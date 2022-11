Con espectáculo músico-teatral, el pianista Héctor Infanzón celebra 45 años de trayectoria

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como parte de su celebración por 45 años de trayectoria, el pianista, compositor y doble nominado a los Latin Grammy Awards, Héctor Infanzón, realizó el show “¡Juega!” en el histórico Salón Los Ángeles.

El título del espectáculo tiene doble acepción en esta ocasión: una por el juego que remite a las actividades de los niños, y otra que en México significa un ‘sí o adelante’ como respuesta a una pregunta, y que sirve de manera personal para evocar a la presentación que incluyó música en vivo con la Orquesta Héctor Infanzón (big band) compuesta por 5 saxos, 4 trompetas, 2 percusiones, 1 batería y 1 bajo, y un ensamble de bailarines y actores.

El show tuvo la música más representativa de Infanzón a lo largo de su carrera, con temas como “Me la quedo”, “Larenal”, “Singapur”, “No porque me acuerdo”, “La botica de don Carlos”, “De a diez varios”- “Hematofonía”, “Máscara vs cabellera” (con los invitados Alberto Cruzprieto), “rincón brujo”, “El sazón de la abuela”, “Así eres”, “Suite rumbera”, y “Azúcar”, en poco más de dos horas de actividad.

En entrevista con Proceso, Infanzón, reconocido como uno de los compositores y pianistas más importantes y creativos de la música mexicana, detalló:

“Es un recuento por 45 años de trabajo, recuerdo que trabajaba con la productora Paulina De Labra, quien me ha hecho algunos proyectos anteriores y le expliqué cómo abordaba la música en mis inicios que fue de manera natural, como un juego, entonces busqué recordar pero ahora esos juegos convertidos en creatividad en obra, momentos creativos, en un espectáculo. El juego es lo que nos mantiene vivos y es la posibilidad de seguir avanzando.

“Este show también tiene una parte visual con actores y bailarines, está un niño actor como hilo conductor y todo ello acompañado de temas que cuentan los momentos, además de otras sorpresas”.

Entre los invitados destacó al pianista Irving Lara, a Carlos ‘Popis’ Tovar, uno de los mejores soneros del país, los dos primeros balarines Jessica Marañón y Vincent G. Velasquez, y una serie de histriones que aportarán de manera teatral al acto.

En respuesta sobre si se siente satisfecho o con alguna ‘espina’ respecto al trabajo que ha hecho lo largo de su carrera, el pianista comentó:

“Me siento contento y con gratitud por mi recorrido artístico, de todas las situaciones que he abordado en la música, del conocimiento que me han proporcionado colegas y maestros, en realidad nunca me he quedado con la espina de nada, estoy muy satisfecho”.

Infanzón, cuya música ha sido interpretada, además de en México, por prestigiosas orquestas de diferentes países como Austria, Singapur, Indonesia, Japón, Bulgaria, Cuba, Kuala Lumpur, Canadá, China y Estados Unidos, por citar algunos países, detalló que tras este espectáculo tendrá una última presentación en el año titulada “Bohemia” con su cuarteto el próximo 2 de diciembre en El Cantoral (Puente Xoco s/n, Puerta A, alcaldía Benito Juárez).

Y en referencia a sus proyectos en puerta, relató que por el momento tiene clara la producción de tres discos: uno con su orquesta de big band a partir de ¡Juega!, otro con su cuartero, y uno más en solitario.