Emir Kusturica y orquesta, la efusiva vuelta del adiós

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Emir Kusturica regresó la noche de este jueves al Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, con una primera presentación dedicada a sus fieles seguidores mexicanos en efusivo adiós a los escenarios, acompañado de sus músicos The No Smoking Orchestra.

El show forma parte de su gira “Farewell Tour” y emprendió vuelos sonoros cuando el reloj marcaba las 21:00 horas, detonando la euforia de los respetables a los primeros pasos del artista serbio junto a sus camaradas músicos.

La tremenda tocada abrió con ritmos balcánicos, punk y rock, retumbando en arranque una “Tarantela”, viéndose a todos los integrantes del ensamble portando enormes sombreros de ala ancha evocadores de la Revolución Mexicana.

“¡La vida es un milagro!” expresó en español Emir Nemanja Kusturica (nacido en Sarajevo, Yugoslavia, el 24 de noviembre de 1954) para entonar en grata correspondencia “Life Is A Miracle” y provocar saltarín bailongo de los reunidos a la fiesta musical del también cineasta y guionista entregado a un ambiente de enloquecedora vibra durante todo el recital.

El hombre que ganó en dos ocasiones la Palma de Oro en Cannes con “Papá está en viaje de negocios” (“Otac na službenom putu”), de 1985, y la comedia negra “Underground” en 1995, interactuó y agradeció las pasiones mostradas por el público, respondiendo éste a las arengas del artista “¡Viva Serbia!” y “¡Viva México!”, con vivas ensordecedoras.

El repertorio incluyó “Fuck You MTV” y “Scared of Dental Drills”. Destacó la velada ágil de Kusturica y banda, sin parafernalias escénicas, pero sí cual celebración enardecida que hermanó a la estrella yugoslava con el séquito de asistentes. Fue una noche de culto lleno de alegría y emociones.

La celebridad de 67 años edad mostró animosa energía paseándose en el tablado al son de la festinada rola “Cerveza” y también con “La mano de Dios”, dedicada al astro argentino del futbol, Diego Armando Maradona (1960-2020), figura de su documental “Maradona por Kusturica” filmado en 2008, donde aparte del crack en su vida de montaña rusa aparece la rola “Si yo fuera Maradona”, del hispano Manu Chao (https://youtu.be/HGpbEwSzueA).

“Before The End” marcó la oportunidad que aprovechó Kusturica para presentar a los integrantes de The No Smoking Orchestra y también a sí mismo, autonombrándose como el caudillo Francisco “Pancho” Villa en su idilio de honrar a “El centauro del norte”. En jolgorio avanzó con “Mila Gora” y “Tito Puente”, ésta en honor al timbalero “neoyorrican” creador de “Oye cómo va”, que diera gloria al guitarrista jalisciense Carlos Santana. Kusturica sorprendió descendiendo desde la tarima para fortuna de los bien ubicados que observaban el concierto al mero frente. (https://youtu.be/pkPTj7rD8Rk)

Marchó el espectáculo por la senda de la muy gustada “Comandante”, acelerando los corazones con “Drang Nach Osten” (“Extenderse rumbo al Este”). Ante los bríos de Kusturica, los prosélitos mexicanos lo animaron con vítores rezando a todo pulmón “¡Zapata Vive, la lucha sigue!” y él respondía feliz: “¡Viva Zapata!”.

Entre palmas y danzas estalló “Bubamara”. Kusturica y su orquesta abandonaron la escena sólo para a paso veloz retornar en el “encore”, moviendo todo mundo sus cuerpos al compás de “Unza Unza Time”, además de replicar las icónicas “Comandante” y “Cerveza”. Manos en alto, Emir Kusturica junto a su prodigioso ensamble por los bordes del foro y felices, emprendieron la huida cobijados por el rugir de satisfacción con los allí reunidos.

Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra gozarán de otra presentación para sus fans, sólo que ahora de manera gratuita este viernes 7 de octubre a las 20:00 horas, como parte de las actividades de inauguración de la edición XXII de la Feria Internacional del Libro (FIL) del Zócalo de la Ciudad de México (7 al 16 del presente mes). También participarán en el Festival Tecate Coordenada de Guadalajara, Jalisco, el sábado 8 de octubre.