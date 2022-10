Ver, oír, aplaudir, silbar...

Inicia el clásico “Don Juan Tenorio” en el Helénico

El clásico "Don Juan Tenorio" de José Zorrilla, una tradicional puesta teatral de la escena mexicana, se estrena en su quinta temporada en los escenarios del Instituto Cultural Helénico este fin de semana. Bajo la dirección de Noé Alvarado, esta propuesta se presenta sin adaptaciones, enfatizando y rescatando el respeto por el verso clásico y el romanticismo del famoso personaje. Con 27 artistas en escena, la propuesta ofrece al público una experiencia que le permitirá adentrarse a la historia arquitectónica del Claustro Románico y la Capilla Gótica del Helénico, esto mientras los asistentes tienen la posibilidad de degustar tapas españolas y/o vino tinto. Las funciones inician este viernes 28 de octubre y hasta el 20 de noviembre, con horarios de viernes y sábados a las 19 horas, y domingos y miércoles 18 horas. Boletos en Ticketmaster y taquilla del Helénico. Descuento del 20% en zona general para estudiantes, maestros e INAPAM, directamente en taquilla con credencial vigente.

“Under Mictlán”, performances por Día de Muertos

Una noche con artistas del performance tendrá lugar este domingo 30 de octubre, a las 20:30 horas, en Womb de Reforma número 5, San Simón Ticumac, Benito Juárez, con un Tzompantli Interactivo, el video dinámico “No puedes matar a la muerte”, los performances de Nezahualcóyotl Drag King, Monja coronada y cabaretera, Posada posando & Catrina multimedia, La llorona sin hijos y el danzón macabro “Dancing with the dead”. Boletos por WhatsApp al teléfono 55-1081-0696.

Homenaje a los actores y actrices fallecidos en México

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) montó una tradicional ofrenda con las imágenes de los actores, actrices y cantantes que murieron este año. Se escogió la emblemática casa del director de cine Emilio “El Indio” Fernández, ubicada en Zaragoza 51 esquina Dulce Olivia Colonia Santa Catarina en Coyoacán. Se puede visitar este sábado 29 y domingo 30 de octubre, de las 11 a las 17 horas.

Altar zapoteca y gastronomía istmeña en Ladxiduá Iztapalapa

El sábado 29 y el domingo 30 el Taller Ladxiduá convoca a visitar su altar de muertos zapoteca Biguie’, con gastronomía istmeña (tamales, molletes, tlayudas, etcétera), mezcal, música y artesanías, un evento cultural denominado Xandu’ (palabra con la cual en las comunidades zapotecas del Istmo de Tehuantepec se denomina al Día de Muertos). La cita con entrada libre es ambos días de 12 a 18 horas, en Cirujanos 34, colonia El Sifón, Iztapalapa, por la lateral del Río Churubusco entre Eje 3 Oriente y Calzada de la Viga. De ser posible, llevar plato, vaso y cubierto para disminuir desechables, teléfono: 5544419308.

Ofrendas del Dolores Olmedo y la Casa del “Indio” Fernández

Este año, la ofrenda monumental del Día de Muertos organizada por el Museo Dolores Olmedo está dedicada a las estrellas del cine nacional. “Ofrenda a las estrellas” estará ubicada y hasta el 27 de noviembre en las nuevas bóvedas del Museo de Historia Natural y de Cultura Ambiental, en Avenida de Los Compositores, Bosque de Chapultepec 2ª. Sección, abierta de 10 de la mañana a 8 de la noche (entrada general: 32 pesos). Paralelamente y como todos los años, la Casa Fortaleza de Emilio “El indio” Fernández en Coyoacán celebra a los muertos con montones de ofrendas y los visitantes podrán disfrutarlas vía una visita guiada los días 29, 30 y 31 de octubre, así como el 1, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 19, 20 y 26 de noviembre, en un horario de 12:00 a 20:00 horas. Además el 2 de noviembre se celebrará Día de Muertos. Ignacio Zaragoza 51, Santa Catarina, Coyoacán, 04010 Ciudad de México, CDMX, tel. 55 1924 7477.

