Julieta Venegas cantó a la lucha feminista en su “cumple” 52

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La cantante mexicana Julieta Venegas celebró su cumpleaños número 52 con un concierto especial en el Teatro Metropólitan la noche del viernes, en un emotivo viaje musical donde a su vez enalteció el valor de la lucha feminista.

Julieta Venegas Percevault, oriunda de Long Beach, California, surgió como acordeonista de ska y cantante rockera con el Tijuana No, de Baja California; aunque eventualmente fue endulzando su estilo hacia el pop y desde hace cuatro años se trasladó a Buenos Aires, Argentina, para vivir con su hija Simona, fruto de su amor con el músico porteño Rodrigo García.

La estrella de raíces tijuanenses emergió alrededor de las 21:00, para emprender el vuelo sonoro en “En tu orilla” y “Original”. Rápidamente saludó diciendo con su peculiar tono naïve:

“Me da felicidad estar aquí frente a ustedes, hemos esperado mucho y yo he esperado mucho este momento. Me hace muy feliz compartir esta noche, de reencontrarnos, de poder disfrutar, de gritar, de soltarnos y de querernos”.

La velada avanzó con Julieta inmersa en una producción minimalista centrada el juego de luces, mismas que generaron atmósferas de intimidad y de pasiones desbordadas por la fanaticada en comunión junto a la cantautora, quien entregó su “Bien o mal”.

El repertorio consideró un total de 26 temas, en un recorrido por sus éxitos y recientes creaciones. Se escuchó “Tu historia” y “Te vi”, trepidando los ánimos en “Algo está cambiando”. Acudió al reencuentro con la otrora “Diva del Ska” un público coetáneo, además de algunas almas jóvenes que la veneran por igual. El recinto lleno a reventar coreó cada una de las rolas. Conmovida por el incandescente recibimiento, Julieta le recordó a su gente su reciente cumpleaños 52 y en respuesta inmediata sus fieles le cantaron “Las Mañanitas”.

Ella agradeció el cumplido para entonar “Te encontré”, “Lento” y “Ese camino”. Previo a “Caminar sola”, lanzó consignas feministas instando a reflexionar lo que significa “vivir en un cuerpo de mujer y cómo es salir a la calle. Hay cosas que no son normales. No es normal que haya mujeres que desaparezcan en este país. No es normal que las mujeres tengamos que salir siempre con esta angustia en el pecho y decir: ¿Voy a volver?”.

Es importante señalar que cuando Julieta Vengas se mudó a Argentina, las protestas feministas comenzaron a darse de modo muy fuerte en Sudamérica y, sobre todo, en Chile y en Argentina –país donde triunfó parlamentariamente el derecho al aborto--, alcanzando pronto el norte del continente siento retomadas con ira por extremistas en México, donde según estadísticas son asesinadas diariamente de diez a once mujeres.

Excelente ensamble de músicos en acompañamiento engalanó el espectáculo a la par de la talentosa Julieta multinstrumentista, por momentos tocando el acordeón, piano y guitarra. Rasgó las emociones en “Ilusión”, “La nostalgia”, “Despechada mexicana” y “Mis muertos”. Brillante ocaso se asomó en las aclamadas “Eres para mí”, “Andar conmigo”, “Me voy” y “El presente”.

Desapareció unos instantes en aparente adiós, para velozmente retornar interpretando “Mujeres” y brindar el mensaje de poder a la mujer:

“¡Me inspiran muchísimo las mujeres de esta generación nueva que están saliendo a las calles, que están mostrando su furia, que están diciendo ‘basta’! ¡Vamos a cambiar las cosas, vamos a hablarnos, vamos a salir a la calle y a mirarnos también nosotras! Lo que está pasando en México no está bien. Vamos a empezar poco a poco, empecemos a ocupar las calles, empecemos por enojarnos. Que no sea raro que las mujeres estemos enojadas, ¡tenemos toda la razón de estarlo!”.

El intenso recital concluyó después de cercanas dos horas ofreciendo “Limón y sal”, además de la rigurosa “Oleada”. En gratitud y a los filos del escenario, Julieta Venegas emprendió huida cobijada en el clamor generalizado de sus fieles. Este sábado 26 de noviembre se presentará en segunda fecha en el Teatro Metropólitan.