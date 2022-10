Maca Carriedo revela que sufrió acoso sexual del escritor Sergio Zurita

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– “No podía yo salir de su casa, no tenía yo las llaves y él sí”, dijo Maca Carriedo, colaboradora del programa “La Saga”, al hablar de su experiencia de acoso con el comunicador y dramaturgo Sergio Zurita que data de hace más de 10 años.

“Yo a Sergio lo conocí hace muchos años, y me invitó a suplir a Claudia Silva en Dispara Margot Dispara, y la suplí, y me caía muy bien, entonces me dijo ‘¿oye, por qué no nos vamos a comer y vamos al cine?, y yo ‘vamos’, porque me caes muy bien y eres mi cuate’. Y pues él tenía otras intenciones… y yo otros gustos, y si hubiera sido heterosexual serían otros gustos”, contó la presentadora en el programa "Me lo dijo Adela".

La conductora de 36 años reveló que, en 2012, cuando ella trabajó con Zurita, el comunicador la invitó un día a ir al cine juntos y a ella le pareció buena idea, porque ella se consideraba buena compañera de Zurita y en ese entonces no sospechaba de ninguna forma que él quisiera jugar chueco.

Su ida al cine comenzó con una comida, pero tras notar que faltaba todavía un rato para que iniciara la función en el cine, Zurita le sugirió que pasaran ese tiempo libre en su casa, que no estaba lejos del cine. Maca Carriedo no sospechó de Zurita en ningún momento.

“Fuimos a comer, pero había mucho tiempo para el cine, me dijo ‘yo vivo muy cerca de la plaza, si quieres vamos a mi casa y de ahí nos vamos’, y yo ah, pues sí, porque soy una persona decente, que si invito a alguien a mi casa no tengo intenciones extrañas ni siniestras.

“Y ya que estábamos ahí le dije: ‘¿qué hacemos?’, me dice ‘yo creo que podríamos besarnos, porque tú, apuesto a que te ves increíblemente bien desnuda’”.

Ante esa situación, Carriedo le dijo: “yo creo que no, a mí ese plan no se me antoja, ni se me va a antojar nunca”.

Ella decidió que simplemente tenía que salir de ahí, pero para su sorpresa, esto no le fue tan fácil, ya que la puerta del departamento de Zurita se encontraba asegurada con llave, y ella no la tenía, lo que la puso nerviosa, pero finalmente pudo salir.

Por esto terminó su amistad y relación profesional con Sergio Zurita y el actor le guarda rencor desde entonces, añadió.

“Yo nunca había contado esto, un día Pepillo (Origel) como que sacó el tema, y yo no (quise), porque a mí, Sergio Zurita, me vales madre".

Al ser cuestionada por la periodista Adela Micha sobre si Sergio la había encerrado en su casa, Maca confesó: “Claro, por supuesto, y entonces sucedió eso y de ahí yo nunca más lo volví a ver, pero me odia”.