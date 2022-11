Reconocen aportaciones de Miguel Sabido a la cultura nacional; presentan su museo digital

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con un acto en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, Cultura federal celebró la trayectoria de Miguel Sabido, y ahí se presentó su "Museo Digital Miguel Sabido. Los trabajos y los días" que alberga la obra que el dramaturgo, investigador, poeta y teórico de la comunicación ha desarrollado en diversos rubros de la cultura.

Con la presencia de la hermana y colega del homenajeado, Irene Sabido (colaboradora en la formación de esa web), la escritora Silvia Lemus, el actor Juan Ignacio Aranda, entre otros, y previo a la presentación oficial de esa web digital, la titular de cultura federal Alejandra Frausto, en compañía de Lucina Jiménez, titular del INBAL, destacaron la trayectoria de Sabido.

En entrevista previa con Proceso, publicada en el número actual (2403), Sabido relató que se trata de más de 100 horas de grabaciones que considera “fundamentales para la discusión de la identidad cultural mexicana, y de sus mujeres, mitos, actrices, dramaturgos, como Sor Juana”.

Dijo sobre la conformación de ese esfuerzo:

“No me quedan muchos años de vida, y lo ciertos es que me fastidié ya de que me dijeran que salvar las pastorelas no servía para nada, cuando hace 60 años que sirve de mucho en un país cada vez más invadido por ideas extranjeras como el Halloween o el Thanksgiving day (cena de ‘Acción de Gracias’ en EU y Canadá que este año cae el jueves 26 de noviembre)”.