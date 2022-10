Ver, oír, aplaudir, silbar…

Barra Libro Fest

Considerada por el colectivo Culturas Metropolitanas +40 patrimonio cultural del Centro Histórico, la cantina La Nueva Don León, será sede por primera vez de la Barra Libro Fest, que reunirá a escritores urbanos, custodios de la memoria, mujeres de letras, voces independientes en busca de un lugar para promover, intercambiar y presentar sus obras escritas y gráficas. Será también un espacio a contracorriente de las editoriales comerciales y oficiales. Por ello, este encuentro se desarrolla como una alternativa a la Feria del Libro del Zócalo, del 7 al 15 de octubre. Este sábado 8, se presenta “El don del diablo”, de Omar Delgado, Editorial Nitro Noir, con las intervenciones de Rogelio Flores, Mauricio Bares e Iván Farias. Y el domingo 9, el Consejo Restaurador presenta una crónica gráfica sobre la Ciudad de Neza, de Editorial CIMA y el Colegio Italiano Miguel Ángel, con la participación de Germán Aréchiga Torres y Odón Rommel Madariaga. Las actividades de esta feria son diarias, a las 18:00 horas, en José María Pino Suárez 18, entre el Metro Zócalo y el Metro Pino Suárez.

Exposición « Perspectivas al muralismo »

Este sábado 8 abre al público la exposición “Perspectivas al muralismo”, que a través de 70 piezas, entre fotografías, bocetos, documentos, obas de caballete y referencias icónicas de la historia del arte y testimonios de finales del siglo XIX y principios del XX, aborda los antecedentes del muralismo mexicano. Curada por Jorge Reynoso Pohlenz se remonta más allá de 1922, fecha en la cual inicia el muralismo a partir del proyecto educativo y cultural postrevolucionario del gobierno de Álvaro Obregón. La muestra permanecerá hasta el 8 de enero de 2023, con horarios de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas, en el Museo Mural Diego Rivera, ubicado en Balderas s/n, y Avenida Juárez, Plaza de la Solidaridad, Metro y Metrobús Hidalgo.

Ciclo de cine dedicado a John Lennon

Con el título “Todo lo que necesitas es amor: John Lennon” se ofrece un ciclo de cine ya que este 9 de octubre John Lennon cumpliría 82 años de vida, pero la mente perturbada de un hombre terminó con la vida de uno de los creadores de la banda de Liverpool The Beatles y nació el mito. Desde su muerte muchas historias han girado en torno a su vida y obra, algunas de ellas llevadas al séptimo arte y que la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México presenta. Los filmes se exhiben en la Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario. Este sábado 8 de octubre, a las 18;30 horas, se exhibe “EUA contra John Lennon / The U.S. vs. John Lennon” (EUA, 2006, 99 min), de David Leaf y John Scheinfeld. Este documental presenta testimonios y hechos que sostienen la tesis de que, durante gran parte de su vida artística y personal, Lennon se convirtió en una amenaza latente para el gobierno de los Estados Unidos, debido a su activismo político y su relación con ciertos personajes. Espionaje telefónico y amenazas del FBI son algunos de los artilugios que supuestamente utilizó el gobierno estadounidense para callar su mensaje. El domingo 9, a las 16:30 horas, se proyecta “Mi nombre es John Lennon / Nowhere Boy” (Reino Unido – Canadá, 2009, 98 min), de Sam Taylor-Johnson. Película biográfica que va desde la infancia y adolescencia de John Lennon, hasta la formación de Los Beatles. Centro Cultural Universitario de la UNAM y el costo del boleto es de $40.00 con 50% de descuento para comunidad UNAM e INAPAM con credencial vigente. La programación completa se puede consultar en: https://www.filmoteca.unam.mx/ciclo/todo-lo-que-necesitas-es-amor-john-lennon-en-el-ccu/

“Lucha por la libertad”, una película del célebre Zhang Yimou

Es una producción de China y Hong Kong que dura 125 minutos. El destacado director chino Zhang Yimou ofrece esta película ambientada a principios de la década de 1930 en el gobierno títere japonés de Manchukuo, este elegante thriller de espionaje sigue la misión de cuatro agentes del Partido Comunista Chino que fueron especialmente entrenados en la Unión Soviética. Juntos llegan a la ciudad de Harbin en el noreste de China para extraer a un antiguo prisionero que podría exponer ante la comunidad internacional los experimentos humanos y otros crímenes cometidos por el Ejército Imperial Japonés. Atrapados y rodeados de nieve desde que descienden en paracaídas en territorio enemigo, el equipo sabe que se enfrentan a una dura prueba. Actúan Zhang Yi (Zhang Xianchen), Yu Hewei (Zhou Yi), Qin Hailu (Wang Yu), Zhu Yawen (Chu Liang), Liu Haocun (Xiao Lan) y Ni Dahong (Gao Bin). Cineteca Nacional, México Coyoacán 389, colonia Xoco. Sala 1. Sábado 8 y domingo 9 de octubre a las 17:30 horas.

