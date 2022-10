Elvis y Priscilla, el nuevo filme de Sofía Coppola

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-Tenía razón Proceso el 14 de julio pasado cuando, tras estrenarse el largometraje biópico “Elvis” del director australiano Baz Luhrmann, esta revista advirtió que Elvis aún no había abandonado el edificio y que “habría Elvis para rato”.

Dos meses bastaron para que la directora neoyorquina Sofía Coppola, de 51 años, confirmara la noticia de que ella se encargará de escribir una nueva adaptación del libro biográfico “Elvis y yo”, contado en 1985 a la periodista Sandra Harmon por la única esposa que entre 1967 y 1973 tuvo El Rey del Rock & Roll: Priscilla Ann Beaulieau Wagner, nacida en 1945.

Casi para terminar octubre, Sofía Coppola abrió una nueva cuenta en Instagram, escribiendo: “¡De vuelta al trabajo! Estoy emocionada de contar la historia de Priscilla”.

Se filtraron entonces las primeras fotos del rodaje dirigido por Coppola vía lente de paparazzi en Toronto, Canadá. Salen el actor Jacob Elordi (“Euphoria”) como Elvis y en el rol de Priscilla, la actriz Cailee Spaeny (“The Craft: Legacy”), quien encarna a la autora del libro desde que a los 14 años conoció al ya consagrado músico durante su servicio militar en Alemania… y hasta los 28, que ella tenía cuando murió él, a los 42, un 16 de agosto de 1974. En esta fecha exacta la biografía “Elvis y yo” concluye.

En la entrevista que para portada de la revista “CQ” ofreció Elordi en septiembre del 2022, el actor dijo haber quedado tan interesado en el Rey del Rock & Roll que luego de ver la película biópica “Elvis” del australiano Baz Luhrmann con Austin Butler en el rol estelar, corrió a comprar la mejor autobiografía del historiador Peter Guralnick, “Last Train to Memphis”.

“Elvis y yo”, el libro que Coppola usa de base para su guión y película “Priscilla” es el que, a tres años de su aparición, había inspirado en 1988 la primera versión --autorizada por Priscilla-- para cuatro capítulos de una hora en la televisión canadiense: “Elvis and Me”, con Susan Walters y Dale Midkiff.

En 2015, Ian Denyer dirigió un documental homónimo de una hora con Joanna Lumley, de la mano de la propia Priscilla.

Viva Priscilla

No obstante el interés suscitado por la elección de Jacob Elordi como Elvis, la Coppola aclaró que será un personaje secundario en la trama de la cinta, ya que ésta se enfocará en los puntos de vista de Priscilla Presley:

“Se abordan algunos aspectos de la carrera de Elvis, pero todo se desarrolla en torno a su relación y en cómo se va forjando la identidad de ella”.

Más allá de eventuales ganancias económicas que le redituará la película, las razones de la Coppola para emprender esta aventura fílmica denominada “Priscilla” probablemente sean las mismas que reflejan los temas que ella aborda desde su comienzo como directora. La soledad femenina, el universo de las mujeres jóvenes en sociedades dirigidas por el poder masculino y las heroínas de la historia son asuntos que han atraído la mirada de Coppola en sus largometrajes, cosa que trasluce reluce al ver “The Virgin Suicides” (1999), “Lost In Translation” (2003) y “María Antonieta” (2006).

Lo interesante será cómo la Coppola sorteará los mil y un retos que esta historia le plantea a la distancia. Por principio de cuentas, Priscilla ocultó en “Elvis y yo” sucesos de su existencia y cambió los nombres de varios hombres que entraron sexualmente en su vida, acontecimientos e identidades que a través de los años han salido a la luz. Algunos ejemplos:

Currie Grant, amigo de Elvis en Alemania, el tipo que le presentó a Priscilla cuando ella iba en tercero de secundaria en septiembre de 1956, fue quien intentaría violarla en un automóvil como relata el capítulo tercero de “Elvis y yo”; pero Priscilla le pone otro nombre: “Kurt”. A decir del propio Currie Grant, él y la adolescente Priscilla (recuerden, ella tenía 14 años) sí tuvieron relaciones íntimas, pero “por solicitud de la misma niña Priscilla” quien supuestamente se le entregó a cambio de que le presentara a Elvis; además, dizque tenía un novio en Alemania con el que sostenía relaciones “por lo cual Elvis no fue el primero”. Todo esto lo grabó la periodista Suzanne Finstad quien entrevistó a Grant para la polémica biografía “Child Bride: The Untold Story of Priscilla Beaulieu” (en español “Novia niña”). Acusado ante los tribunales por Priscilla, Currie Grant defendió su historia hasta morir...