Día de Murtos en cortometrajes

Para seguir en casa e ir preparando la celebración de los Días de Muertos, UNAM Global ofrece en línea una serie de cortos que abordan el tema de la muerte desde diferentes enfoques y momentos, como la forma en que se le veía en las culturas prehispánicas y luego con el mestizaje con el cristianismo, hasta la época contemporánea, la tradición del pan de muerto, las ofrendas y altares, entre otros videos. Entre los títulos se pueden mencionar “¿Qué pasa en el cuerpo cuando se te ‘sube el muerto’?”, “Te presento a Mictlantecuhtli, el dios mexica de la muerte”, “What is the day of the death?”, “El cempasúchil, una flor mexicana que viajó a India y se volvió esencial para el hinduismo”, “¿Sabes cómo atrapar a las brujas” y “Coco versus Día de Muertos”. Hay muchas alternativas en https://unamglobal.unam.mx/tag/dia-de-muertos/

Noches sinestésicas en Fando y Lis de Narvarte

El sábado y domingo, de las 20 horas a medianoche, Fando y Lis (la fonda inventora de la pizza con chapulines) abre su cortina para un evento participativo denominado “Noches sinestéticas”. Cupo limitado, cover 200 pesos, incluye degustación. Uxmal 78-local A, Narvarte Poniente, Benito Narvarte. Información con el videasta Jorge Sánchez Panameño en el tel. 5574233932.

“Réquiem” de Mozart en el Ángela Peralta

Este domingo 30, a las 18:00 horas, la Filarmónica de las Artes interpretará el “Réquiem” de Wolfang Amadeus Mozart, en el Ángela Peralta. Director invitado: William Harvey, soprano: Michel Fox, mezzosoprano: Sandra Olivas, tenor: Ricardo Estrada y bajo: Alberto Albarrán. Teatro Ángela Peralta, Aristóteles sin número, Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo. 300 pesos. Tel. 555554-5969 (www.filarmonicadelasartes.com).

Documental “Polinizadores” en La Nopalera, Tlalpan

El sábado 29 a las 19 horas se proyectará el documental “Polinizadores, resistencia en la Península de Yucatán”, en el proyecto cooperativo que difunde la cultura del pulque y explora con los usos del mismo en la cocina, llamado Ey Maguey, ubicación: La Mora, Manzana 5 Lote 4, Ejidos de San Pedro Mártir, Zona Arqueológica la Nopalera, Tlalpan, C.P. 14640, CDMX (https://pizza.guiabbb.mx/03072335/Ey_Maguey, tel. 55 8723 1103).

Premios “Diablitas vs Catrinas” por disfraces en Pulquería Insurgentes

El sábado 29 de octubre culminará el festejo Hanal Pixan, con la participación de King Chaka, y el tributo Kings of Leons / The Bright Lights. Ojo, chamaconas: el momento cumbre de la noche tendrá como broche de oro los premios en efectivo para el concurso de disfraces “Categoría especial Diablitas vs Catrinas”, con mil 500 pesos al primer lugar, mil al segundo y 500 al tercero. Los Insurgentes, pulquería ubicada en Insurgentes Sur 226 Colonia Roma, Cuauhtémoc, tel. 55 5207 0917.

Cempasúchitl Indie Fest en Salón Xhínguere de Oaxaca

A las 5 de la tarde del domingo 30 de octubre arranca en la capital oaxaqueña el Cempasuchitl Indie Fest, con Rey Cretino, The Barbians, Second option, Lenguo, Mudo, Rouge y Red & Blue. Salón XHINGUERE. Calle Cedros 113, Universidad, Exhacienda Candiani, C.P. 68130 Oaxaca de Juárez, atrás de las oficinas del COBAO e Inbursa, entrar frente a Gracida. Cooperación previa 50 pesos, el mero día 80. Tel. 951199 3845 o en inbox e MoonWolf. Efectivo o enviando depósito a transferencia Santander 5579 080342 1134.

