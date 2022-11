El poeta venezolano Rafael Cadenas recibe el Premio Miguel de Cervantes Saavedra 2022

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por ser un escritor “que ha llevado hasta alturas de excelencia nuestra lengua”, hoy fue anunciado en Madrid el Premio Miguel de Cervantes Saavedra 2022 al poeta y ensayista venezolano Rafael Cadenas, de 92 años, quien ya antes había sido galardonado en México con el Premio FIL de Literatura 2009 en Lenguas Romances, llamado entonces Juan Rulfo.

“Lo de los premios puede volver loco al cualquiera”, expresó Cadenas al diario “El País” al recibir la llamada de este reconocimiento considerado el mayor galardón literario en castellano y cuya suma consiste en 125 mil euros (casi 2 millones y medio de pesos mexicanos). Los recibirá el próximo 23 de abril cuando se cumpla un aniversario más de la muerte del autor de “Don Quijote de la Mancha”, ocurrida en 1616. La ceremonia contará con la presencia del rey Felipe VI.

Cadenas declaró que había sido candidato al premio “varias veces y fue precisamente hoy cuando me lo concedieron, es un gran honor y todavía no me he repuesto de esta noticia”. Vía telefónica, añadió al periódico “La Vanguardia”:

“He escrito desde muy joven poesía y en el periodo de mi juventud la mayor influencia fue la de los poetas españoles de la generación del 27, especialmente Pedro Salinas. El vínculo con la literatura española surgió muy temprano e incluso cuando comencé a dar clases en la universidad, di cursos sobre literatura norteamericana y española, que he estudiado mucho”.

El jurado del galardón expuso su decisión, recalcando:

“La obra de Cadenas es una de las más importantes y demuestra el poder transformador de la palabra cuando la lengua es llevada al límite de sus posibilidades creadoras. Cadenas hace destilar de las palabras su esencia deslumbrante, colocándolas en el territorio dual del sueño y la vigilia y haciendo que sus poemas sean una honda expresión de la existencia misma y del universo, poniéndolas también en una dimensión que es a la vez mística y terrenal”.

Rafael Cadenas nació el 8 de abril de 1930 en Barquisimeto, Venezuela. Durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, su militancia comunista lo obligó a exiliarse de 1952 a 1956 en isla Trinidad. Profesor de la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela, ganó el Premio Nacional de Ensayo (1984), el Premio Nacional de Literatura (1985), el San Juan de la Cruz y el Internacional de Poesía J. A. Pérez Bonalde (1992), así como la beca de la Fundación Guggenheim (1986).

Cuestionado en torno a la situación política de Venezuela, manifestó:

“Lo fundamental en este momento es defender la democracia porque está amenazada en el mundo entero. Es una tarea que los escritores deben asumir, porque sin democracia lo que hay es barbarie. Esa es mi opinión".

El ministro de Cultura y Deporte de España, Miguel Iceta, leyó en su discurso del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2022 un poema de Cadenas, reproducido a continuación.

ARS POÉTICA

Que cada palabra lleve lo que dice.

Que sea como el temblor que la sostiene.

Que se mantenga como un latido.

No he de proferir adornada falsedad

ni poner tinta dudosa

ni añadir brillos a lo que es.

Esto me obliga a oírme.

Pero estamos aquí para decir verdad.

Seamos reales.

Quiero exactitudes aterradoras.

Tiemblo cuando creo que me falsifico.

Debo llevar en peso mis palabras.

Me poseen tanto como yo a ellas.

Si no veo bien, dime tú,

tú que me conoces, mi mentira,

señálame la impostura,

restriégame la estafa.

Te lo agradeceré, en serio.

Enloquezco por corresponderme.

Sé mi ojo, espérame en la noche y divísame,

escrútame, sacúdeme.