Estrenan “El secreto del doctor Grinberg”, la misteriosa desaparición del hermano de Ari Telch

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Este 11 de noviembre se estrena el documental sobre el hermano del actor Ari Telch, el científico Jacobo Grinberg, que dedicó su vida a estudiar la psicofisiología y la Teoría Sintérgica, y que desapareció de manera misteriosa el 8 de diciembre de 1994.

Dirigido por el cineasta y músico Ida Cuéllar, que vive entre Barcelona y la Ciudad de México, “El secreto del doctor Grinberg” se proyectará en algunos cines mexicanos: Cineteca Nacional en la Ciudad de México; en la Cineteca FICG en Guadalajara; Cinépolis, entre otros.

El objetivo del filme es presentar quién era Grinberg a las nuevas generaciones, que lo ubican por historias difundidas en TikTok.

“Me han mandado un montón de videos de TikTok, porque se volvió una figura de inspiración para todos, jóvenes y no tan jóvenes. Es una historia que viene a decirnos que el mundo es de otra manera. Todos sabemos que hay algo más, lo sentimos.

“Creo que Grinberg es un personaje importante para recuperar. Su vida podría ser algo así como la serie de Stranger Things con secretos y poderes. El documental ligó muy bien con esta temática y habilidades del ser humano”, señaló Cuéllar.

Era conocido como el “Einstein de la conciencia” y es una de las figuras más misteriosas en la historia de México, porque se fue sin dejar rastro. Con sus investigaciones, llevó el estudio de la psicofisiología más allá de la ciencia tradicional para analizar el potencial del cerebro humano y experimentó hasta demostrar los primeros indicios de la telepatía.

Han pasado 28 años desde la desaparición del neurofisiólogo. Se dijo que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) se lo había llevado. Hace 5 años, se hallaron documentos de la CIA de Estados Unidos donde se decía que la agencia sabía de su existencia y tenía interés en los fenómenos de percepción extrasensorial que estaba estudiando.

Su búsqueda comenzó medio año después de la desaparición porque todos pensaron que andaba de viaje en la India para seguir con sus investigaciones, pues había hablado de ello, pero ya jamás apareció.

“Parece más un personaje de ficción que de realidad. Tiene muchas cosas que nos llevan a un mundo misterioso, pero en verdad fue una persona que existió”, comentó Cuéllar.

Señaló que empezó a leer toda su historia, una biografía que él escribió en donde habla de que existe otro Jacobo Grinberg desaparecido, como si estuviera dejando pistas.

Así comenzó a armar el documental, al que trató como un thriller, por lo que fue descubriendo. Una de las cosas que se le complicó fue saber del comandante Clemente Padilla, quien dirigió la investigación sobre su búsqueda.

“Con Padilla ocurre algo como el detective de un filme noir: era el mejor en resolver casos, pero con éste no pudo y acaban, primero, echándolo del caso y después de la policía, para luego irse a vivir a Malinalco, Estado de México. Tardé seis años en encontrarlo”, contó.

En el documental se reveló la investigación que, en un principio parecía un crimen pasional, pero después fue enseñando un secuestro, robo de información e intereses gubernamentales poco claros.

La familia de Grinberg colaboró desde el principio en el documental, en el que se visitan distintos lugares de México, Los Ángeles, California, en Estados Unidos, así como Barcelona y Madrid, España, y que ya ha participado en varios festivales.

“Fue complicado estructurar la película porque hay mucha historia, como el motivo de la desaparición, luego su vida, los chamanes, la telepatía, sus amores, secretos, pero pasamos por todo. Al final, fue tener un trompo de un thriller a partir de qué ha pasado con él.

“Me gusta mucho la frase que dice su hermano David: ‘Para los científicos era un chamán, para los chamanes era un científico’. Estaba entre dos mundos, esto lo define muy bien como un personaje en las fronteras. Está entre la línea de lo real e imaginario”, afirmó Cuéllar.

¿Quién es Jacobo Grinberg?

Nació en la Ciudad de México, el 12 de diciembre de 1946. A los 12 años se interesó por el cerebro humano después de que su madre falleciera de un accidente cerebrovascular.

Estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y después estudió Psicofisiología en el Brain Research Institute de Nueva York.

Fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia (INPEC) y creó un laboratorio en la Universidad Anáhuac que, posteriormente, fue trasladado a la UNAM con la ayuda del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Cuando conoció a la curandera Pachita, desarrolló la Teoría Sintérgica. Quiso darles una explicación científica a las prácticas del chamanismo mexicano y se relacionó con mundos mágicos e inexplicables.

El 8 de diciembre de 1994, Grinberg desapareció sin dejar rastro y comenzaron las teorías conspirativas a asegurar que había sido raptado por extraterrestres o que fue secuestrado por la CIA y la NASA, según un documental de History Chanel titulado “La desaparición de Jacobo Grinberg”.

Teresa Mendoza, quién era su esposa, dijo que Jacobo viajaba con frecuencia y pasaba varios días sin saber de él, pero esta vez nunca regresó. Después, ella también desapareció y se especuló que tenía relación con la desaparición de su esposo.

“Dejó 55 libros publicados. Desapareció y lo extrañamos mucho. No sabemos si lo asesinaron, no sabemos si trascendió, no sabemos qué pasó. Se sabe que Teresa Mendoza está escondida en Estados Unidos. Para mí fue una imagen paterna”, expresó su hermano, el actor Ari Telch, en el programa Hoy.