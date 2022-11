Óscar honorífico para Michael J. Fox, Peter Weir, Diana Warren y Euchan Palcy

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El actor Michael J. Fox, la compositora Diane Warren, la directora y productora Euzhan Palcy y el director australiano Peter Weir, recibieron por adelantado el ‘Óscar honorífico’, por sus trabajos humanitarios más allá de la industria cinematográfica y trayectoria.

En el caso de Fox, histrión querido dentro de la cultura pop por su papel de ‘Marty McFly’ en la saga “Volver al futuro”, se debió a su esfuerzo en la recaudación de fondos para estudios combatiendo el Parkinson, enfermedad que se le diagnosticó a los 29 años, y que lo orilló a retirarse de la pantalla. Desde principios de la década de los noventas a la fecha ha ayudado a recaudar unos mil millones de euros para su investigación en la lucha contra el Parkinson.

La entrega se efectuó el 19 de este mes en Los Ángeles, California, en una ceremonia especial. Antes se otorgaban en la gala de los Óscar usual y ahora se entregan unos meses antes para “darles su propia relevancia”, el premio que es una estatuilla igual a la que se entrega en los Óscar, se denomina “Jean Hersholt” en honor a ese actor de origen danés cuya labor humanitaria llegó más allá que su labor en la pantalla grande.

Ahí, tras una calurosa presentación por parte del actor Woody Harrelson, Michael J. Fox, dijo:

“La canción ‘No Surrender’ (de Bruce Springsteen) siempre ha sido mi himno personal, así que siempre he ido hacia delante. Es un honor totalmente inesperado y estoy realmente agradecido. Me ha sorprendido que todo lo que se me ha dado, el éxito, mi vida con Tracy Pollan (su esposa), mi familia, me haya preparado para esta profunda oportunidad y responsabilidad. Ha sido un regalo”.