Arctic Monkeys, Liam Gallagher, Paramore y Yeah Yeah Yeahs encienden el Corona Capital 2022

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–El segundo día del festival Corona Capital 2022 avanzó colmado de tremendas presentaciones: Arctic Monkeys, Liam Gallagher, Paramore y Yeah Yeah Yeahs dieron una fiesta sabatina con ánimos incandescentes ante 85 mil personas reunidas.

Fotografía: Carlos Enciso.

El espacio sede de la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez contó para el cerrojazo con los rockers británicos Arctic Monkeys al mando de Alex Turner, en una noche fresca otoñal con un show de poco más de una hora.

En el acto estelar rasgaron ritmos rockers escuchándose en el arranque “Sculptures of Anything Goes”. Los fanáticos enloquecieron al instante y sobrevolaron en la explosiva “Brianstorm”. Frenética velada considerando en el repertorio las rolas “Snap Out of It”, “Crying Lightning” y “Don’t Sit Down ’Cause I’ve Moved Your Chair”.

Tocaron para complacer una amplia selección de cortes, “Why’d You Only Call Me When You're High?”, “Potion Approaching” y “Cornerstone”. Sin faltar, sonó “Do I Wanna Know?”, cerrando definitivamente en “R U Mine?” y “Body Paint”, a los filos de la media noche en el éxtasis de satisfacción.

Para Liam Gallagher aclamaron al oriundo de Mánchester, Reino Unido, en todo momento. Un amplio sector de seguidores escuchó “Morning Glory”, “Rock ‘n’ Roll Star”, “Wall of Glass” y “Everything's Electric”. Las delirantes emociones trepidaron hasta la cúspide en el entrañable rolón “Wonderwall”.

En horarios empalmados, al mismo tiempo de Gallagher, la banda de Tennessee, Paramore, enloqueció a sus adeptos en su propio tablado. Las multitudes se rindieron ante la figura de la encantadora vocalista Hayley Williams, dando recorrido en “That’s What You Get” y “Here We Go Again”.

La agrupación neoyorkina Yeah Yeah Yeahs comandada por Karen O engalanó en “Spitting Off the Edge of the World”, “Cheated Hearts” y “Black Tongue”.

Desde las 14:30 emprendió el desfile de bandas. El encuentro contó con el escenario principal “Corona”, además de los alternos “Vans”, “Corona Agua Rifada”, “Viva Tent” y “Bosque”. Destacaron los actos de Foals y The Kooks. Fotografía: Carlos Enciso.

El público gozó de cada uno de los espacios, incluso Tláloc sorprendió con un acuoso chapuzón durante la tarde. Los ánimos jamás menguaron, la gente acudió dispuesta a disfrutar del festival, mantuvieron la buena vibra en cada rincón, solamente unos pocos se guarecieron de la llovizna, otros más continuaron gozando de sus agrupaciones. El temporal permaneció sólo unos cuantos minutos, por instantes intermitente, finalmente concedió tregua a la fiesta refrescando la noche de noviembre de pasiones musicales desbordadas.