory Gallager.

Renovó su contrato de Elektra y publicó el álbum “Jerry Lee Lewis” (1978), seguido de “Two Words Collide” (1979) y “Killer Country” (1980). Se reunió de vuelta con Johnny Cash y Carl Perkins para el disco “Sobrevivientes”, con el guitarrista Marty Stuart, y en 1985 se juntó con Cash, Roy Orbison y Ricky Nelson para “Class of 55”, además de intervenir en dos homenajes a Elvis con Joh Fogerty de Creedence Clearwater Revival: “Recordando al Rey” y “Gran tren desde Memhis”. En 1986 participó con Ray Charles en el documental televisivo consagrado a Fats Domino y Chuck Berry “Hail! Hail! Rock’n’Roll” (1987), de Taylor Hackford.

Su vida personal fue una cadena de dramas y tragedias. Tras separarse en 1970 de Myra Gale, quien le pidió el divorcio y publicó en 1982 su biografía “Great Balls of Fire” (1982), se casó con Jarren Gunn Pate en 1971; pero su hijo Jerry Lee Jr. (que tocaba la batería en su banda) se mató en un accidente automovilístico en 1973. Varias veces fue detenido por manejar en estado de ebriedad y en cierta ocasión pretendió meterse bajo los efectos del alcohol en la mansión Graceland de su amigo Elvis Presley. Su cuarta esposa Jaren murió ahogada en una piscina y en 1983 contrajo matrimonio con Shawn Michelle Stevens, de 25 años, quien murió por una sobredosis de metadona.

Influyó en pianistas mexicanos como Guillermo Briseño y Javier de la Cueva. Llegó a presentarse en México, donde se le considera con justicia uno de los ídolos más trascendentes del rocanrol.

Jerry Lee Lewis falleció en su casa en el condado de Desoto, Mississippi, al sur de Memphis, por “causas naturales”. Su séptima esposa, Judith, estuvo a su lado cuando murió y Lewis “le dijo, en sus últimos días, que le daba la bienvenida al más allá y que no tenía miedo”, según un comunicado en torno a su deceso.