“El Chef”, ópera prima de Philipe Barantini

En la noche más ajetreada del año en uno de los restaurantes más populares de Londres, el carismático y dominante jefe de cocina Andy Jones debe enfrentar complejas situaciones mientras múltiples crisis personales y profesionales amenazan con destruir todo aquello por lo que ha trabajado. Una visita sorpresa de un inspector de salud pone al personal al borde del colapso mientras el restaurante se llena de demandantes clientes. Ampliación de un cortometraje dirigido por él mismo en 2019, “El chef”, la ópera prima del actor y director inglés Philipe Barantini nos lleva a las entrañas de una cocina londinense donde el caos y el humor negro son mostrados a partir de un gran plano secuencia. Con Stephen Graham (Andy Jones), Vinette Robinson (Carly), Alice Feetham (Beth), Hannah Walters (Emily) y Malachi Kirby (Tony). La Casa del Cine MX, sábado 8 y domingo 9 de octubre. República de Uruguay 52, Centro Histórico. Sábado 8 y domingo 9 de octubre, a las 13:20 horas.

“Mi historia con Herrán”, un documental de estreno en Canal 22

Con motivo del 104 aniversario luctuoso del pintor mexicano Saturnino Herrán, el Canal 22 estrena Mi historia con Herrán, un documental sobre la obra y vida del artista originario de Aguascalientes, producido y realizado por Daniel Hernández para Radio y Televisión de Aguascalientes. El audiovisual, que será televisado el sábado 8 de octubre, a las 17:30 horas, aborda los hechos más importantes de la vida y producción artística de Herrán, cuya obra pictórica destacó los símbolos, motivos y colores propios de la identidad mexicana durante las primeras décadas del siglo XX. El pintor hidrocálido estudió en la Academia de San Carlos, en la época en la que Gerardo Murillo Dr. Atl modificó el plan de estudios, situación que le permitió estudiar con el catalán Antonio Fabrés y el mexicano Germán Gedovius. Su trabajo fue parte de la Exposición de Centenario de la Sociedad de Escultores y Pintores de México, realizada en 1910 como parte de las festividades del gobierno porfirista para conmemorar el primer centenario de la Independencia. El documental reivindica la obra de Saturnino Herrán, la cual pasó a segundo plano debido al auge y promoción del Muralismo, además de señalar su influencia en figuras de la cinematografía nacional como Emilio “El Indio” Fernández y Gabriel Figueroa. También se puede ver a las 18:00 CT y a las 16 horas PT por la señal Internacional.

Exposición fotográfica de Pavka Segura

La muestra “A particular windy day” (Un día con mucho viento) en la galería Lateral (Bucareli 108, interior 107, colonia Centro) es un proyecto en donde, de forma simbólica, el viento, la luz y el fantasma versan sobre la memoria y los vestigios del imaginario modernista en México. Fotografías de personajes pasados y presentes, objetos y dibujos de la urbe se entrelazan para constituir un imaginario personal al mismo tiempo que se señalan particularidades sobre la época antes referida. El proyecto del artista de la lente Pavka Segura (Ciudad de México, 1971), se ha ido conformando en diversas aristas que me permiten establecer analogías de carácter formal entre distintas disciplinas, así como otras de carácter narrativo o metafórico. En el caso de estas piezas no solo refieren al retrato formal de personajes de una historia, si no que también tratan la estructura arquitectónica como una, con la cual podríamos zarpar a través de la luz y, por lo tanto, del tiempo... una tormenta impacta y esta estructura zozobra y lo que nos encontramos son vestigios de la misma.

México es Cultura

La plataforma “México es Cultura. La Cartelera Nacional” de la Secretaría de Cultura federal ha cobrado especial interés tras la pandemia debido a las actividades estatales y federales del sector cultural a nivel nacional, mismas que se pueden consultar por temas, recintos, ciudades o estados. Basta entrar a www.mexicoescultura.com para revisar la programación que se actualiza constantemente con actividades a precios accesibles o gratuitas. Incluso puedes hacer un registro de usuario (con un correo electrónico) y agendar actividades con recordatorios. Sin duda una opción para toda la familia, los amigos o las parejas que buscan conocer parte del acontecer del arte y la cultura nacional. También puede consultar sus redes sociales en Twitter y Facebook