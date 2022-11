Miley Cyrus, Idles y Kim Gordon satisfacen en cierre de Corona Capital 2022

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- El Corona Capital culminó con la energía pop de Miley Cyrus, el demencial rock de Idles y la alucinante extravagancia de Kim Gordon, dirigiendo un viaje a la cima de emociones para 85 mil almas reunidas en la tercera y última entrega, 255 mil personas en total durante el encuentro de tres días.

En la fiesta del domingo, la estrella Miley Cyrus hechizó a fieles para el acto conclusivo en el escenario principal, ello a pesar de que al parecer acortó su show en el país. Consideró en arranque “Wrecking Ball” y “Plastic Hearts”, cada tema fue coreado por las multitudes que bailaban regocijantes. Eso sí, entre cada canción mostró su cariño al público.

Para complacer entonó “Nothing Breaks Like a Heart” y “Bang Bang (My Baby Shot Me Down)”. El adiós inexorable lo alcanzó en “We Can’t Stop” y “Party in the U.S.A.”. En tanto los respetables en despedida le obsequiaron una marejada de peluches ‘Dr. Simi’, Cyrus los arropó satisfecha para desaparecer velozmente del tablado, no sin antes hacer referencia a la ansiedad que ha sufrido en los últimos años, y que al parecer la tomó por unos momentos durante la presentación.

Previamente, un explosivo show detonó la agrupación británica Idles al mando de Joe Talbot. Desde los primeros acordes de demencial rock los presentes se entregaron al incesante slam en cada rola.

Los senderos de la locura emprendieron en “Colossus”. El líder Joe agradeció en todo momento a su camada de seguidores. La entrega fue potente por cada uno de los músicos de la agrupación también integrada por el bajista Adam Devonshire, los guitarristas Mark Bowen y Lee Kiernan, así como el bataco Jon Beavis.

Alucinantes hasta el delirio, los Idles rasgaron un extenso repertorio, en alrededor de una hora se escucharon “Car Crash” y “Mr. Motivator”, para finiquitar en “Rottweiler”.

La extravagancia sonora de la cantante Kim Gordon engalanó al Corona Capital a los ritmos de “Sketch Artist” y “Air BnB”. La artista quien fuese fundadora de la agrupación neoyorquina Sonic Youth, cautivó con su proyecto propio tocando “Paprika Pony”, “Murdered Out” y “Don’t Play It”.

La buena vibra prevaleció en los cinco escenarios “Corona”, “Vans”, “Corona Agua Rifada”, “Viva Tent” y “Bosque”. Los visitantes disfrutaron de una tarde nublada y refrescante celebración nocturna dominguera. En la festividad también deslumbraron The Linda Lindas, Men I Trust y The 1975.

La edición 2022 del festival confabuló tres fechas en localidades agotadas. Brilló en diversidad sonora de vanguardia con celebridades de todo el mundo, destacando una extensa proyección de artistas femeninas. Un colosal escenario principal de diseño conceptual y cada uno de los tablados en una excelente producción, abrigaron la exitosa celebración. En ansiosa espera, los fieles aguardan el Corona Capital 2023.