El gremio cultural lamenta el fallecimiento de Héctor Bonilla; esto dijo Fernando, el hijo del actor

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Se acabo la función, no estén chingando. El que me vio, me vio. No queda nada”, se lee sobre el epitafio que el primer actor Héctor Bonilla escribió para sí mismo desde hace varios años.

Así lo informó Fernando Bonilla, uno de los tres hijos del actor mediante su cuenta en Twitter @fdobonilla, en donde se lee que, después de cuatro años de lucha contra el cáncer, el histrión, a quien calificó como “ejemplo de vida”, murió en su casa, en paz, sin dolor y rodeado de su familia que lo acompañó en todo momento:

“Somos conscientes de que Héctor dejó un legado inconmensurable y muchísimos corazones lamentarán su pérdida. Sepan que, a pesar de la infinita tristeza que nos embarga, estamos tranquilos por despedir a un hombre que se fue sin deberle nada a nadie, que vivió intensa y plenamente, que predicó siempre con el ejemplo y sembró amor y alegría por cada camino que recorrió. Como él quería.

“Compartimos con ustedes el epitafio que Héctor escribió para sí mismo hace varios años:

Se acabo la función,

No estén chingando.

El que me vio, me vio.

No queda nada.

Mi papá preparó su despedida desde hace muchos años. La escribió por ahí de 2004, desde entonces tenía bien claro qué quería decir este día.



Acá se los comparto: https://t.co/ThEqV3liKi — Fernando Bonilla (@fdobonilla) November 25, 2022

Fernando también compartió la despedida en video que el actor preparó hace años.

Enseguida, el gremio cultural respondió a ese mensaje. El caricaturista Monero Rapé, la titular del Festival Internacional Cervantino, Mariana Aymerich, la productora de cine Adriana Bello, fueron de los primeros en responder con muestras de solidaridad. A ellos se sumó la cantante Eugenia León.

Querido Héctor Bonilla, hasta siempre… https://t.co/qhtwDPu5Rm — Eugenia León (@EugeniaLeon) November 25, 2022

A Héctor Bonilla le sobreviven su pareja Sofía, junto a sus hijos Leonor, Sergio y Fernando.

El deceso del actor lo dio a conocer unos minutos antes que Fernando la Secretaría de Cultura federal mediante un mensaje en redes sociales; su titular, Alejandra Frausto, también hizo lo propio al recordar al actor como “aliado de las causas más justas y siempre congruente”.

Cabe recordar que, en 2018, de cara a una función de teatro, Héctor Bonilla afirmó a medios de comunicación tras una cirugía para retirar un quiste y ser cuestionado sobre si temía a la muerte:

“No la deseo, amo la vida, pero es evidente que no me opero para verme más joven, están mis canas y arrugas, disfruto la vida. A ver cuánto me queda”.

Actores, productores, directores de cine, politicos, también lamentaron su fallecimiento muerte en redes sociales. El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador mediante el tuit:

“Lamento el fallecimiento de Héctor Bonilla, gran actor, honesto y siempre con firmes convicciones. Abrazo a Sofía, a sus hijos, familiares y amigos”.

El director Epigmenio Ibarra recordó que “ha muerto el queridisimo Héctor Bonilla. Lo quise mucho… Generoso siempre accedió a estar cerca de mi hermana Rosalba quien vio, cientos de veces ‘El diluvio que viene’. Siempre fiel; iluminaba el set y la lcuha. QEPD”.

Ha muerto el queridísimo Héctor Bonilla. Lo quise mucho. Era un gran hombre, un compañero talentoso, íntegro y amable. Generoso siempre accedió a estar cerca de mi hermana Rosalba quien vio, cientos de veces, El diluvio que viene”. Siempre fiel; Iluminaba el set y la lucha. QEPD. pic.twitter.com/RLreSLda4G — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) November 25, 2022

El periodista y titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil, lo invocó como “siempre al lado de lo mejor del cine, de la televisión, del teatro y la política”.

Hector Bonilla, siempre al lado de lo mejor del cine, de la televisión, del teatro y de la política. Recuerdo que participó en el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), con Heberto Castillo, buscó democratizar su gremio, apoyó a @lopezobrador_ y siempre fue un ser generoso. pic.twitter.com/mY2d3NxCi9 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) November 25, 2022

El monero Hérnandez decidió homenajearlo recordándolo con un retrato que le hizo el año pasado; mientras que el actor Héctor Suárez Gomís expresó que lo extrañará como “un profesional ejemplar, por las tantas y tantas veces que lo vi en ‘El diluvio que viene’”, al tiempo que envió abrazo a esposa e hijos de Bonilla. La intérprete Augenia León y la actriz Ana de la Reguera, recordaron al actor con imágenes.

Las instituciones culturales del país también hicieron lo propio, hasta el cierre de esta nota el INBAL, el Sistema de Apoyos a la Creación, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (misma que lo recordó con el Ariel de Oro en 2019), el Centro Cultural Helénico, Centro Nacional de las Artes, la UNAM a través de su Filmoteca, el Festival Internacional de Cine de Morelia, así como el Mórbido Fest, fueron de los primeros en lamentar el deceso, al tiempo de desear una pronta resignación a sus familiares y amigos.