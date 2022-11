El Corona Capital proporciona mapa y rutas de transporte para un “Regresa Seguro a Casa"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras conocerse en días pasados los escenarios y horarios del Corona Capital, ahora se compartió el mapa del encuentro, estacionamiento (con sugerencias relacionadas), además de recomendaciones para el transporte público mediante el “Operativo Regresa Seguro a Casa”, para los asistentes de este 18, 19 y 20 de noviembre al Autódromo Hermanos Rodríguez.

Considerado uno de los festivales musicales más fuertes de esta ciudad, el Corona Capital fue tendencia en redes sociales tras conocerse los cinco escenarios (Corona, Vans, Corona agua rifada, Viva tent y Bosque) y organización de los casi 90 artistas, entre ellos los estelares Paramore, Arctic Monkeys, Kacey Musgraves, My Chemical Romance, Miley Cirus, Liam Gallagher, The Kooks, Yeah Yeah Yeahs, Charli XCX, The 1975 y Men I Trust, pues a decir de los fanáticos algunos de estos ‘chocarán’ en horarios con otras bandas esperadas, señalando especialmente el domingo.

Tras lo anterior ahora el festival dio a conocer el mapa y operativo de transporte, en el caso del primero con áreas de baños, de descanso, de casilleros, áreas de recarga ‘cashless’ (una pulsera con sistema de transferencia de pago, pues al interior no se admite efectivo), zonas de comida, firmas de autógrafos, servicio médico y ‘puntos de hidratación’, estos últimos de interés en esta edición pues se podrá acceder con termos o botellas de máximo un litro de capacidad que se podrán rellenar con agua natural.

En el caso del área de estacionamiento general se señaló que está en la Puerta 15 del Autódromo Hermanos Rodríguez, o en cualquier puerta del Palacio de los Deportes (excepto la 2, ya que estará destinada al operativo “Regresa Seguro a Casa”. El ‘Estacionamiento Plus’ se encontrará en la Puerta 7 del Autódromo (por cuatro personas con boleto plus se obtiene un lugar en esa área sin costo), y en el caso de personas con discapacidad el estacionamiento estará señalado en la puerta 15 del autódromo.

También se anunciaron restricciones respecto a las actividades dentro del estacionamiento y alrededores, pues se advirtió que se prohíbe “beber/cocinar antes del evento, acampar/dormir en el coche, vandalismo, merodear y otros comportamientos ilegales, beber alcohol y consumir drogas ilegalmente”.

En relación al operativo de transporte público, el comunicado del sistema de autobuses RTP, que más tarde refirió el mismo festival, dio a conocer que “los autobuses realizarán paradas en cualquier punto solicitado, con “condiciones óptimas como zonas iluminadas y espacios pertinentes para estacionarse”.

Se consideraron 10 rutas con dirección al norte, centro, sur, poniente y oriente de la ciudad, con paradas en algunas estaciones de metro. Las unidades saldrán del Palacio de los Deportes al terminar los conciertos, de las 00:30 y hasta las 02:30 horas, y el costo será de 20 pesos por persona a pagarse en efectivo o con la Tarjeta de Movilidad Integrada. Las rutas son las siguientes:

Ruta 1 (verde) - Circuito Bicentenario (hacia el norte y sur de la CDMX)

Sur

CNA

Alberca Olímpica

Coyoacán

Manacar

Avenida Revolución

Norte

Aeropuerto

Metro Oceanía

Eduardo Molina

Calzada de Guadalupe

La Raza

Ruta 2 (azul): Metro Indios Verdes - Reclusorio Norte

Colonia Roma

Florencia

Reforma

La Villa

Indios Verdes

Reclusorio Norte

Ruta 3 (naranja): Metro Cuatro Caminos - Metro El Rosario

Metro San Lázaro

Metro Tlatelolco

Metro Tacuba

Metro Cuatro Caminos

Metro El Rosario

Ruta 4 (verde agua): San Juan de Aragón - Metro Martín Carrera

Metro Oceanía

Metro Villa de Aragón

San Juan de Aragón

Metro Martín Carrera

Ruta 5 (rosa): Metro Tacubaya - Santa Fe - Cuajimalpa

Metro Pino Suárez

Metro Chapultepec

Metro Tacubaya

Expo Santa Fe

Cuajimalpa

Ruta 6 (roja): Metro Mixcoac - San Ángel - Perisur

Metro Centro Médico

Metro Chilpancingo

Metro Patriotismo

Metro Mixcoac

Metro Barranca del Muerto

San Ángel

Metrobús Perisur

Ruta 7 (verde): Metro Apatlaco - Metro Constitución de 1917

Coyuya

Apatlaco

Escuadrón 201

Metro Atlalilco

Metro Constitución de 1917

Ruta 8 (morada): Metro Pantitlán - Metro Santa Marta

Metro Zaragoza

Metro Pantitlán

Metro Tepalcates

Metro Santa Marta

Ruta 9 (azul): Calzada de Tlalpan - Metro Tasqueña - Xochimilco

Metro Chabacano

Calzada de Tlalpan

Metro Tasqueña

Estadio Azteca

La Noria

Xochimilco Centro

Ruta 10 (café): Narvarte – Condesa – Polanco

Iztacalco

Narvarte

Metro Eugenia

División del Norte

Nuevo León

Condesa

Polanco