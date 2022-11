Metronomy conquistó el Pepsi Center con un show de electropop

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-La agrupación inglesa Metronomy ofreció refrescante gala de fusiones de rock y electropop en el Pepsi Center del WTC de la CDMX, con recorrido por su historia musical incluyendo su reciente discografía “Small World” (2022).

El líder Joseph Mount (voz, teclados y guitarra) emergió sobre el escenario junto a sus camaradas Óscar Cash (teclados, guitarra y saxofón), Anna Prior (batería y voz), Olugbenga Adelekan (bajo y voz) y Michael Lovett (teclados y guitarras).

Las emociones fulguraron velozmente al ritmo de “Love Factory”, enloquecedora conexión dirigida por el buen Joseph quien se mostró en todo momento cariñoso con la gente que llenó el recinto.

La fiesta de ritmos complació a la audiencia con bases sonoras de rock estilizado de electropop y suave synthpop. A Metronomy le acompañó una sencilla producción de coloridos lienzos detrás en telón de fondo que remarcaron la figura de los músicos británicos en escena. El público, en su mayoría juvenil, se encargó junto a los artistas de generar un ambiente mágico.

En la reunión multitudinaria se observaba a algunos respetables disfrazados por las fiestas del Día de muertos y versiones decorativas de brujas Halloween, mientras todo mundo brincoteaba por igual, bailando y coreando cada rola del excelente ensamble surgido hacia 1999, en Totnes, condado de Devon, al suroeste del Mar del Norte, viejo valle de piratas.

El extenso repertorio consideró un total de 21 cortes, destacando “The Bay”, “Corinne”, “Reservoir”, “It’s Good to Be Back”, “Everything Goes My Way” y “Things Will Be Fine”. En la velada electrizaron los cuerpos “Boy Racers” y “The End of You Too”. Avanzó la celebración con las rolitas “Holiday” y “Loneliness on the Run”. Ya hacia el ocaso vibraron “Salted Caramel Ice Cream”, “Right On Time”, “The Look” y “The Upsetter”.

Luego del aparente adiós y veloz retorno, regalaron el bonus extra de los cortes “Old Skool”, “Back on the Motorway”, “Love Letters” y “You Could Easily Have Me”.

Con notorio paso firme a los filos del tablado avanzó Joseph, animado por Oscar, Anna, Olugbenga y Michael. Juntos recibieron congraciados los aplausos y aullidos frenéticos, para desaparecer los Metronomy entre la energía recargada de sus fieles tras casi dos horas de show.

Así, el conjunto regresó con esta gira mundial compartiendo nuevos bríos a través del registro “Small World”, su séptima producción publicada en febrero de 2022. Son nueve rolas del álbum, sumergidas en su estilística de un intenso y refrescante rock bañado de electropop que maravilló el Pepsi Center.