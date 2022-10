Confirman a Noam Chomsky en la 22º FIL Zócalo; este es el programa completo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras el adelanto que la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, diera sobre el regreso de la Feria Internacional del Libro del Zócalo (FIL Zócalo) a lo presencial, este día se dio a conocer el programa concreto del encuentro, destacando al lingüista y activista Noam Chomsky y la música de Emir Kusturica and The No Smoking Orquestra, como dos de los grandes invitados.

El pasado 9 de septiembre en conferencia de prensa se dio a conocer que la feria --pensada para la gente más que los libreros o editoriales—, destacaría en sus temáticas a los movimientos sociales en Latinoamérica con conferencias, diálogos, charlas en torno a ello, y esto se reconfirmó este día al anunciarse las actividades de la feria a realizarse del 7 al 16 de octubre.

El encuentro es organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, junto a la Brigada para Leer en Libertad y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem). En conferencia, Claudia Curiel de Icaza, titular de cultura capitalina, puntualizó que los tres foros principales llevarán los nombres de Ricardo Flores Magón, Rosario Ibarra de Piedra y Ernesto Cardenal, “espíritu disidente y de búsqueda de libertad que ha caracterizado a la feria en sus 22 ediciones”.

Se realizarán 238 actividades con más de 460 invitados entre escritores, analistas políticos, músicos, periodistas y artistas visuales (participantes de Italia, España, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Sarajevo, Estados Unidos, China, Venezuela, Colombia, Cuba, y México, por supuesto), a lo largo de diez días, en torno a la literatura, la crítica, los movimientos sociales y temas coyunturales.

Entre los homenajes que se realizarán, dijo Curiel, habrá a Almudena Grandes, Rosario Ibarra de Piedra, Carlos Martínez Rentería y Elena Poniatowska; además de jornadas de poesía en honor a David Huerta, quien falleció este lunes 3 de octubre y de quien Curiel leyó su poema “Testimonio”, en un breve recordatorio sobre la obra del poeta.

Regalarán 10 mil libros

Como parte del carácter público de la feria, y como cada edición (pre-pandemia), se regalarán ediciones, en esta ocasión 10 mil ejemplares de cinco títulos:

La revolución Magonista de Armando Bartra y Jacinto Barrera; un compendio de artículos de La Jornada de Elena Poniatowska; La peor señora del mundo de Francisco Hinojosa; Las sendas abiertas en América Latina con ensayos de varios autores; además de Paz y Rutina, novela gráfica de Gerardo Horacio Porcayo y Bernardo Fernández BEF.

En el marco editorial la feria congregará a 320 expositores y alrededor de 500 sellos que ofrecerán una oferta de novedades, reediciones, clásicos y descuentos. En ese marco está programada una Gran Venta Nocturna el viernes 14 de octubre de 20 a 23:00 horas.

Para el público familiar e infantil habrá cuentacuentos y mesas con escritores como Juan Villoro, José Luis Zárate, Alberto Chimal y Raquel Castro, las cuales se complementarán con presentaciones musicales de artistas como la Triciclo Circus Band.

Ello además de presentaciones musicales, y proyecciones de cine, así como mesas con temas políticos y sociales como feminismo o sindicalismo en las que participarán diversas personalidades, como Vivir Quintana, quien tendrá un concierto el domingo 9 de este mes.

Para los que no puedan asistir a la Ciudad de México, los eventos serán transmitidos en vivo en todas las redes sociales de la Secretaría de Cultura capitalina y la Brigada para Leer en Libertad. El programa completo de la feria se puede ver en http://www.filzocalo.cdmx.gob.mx/