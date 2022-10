Alec Baldwin llega a un acuerdo con la familia de la cineasta a la que mató accidentalmente

LOS ANGELES (AP). — La familia de una directora de fotografía a la que disparó fatalmente Alec Baldwin en el set de la película "Rust" accedió a un acuerdo legal con el actor y los productores del filme para reiniciar el proyecto en enero a pesar de que tienen sanciones por violaciones a las normas laborales que no han resuelto.

"Llegamos a un acuerdo, sujeto a la aprobación de la corte, por nuestra demanda por muerte por negligencia contra los productores de 'Rust' incluyendo a Alec Baldwin", señala un comunicado enviado el miércoles por Matthew Hutchins, viudo de la directora de fotografía Halyna Hutchins y uno de los demandantes junto con el hijo de la pareja de 9 años, Andros.

"Como parte de este acuerdo, nuestro caso será desestimado. La filmación de 'Rust', de la que seré ahora productor ejecutivo, se retomará con todos los actores principales en enero de 2023".

El acuerdo es una rara noticia positiva para Baldwin, quien ha tenido un año turbulento desde el disparo del 21 de octubre. El actor, quien también era productor del filme, apuntó el arma a Hutchins cuando se disparó, provocando la muerte de ella e hiriendo al director, Joel Souza. El incidente ocurrió cuando estaban dentro de una pequeña iglesia preparándose para filmar una escena.

El actor anunció el acuerdo legal con una publicación en Instagram.

"A lo largo de este difícil proceso, todos han afirmado su deseo de hacer lo mejor para el hijo de Halyna", dijo Baldwin en la publicación. "Estamos agradecidos con todos los que contribuyeron a la resolución de esta trágica y dolorosa situación".

Baldwin ha afirmado que el arma se disparó accidentalmente y que él no jaló del gatillo. Pero una investigación forense reciente del FBI encontró que el arma no se pudo haber disparado a menos que alguien jalara del gatillo.

La oficina del Investigador Médico de Nuevo México determinó que el tiroteo fue accidental tras una autopsia y una revisión de reportes de las autoridades.

"No me interesa involucrarme en recriminaciones o atribuirle la culpa a alguien (a los productores o al señor Baldwin)", dijo Matthew Hutchins en el comunicado. "Todos consideramos que la muerte de Halyna fue un accidente terrible. Estoy agradecido de que los productores y la comunidad del espectáculo se han unido para rendir homenaje a la obra final de Halyna".

Rust Movie Productions se opone a una multa de 137 mil dólares que le impusieron a la empresa las autoridades de seguridad en los sitios de trabajo de Nuevo México, quienes afirman que los encargados de la producción no siguieron los protocolos estándar de la industria en cuanto a seguridad con armas de fuego.

La Comisión de Salud Ocupacional, Seguridad y Revisión del estado ha programado una audiencia de ocho días por las sanciones en disputa. Las audiencias comenzarán el 12 de abril de 2023. No está claro de momento si la filmación de "Rust" puede retomarse antes de que se resuelvan esas posibles sanciones.

"No diríamos que no están cooperando", dijo Matthew Maez, vocero del Departamento Ambiental que se encarga de la aplicación de las regulaciones de seguridad. "Están pasando por el proceso como tienen derecho. ... No han pagado la multa o aceptado las conclusiones".

En abril, el buró de Salud y Seguridad Ocupacional de Nuevo México impuso la multa máxima contra Rust Movie Productions y reveló varias fallas de seguridad, incluyendo testimonios de que la producción emprendió acciones limitadas o no hizo nada al respecto cuando hubo dos disparos accidentales de salvas en el set antes del disparo fatal.

Rust Movie Productions dijo a los reguladores que los disparos accidentales previos a la muerte de Hutchins no violaban los protocolos de seguridad y que "se emprendieron acciones correctivas apropiadas", incluyendo juntas con el elenco y el equipo de producción.

La película y la muerte han dejado otros problemas legales sin resolver.

Al menos otras cuatro demandas presentadas por los miembros del equipo de filmación se mantienen y el estado de Nuevo México ha garantizado fondos para posibles demandas penales.

Baldwin también ha sido demandado por difamación en un caso no relacionado por la familia de un infante de marina muerto en Afganistán.

La demanda de la familia Hutchins, presentada en febrero, criticaba duramente a Baldwin, los productores del filme y otros acusados como la supervisora de unidad de producción Katherine Walters, el asistente de director David Halls, la armera Hannah Guttierez Reed, y el proveedor de municiones Seth Kenney.

Su "conducta imprudente y medidas para reducir costos llevaron a la muerte de Halyna Hutchins", dijo el abogado de los demandantes, Brian Panish, en una conferencia de prensa.

De acuerdo con la demanda, si se hubieran seguido los protocolos adecuados, "Halyna Hutchins estaría viva y bien, abrazando a su esposo y a su hijo de 9 años".

La demanda señala que los estándares de la industria piden que se usen armas de plástico o utilería durante la preparación para las tomas y que no había necesidad de un arma real.

También señala que Baldwin y Halls, quien le entregó el arma, debieron revisar si el revolver tenía balas reales.