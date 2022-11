Primer día “emocore” del Corona Capital con My Chemical Romance

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– En su primer día de fiesta, el festival Corona Capital 2022 reunió a unas 85 mil personas en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, encuentro de frenéticas emociones al brillo de My Chemical Romance, White Lies y Cigarettes After Sex.

La celebración, que tiene programadas tres fechas consecutivas, arrancó el pasado viernes. El acto estelar lo comandaron los originarios de Nueva Jersey, My Chemical Romance, brindando cerrojazo enloquecedor en el escenario principal.

Asistentes al Corona Capital. Foto: Montserrat López

Las multitudes se arremolinaron para recibir a la agrupación al mando del vocalista Gerard Way, además de sus camaradas el bajista Mikey Way, así como los guitarristas Ray Toro y Frank Iero.

My Chemical Romance en el Corona Capital. Foto: Montserrat López

La locura estalló a eso de las 23:30 al ritmo de “The Foundations of Decay”, “Bury Me in Black” y “I’m Not Okay (I Promise)”. El espacio relucía pletórico de fieles, en su mayoría coetáneos que los adoran desde sus orígenes hacia el 2001.

Durante poco más de una hora ofrecieron un extenso recorrido en el que consideraron “The Ghost of You”, “Planetary (GO!)” y la demencial “Helena”. Brincos, gritos y coreos enloquecedores acompañaron cada rola de delirante rock, oyéndose los cortes “Thank You for the Venom” y “Na Na Na”. Finalizó el show en el éxtasis generalizado al ritmo de “Sleep” y “The Kids From Yesterday”, concluyendo el festival de satisfacciones masivas.

Destacaron a su vez otros poderosos actos, como el de los londinenses White Lies, moviendo las emociones al tocar “There Goes Our Love Again”. La gente se amontonaba en pasiones desbordadas para dejarse seducir en los ritmos oscuros de los estadunidenses Cigarettes After Sex, hechizando a las almas en “Nothing’s Gonna Hurt You Baby” y “Cry”.

Desde su arranque, el Corona Capital 2022 resaltó por el poder femenino en los distintos tablados, con aguerridos y pasionales recitales que estelarizaron Kills Birds, Blondshell, Julie y Mariana.

Cinco escenarios confabularon la travesía musical: el principal, “Corona”; así como los alternos “Vans”, “Corona Agua Rifada”, “Viva Tent” y “Bosque”. Fue una radiante tarde soleada, seguida de refrescante noche otoñal las disfrutadas por los presentes y el tradicional espacio del Autódromo permitió ágiles movilidades en cada rincón. Acudió un público diverso en edades, la mayoría de la generación que gusta del género “Emo” o “emocore” (estilo de música rock caracterizado por un énfasis en la expresión emocional en sus letras), a la cual se le distinguía por acudir sus prosélitos ataviados con indumentarias ad hoc en color negro y playeras alusivas especialmente a My Chemical Romance, en ropajes y maquillajes al estilo de la banda. White Lies. Foto: Montserrat López

Los respetables contaron con los espacios habituales para el consumo de alimentos y bebidas, además de amplias áreas para el descanso. No faltó una gigantesca rueda de la fortuna permitía apreciar desde las alturas el panorama festivalero.

En esta edición, el tablado principal “Corona” atrajo las miradas. Los fieles fans del festival reconocieron su diseño de mayores dimensiones este año y pantallas colosales. La plataforma escenificó conceptualmente los edificios de la Ciudad de México, sumergiendo a los artistas en el espacio. Por la noche, cada una de las presentaciones se engalanó por luminarias. Marina. Foto: Montserrat López