La actriz Rebecca Jones fue hospitalizada por neumonía en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El 1 de noviembre, la actriz Rebecca Jones fue internada en el Hospital ABC, de Observatorio, en donde está en terapia intensiva y su estado de salud es reportado como “delicado” debido a una neumonía, informó la agencia que la representa.

En programas de espectáculos se informó que la actriz de 65 años de edad fue al nosocomio “por decisión propia” para atenderse una infección en los pulmones.

“Todo esto sucede a partir del exceso de trabajo que ella tuvo durante la grabación de una telenovela que se está realizando en Los Cabos, pues obviamente se le bajaron las defensas y pescó una infección en los pulmones”, dijo la conductora Paty Chapoy.

“Ella tomó la decisión ayer (1 de noviembre) de ir al hospital, intentarse, para que sea atendida como es debido”.

La representante de la actriz, Danna Vázquez, confirmó la información y envió un comunicado de prensa donde precisó que la actriz presentó una deficiencia pulmonar y una neumonía derivada de una infección y que, por el momento, el dictamen médico es estable.

“Prensa Danna es y será la única vía de comunicación oficial para dar el reporte del estado de salud de la Sra. Jones, esto autorizado por la familia, por lo cual pedimos hacer caso omiso a cualquier especulación ajena a nosotros”, señaló, y manifestó su apoyo a José Alberto Castro y toda su producción por todo brindado en estos momentos.

La mañana de este miércoles, el programa “Sale el Sol” informó que la familia de Jones está pidiendo donadores de sangre.

“En sus cuentas oficiales no se ha dado aviso. Sin embargo, sabemos que por parte de su oficina se encuentra muy delicada. En las redes de Sale el Sol vamos a informar dónde podrían acudir las personas a ayudar, porque sabemos que el estado de salud de Rebeca Jones es delicado”, señaló la conductora Joanna Vega-Biestro.

“Por favor, urge cualquier tipo de sangre Hospital ABC Observatorio. Rebeca Jones (muy grave) Terapia intensiva 6. Muchas gracias. Si ustedes no pueden donar por favor ayúdenme a compartir. Gracias”, señaló la representante.

Explicó que esta petición se realiza porque, por protocolo, el hospital pide donaciones cuando un paciente está en terapia intensiva.

#URGENTE Solicitan donadores de sangre A- u O- para la actriz #RebeccaJones.

Terapia intensiva 6

Hospital ABC Campus Observatorio. Tel: 5552308000 exts: 8920, 8922. De Lun a Dom 7:30 a 20:30 hrs. Dirección: Sur 136 No. 116 Col. Las Américas, Álvaro Obregón, 01120, CDMX. pic.twitter.com/c9nuVp64US — De Primera Mano (@deprimeramano) November 2, 2022

Jones, recientemente había negado que le hubiera regresado el cáncer al cuerpo o que estuviera luchando con una recaída, como lo dijo su exesposo Alejandro Camacho, en agosto pasado.

“Es absolutamente falsa la nota. Dice que me dio otra vez en el ovario, cosa que están mal porque ovarios sí tengo muchos, pero ya no están. A mí desde el principio me los quitaron, entonces ese tipo de datos, por ejemplo, están perfectamente mal”, aseguró entonces.