Reinaugura Mercado de Productores en Texcoco

Anuncia para este 29 y 30 de octubre su gran reinauguración el Mercado Nacional de Productores “Raíces de México”, de 9 horas a 4 de la tarde. Habrá concurso de disfraces, música en vivo, los mejores productores, artesanos y transformadores, además de Halloween. Cita en Manuel González 207, colonia Centro, Texcoco, entre 16 de septiembre y 2 de marzo.

Noche del pan amarillo en Ayoquezco de Aldama

En este municipio oaxaqueño de Ayoquezco de Aldama (en náhuatl: ayótl, “piedra que suena”, quetza, “parada, co, lugar”; lugar de la tortuga parada), tendrá lugar el domingo 30 de octubre la gran fiesta tradicional zapoteca de la Noche del pan amarillo, cuando se vende en la plaza principal diferentes tipos de pan, frutas y flores, con inauguración del mezcal Jarabe de la Rosa y música en vivo a cargo de la banda La Villa de Sota de Vega y la Tentativa.

Ofrenda a Juan O’Gorman en Anahuacalli

El Museo Diego Rivera Anahuacalli dedica su ya tradicional ofrenda fúnebre al arquitecto mexicano Juan O’Gorman (1905-1982). Con el título “El Templo de la Fantasía”, de un dibujo regalado por O’Gorman a su hermana Margarita en 1944, esta ofrenda honra su memoria a 40 años de su muerte. El Anahuacalli organiza asimismo la décima edición del “Festival Cacao para Todos” con gastronomía, conferencias, talleres, música en vivo, bebidas tradicionales, chocolate artesanal y artesanías (www.cacaoparatodos.mx). También la exposición en la plazuela de “Un millón setecientos sesenta y cuatro mil”, del dúo de artistas Julia Rometti y Víctor Costales, muestra que incluye una obra especialmente dedicada a la comunidad de gatos del Espacio Ecológico del Museo. Desde el sábado 29 de noviembre al miércoles 2 de diciembre, Museo Anahuacalli, San Pablo de Tepetlapa de la alcaldía Coyoacán, calle Museo 150, San Pablo Tepetlapa, Coyoacán, 04620, CDMX. Tel. 55 5617 3797.

“Cartas a distancia”, de Rulfo, muestra la comunicación entre enfermos y familiares en la pandemia

El más reciente documental de Juan Carlos Rulfo se titula “Cartas a distancia”, donde se plasma la comunicación que hubo con cartas y videollamadas entre las familias durante el pico de contagios de la pandemia por covid-19 (entre mayo y septiembre del 2020) las cuales dieron certezas y disminuyeron la desinformación. Es importante resaltar que algunas de las imágenes fueron captadas por el personal de salud de la Clínica 27 del IMSS en la Ciudad de México, un hospital convertido en su totalidad para atender casos de coronavirus. Otra parte del material fílmico fue proporcionado por las familias en formatos de celular, además la producción de “Cartas a distancia” documentó desde las áreas covid las historias de los enfermos. Por lo que se trata de una obra construida desde lo colectivo, donde lo que predomina es el relato íntimo de las familias afectadas. El filme se puede ver en las salas de Cinemex este sábado 29 y domingo 30 de octubre en Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara, Guanajuato, Mérida, Monterrey, Morelia, Puebla, Querétaro, Oaxaca, entre otras ciudades. Además, tendrá un recorrido por salas de cine de arte como Cineteca Nacional y Cine Tonalá. Cabe mencionar que la obra está musicalizada por Philip Glass y Leonardo Heiblum, quienes se sumaron al proyecto dadas las características y poder de las historias.

“Apapacho, una caricia al alma”, una coproducción de Canadá y México

Durante su estancia en México, las hermanas canadienses Karine y Estelle atestiguan las preparaciones y los pequeños rituales del Día de Muertos en nuestro país. Inspiradas por la belleza de esta práctica y la generosidad de las personas que la llevan a cabo, pronto podrían encontrar una manera diferente de vivir el duelo por la partida de Lili, su hermana recién fallecida. En Apapacho, la cineasta Marquise Lepage reflexiona sobre el choque cultural y las diferentes maneras de ver a la muerte, pero también sobre el amor indestructible y la capacidad de transformar. Actúan Fanny Mallete (Stelle), Sofia Espinosa (Rosa), Arturo Ríos (Jorge), Eugénie Beaudry (Lily) y Myriam Leblanc (Mamá). Cineteca Nacional, avenida México Coyoacán 389, colonia Xoco. Sala 7, sábado 29 y domingo 30 de octubre, a las 18:30 horas.

