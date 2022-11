“31 Minutos” desea a México “Calurosa Navidad”

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- Los artistas chilenos de “31 Minutos” presentan su espectáculo “Calurosa Navidad” este domingo 20 de noviembre en el Auditorio Nacional, con un par de funciones novedosas que los personajes favoritos de la popular serie dedican a las próximas fiestas decembrinas.

De gira mexicana, visitarán también Monterrey el 26 de noviembre y la capital tapatía el 27 del mismo mes.

En entrevista para Proceso, Pedro Peirano, uno de los creadores y pilares de “31 Minutos”, comentó que el show navideño es diferente a los anteriormente realizados “pues nuestro trabajo ha evolucionado mucho, siempre tiene cosas bastante nuevas, incluye canciones que jamás hemos tocado en vivo, algunas están adaptadas al lenguaje de México y a la idiosincrasia de su enorme cultura”.

Agradecido con la gran diversidad de públicos a lo largo y ancho de la República mexicana, Peirano adelantó que para todos sus seguidores preparan un magno espectáculo conmemorativo por su 20 aniversario el próximo 2023:

“Vamos a celebrar juntos sobre todo en términos de emocionalidad, porque con el público mexicano existe un gran diálogo, la gente cada vez es más exigente y crea una tremenda ansiedad en nosotros, entonces tenemos que llegar a todo mundo y festejar con las familias que desde hace 20 años nos siguen, papás e hijos, todos compartiremos con gran alegría”.

Recordó que la compañía ha evolucionado a lo largo de su historia, desde que en sus orígenes como serie de televisión se forjó allá por el 15 de marzo de 2003 en la Televisión Nacional de Chile y actualmente, a través de una banda musical. Tal crecimiento lo llena de satisfacción:

“Jamás lo imaginamos, pensábamos sólo en una gira de un año”.

A su vez, detalló que la creatividad se ha desarrollado con el ingrediente del factor “sorpresa”. En ese sentido destacó que fue gracias a este motivo como surgió la adaptación de las obras “Don Quijote”, del novelista y poeta español Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616), así como “Romeo y Julieta” del “Cisne de Avon” William Shakespeare (1564-1616). Definió:

“Nunca pensamos en hacer teatro ni canciones típicas, pero funcionó perfecto, son formatos que ni siquiera se imaginaron. Hay muchas propuestas más y debemos de seguir el instinto de lo que da placer hacer”.

Peirano concluyó que el proyecto continúa en el gusto de nuevas generaciones “porque el humor es absurdo y el humor absurdo no tiene que ser vigente, es inmortal, los otros humores basados en la realidad se pierden, en cambio, las cosas más ridículas se mantienen… El humor que más nos gusta no tiene edad, es reírse de cosas que no tienen sentido, ya que a la vida hay que enfrentarla con humor”.

La idea original surgió como una serie de televisión infantil estrenada por Televisión Nacional de Chile a través de la productora Aplaplac, propiedad de Pedro Peirano y Álvaro Díaz, creadores de “31 Minutos”. El concepto evolucionó en agrupación musical con conciertos a reventar acompañados de sus divertidos protagonistas.

En “Calurosa Navidad” aparecen los entrañables y queridos personajes de “31 Minutos”. Para esta gira por diversas plazas mexicanas, Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Juanín, Patana y compañía son los encargados de preparar una fiesta navideña en tiempo récord, con todas las peripecias que la pachanga conlleva.

“31 Minutos” visitarán este 20 de noviembre el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, con dos funciones a las 14:00 y a las 19:00 horas; el 26 del presente mes irán el Auditorio Citibanamex de Monterrey, Nuevo León, a las 20:30 horas, y el día 27 estarán en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco, a las 19:00 horas.