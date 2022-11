La película “Women talking”, de Sarah Polley, clausuró el Festival de Los Cabos

LOS CABOS, Baja California (apro).- La canadiense Sarah Polley aborda la violencia contra las mujeres en su cuarto largometraje, titulado “Women talking” (Mujeres hablando, 2022), el cual se estrenará en diciembre próximo en Estados Unidos y fue el que clausuró la 11 edición del Festival Internacional de Cine de Los Cabos.

El filme, también escrito por ella, está basado en la novela homónima de la igual canadiense Miriam Toews, que a su vez está inspirada en un hecho real en Manitoba. La historia, protagonizada por Rooney Mara (Ona), Claire Foy (Salomé), Jessie Buckley (Mariche), Judith Ivey (Ágata), Ben Whishaw (August Epp) y Frances McDormand (Janz), esta ubicada en una colonia menonita aislada, donde las mujeres luchan por reconciliar su realidad con su fe después de que los hombres del lugar las han drogado y violado a todas durante años. Las mujeres despertaban doloridas y sangrando. La comunidad se empeñaba en que era producto de la imaginación o quizá del demonio, pero los agresores eran varones de la propia colonia y finalmente fueron a prisión, pero están por salir y regresarán.

La realizadora también de “Lejos de ella” (2006), “Toma este vals” (2011) e “Historias que contamos” (2012) ofrece en “Women talking” diálogos muy reflexivos y profundos entre las mujeres. Analizan cómo han sido maltratadas por los hombres y lo que deben de hacer para salvar a sus hijas. Su religión es importante para liberarse. ¿Qué deben hacer?, ¿Perdonar a esos hombres como pide el obispo Peters?, ¿responder con violencia? o ¿marcharse para siempre? No tienen nada claro, pero ya no están dispuestas a ser víctimas una vez más.

Las actuación y los diálogos son lo mejor. Las mujeres más grandes no desean más violencia y sobre todo no quieren más violaciones sexuales. Todas quieren equidad y que se les enseñe a leer a las niñas, ya que no se les permite. Además anhelan conocer el resto del mundo, porque nunca han salido de ese espacio, donde han sufrido mucho.

Llama la atención que es un varón quien toma nota de todo lo que ellas dialogan, August, interpretado por Whishaw, ya que estudió en la universidad y es el maestro. Él las escucha y no opina, pero desea lo mejor para ellas.

La cinta mantiene un color bajo, con fotografía de Luc Montpellier, lo cual hace que exista una atmósfera de peligro y suspenso, y también ayuda a que la tensión entre las mujeres sea más real. Es complicado ponerse de acuerdo entre ellas.

La locación también destaca, se ve oscura, sin vida por todo lo que ha pasado. “Women talking” obtuvo el Premio del Público en el Festival de Toronto 2022.

El relato conmueve, enoja, inquieta, sensibiliza y transforma. Quizá porque Polley escribió un muy buen guión. Fija bien a todos los personajes, nada les sobra, ni nada les falta, todos están en el mismo tono y todos poseen la misma importancia.

Cabe recordar que Polley (Toronto, 1979), además actriz, productora y activista política, fue candidata al Oscar por el guión de “Lejos de ella”.

Polley ha protagonizado un sinnúmero de largometrajes, como “The adventures of barón Munchausen”, “Exótica”, “Go”, “Dawn of the dead”, “Splice” y “Mr. Nobody”. Mas como directora ha ganado respeto.

Ahora su película “Women talking” está bajo la lupa para el Oscar.