Documental “La fábrica de pandemias” con la actriz Juliette Binoche

Es un viaje por ocho países para encontrar los factores que determinan el origen de algunas enfermedades. Aquí científicos exponen la relación entre la salud humana y la de los ecosistemas. En los últimos 30 años se han acelerado las pandemias y el antídoto más poderoso para detenerlas es la preservación de la biodiversidad. Ese es el tema central de “La fábrica de pandemias”, una producción francesa que pone en evidencia el análisis del origen de algunas enfermedades. La pantalla del Once proyectará este documental de Marie-Monique Robin, en compañía de la actriz Juliette Binoche, en el que realizaron un recorrido a zonas del planeta donde varios grupos de científicos investigan enfermedades como el ébola, en África; nipah, en Asia; zika, en Brasil; el chikunguña; el MERS, entre otros. En 2020, con el inicio de la pandemia por covid-19, los científicos pudieron determinar el diagnóstico: la salud humana y la de los ecosistemas están vinculadas. Así, preservar la biodiversidad significa proteger nuestra salud. La proyección es el sábado 29 de octubre a las 18:30 horas, por la señal 11.1, y en su plataforma https://canalonce.mx/.

María Izquierdo: Mujer y artista, un retrato de la pintora

Canal 22, en coproducción con la Comisión de Filmaciones del Estado de Jalisco (Cofiej) y el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, presenta el documental María Izquierdo: Mujer y artista, realizado por el director Gabriel Santander y producción de Noemí Cadena, el cual ha sido presentado este año en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), donde se realizó la premier, y recientemente proyectado en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), el 26 de octubre. En el documental se muestra la perseverancia, el carácter y el compromiso que caracterizaba a la jalisciense y explora la vida personal, artística y amorosa de la pintora mexicana, contada desde la perspectiva de sus nietos, Marisa Posada y Alberto Carmona. Además, aborda cómo su obra se desarrolló dentro de un contexto del México machista, al convertirse en la primera mujer en exponer sus obras, caracterizadas por sus colores brillantes y mexicanidad, en el Art Center de Nueva York en el año de 1930 y en volverse un referente del muralismo pese a los obstáculos interpuestos por la dominación masculina. Asimismo, se expone parte de su relación íntima con Rufino Tamayo y cómo éste aportó a su carrera; además de mostrar lo que Izquierdo capturó en sus pinturas sobre el proceso de su ruptura amorosa, como se puede observar en Calvario (1933) y Alegoría de la libertad (1937), entre otras. Durante el pasaje dedicado a su vida, relatan algunas anécdotas con Pablo Neruda y su gran amigo Antonin Artaud; y se resalta cómo hoy en día sus obras han sido declaradas Monumento Artístico de la Nación. Canal 22, a las 22 horas, del domingo 30 de octubre.

Concierto de Ensmble de Cámara de Música Mexicana

Con un programa que busca enaltecer la música mexicana, integrado por piezas como “Estrellita” de Manuel M. Ponce, “Íntima” de Tata Nacho, el vals “Capricho” de Ricardo Castro, “Danzón No. 2” de Arturo Márquez y “Huapango” de José Pablo Moncayo, el Ensamble de Cámara de Música Mexicana (integrada por maestros y egresados de las principales instituciones de enseñanza musical del país y fundado por el investigador y percusionista Daniel Onofre Hernández) ofrecerá un concierto de gala este domingo 30, a las 13:30 horas, en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, ubicado en Avenida Río Churubusco 79 (casi esquina con Calzada de Tlalpan), colonia Country Club, Metro General Anaya.