Elvis y Priscilla se divorciaron en 1973. Antes, según dice el capítulo 35 de “Elvis y yo”, en el año 1968 luego de nacer su hija Lisa Marie y mientras Elvis filmaba “Live a Little, Love a Little”, ella sostuvo un romance extramarital con su profesor de baile; Priscilla lo denomina “Mark”, aunque sabemos que en verdad se llamaba Steve Peck:

“Mark era un individuo con carisma y yo era especialmente insegura. A falta de un matrimonio estable, el baile se estaba convirtiendo en lo más importante: me tenía obsesionada y me llevaba al estudio todas mis frustraciones y tristezas. Apenas y lo había visto unas cuantas veces y, sin embargo, era imposible quitármelo de encima (…) El episodio me hizo comprender que necesitaba mucho más de lo que obtenía en mis relaciones con Elvis.”

Priscilla resulta, pues, desde que sacó la biografía, una fuente histórica no precisamente confiable y como jefaza CEO de Elvis Presley Enterprises, algunos capítulos de “Elvis y yo” contienen jugos que la Coppola quizás aproveche si quiere mostrarnos la fragilidad de la verdad. El número 25 acontece en 1964, cuando el coronel Parker y todos los cuates de Elvis queman los libros de espiritualidad que el peluquero amigo y gurú de Elvis le había regalado, ante la mirada complaciente de Priscilla.

Si en la biópica “Elvis” de Luhrmann, Tom Hanks protagoniza al malévolo “coronel” Tom Parker exprimiendo a Elvis hasta matarlo, Coppola podrá justificar a Priscilla como una víctima del juego de la fama y la ambición que se le impuso desde que Elvis llegó a su vida… para no abandonarla jamás. Ya desde la muerte del Rey del Rock & Roll se han expresado críticas duras acerca de que es una mujer “mucho más complicada que la imagen de una tierna viuda amorosa que a ella le gusta presentar”.

En fin, que otro capítulo infaltable sería el número 24, donde Priscilla revela el atractivo casi patológico de Elvis por las películas de horror, su afición a ir acompañado de su esposa a la morgue de Memphis para ver los cadáveres y sus lecturas sobre el más allá. Cierto: ella aprendió mucho del Rey… Sofía Coppola ha dicho a la publicación de moda “Vogue”:

“Estoy emocionada de hacer algo arraigado en ese estilo de la historia estadunidense por primera vez. Y Priscilla es un ícono de glamour por excelencia. Estaba tan interesada en la historia de Priscilla y su perspectiva sobre cómo se sentía crecer como adolescente en Graceland. Estaba pasando por todas las etapas de la juventud en un mundo tan amplificado, algo similar a lo que pude hacer con María Antonieta”.

Como Elvis no será la estrella, sus fans han manifestado poco interés en ver una película donde él (aseguran) saldrá muy mal parado y ella contará sólo que le conviene para sacar lana de la industria hollywoodense de los sueños… Hay que ir pensando en la parte musical, entonces, y la Coppola lo sabe:

El mero día que comenzó su rodaje de “Priscilla”, incluyó una lista de canciones seleccionadas para “la mañana en el set” de filmación canadiense, con rolas de Curtis Manfield, Porches, Pray For Rain, Phoenix, Elvis Costello, Brian Ferry, Kool & The Gang, Prince, Aretha Franklin, Shuggie Otis, The Specials, Cocteau Twins, Solange, Faith No More, Pretenders, D’Angelo, Syreeta y New Order.