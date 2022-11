Ver, oír, aplaudir, silbar...

Festeja Gabino Palomares medio siglo de trova en SLP

El cantautor guanajuatense Gabino Palomares está de plácemes, por celebrar 50 años de una prolífica trayectoria artística en el canto siempre nuevo. Trovador de cepa ancestral, Palomares se presentará este domingo 27 de noviembre en la Cineteca Alameda de San Luis Potosí, a las 18 horas. La cita es en Avenida Universidad 575, Central, C.P. 78000 en San Luis, S.L.P., teléfono 444 812 2343.

“Aquí está el Centro del Cosmos” en Huerto Roma Verde

Una intervención mural y acústica que resignifica la estructura del “Tinacoatl” de Huerto Roma Verde por los artistas Antonio Gritón, Noé Vazquez Tapia, Héctor Flores Flores y Adriana Camacho (a.k.a. Loope), será inaugurada el domingo 27 de noviembre con el concierto “Aquí está el Centro del Cosmos” para contrabajo, voz, ocarinas y procesadores electrónicos, a las 7 de la noche. El Huerto Roma Verde se encuentra en la esquina de las calles Jalapa y Coahuila en la colonia Roma de la CDMX. Informes: Beatriz Acevedo, coordinadora de comunicación del Huerto Roma Verde, tels. 5521182267, 5516984179 y 5513902075.

Exposición mural en Tlalpan, junto al Ajusco

Doce murales integran “Sobre Tierra Firme” en pos del despertar de todos los sentidos y para avivar el orgullo de vivir en Tlalpan, permaneciendo dicha exhibición hasta el 17 de diciembre en la casa de Cultura de Parres “El Guarda”, uno de los pueblos originarios más importantes de dicha alcaldía. “Sobre Tierra firme” reconoce la identidad, la riqueza y el patrimonio cultural de San Miguel Xicalco, Chimalcoyoc, San Miguel Topilejo, San Pedro Mártir, Santo Tomás Ajusco, Santa Úrsula Xitla, Magdalena Petlacalco, San Andrés Totoltepec, San Miguel Ajusco, San Lorenzo Huipulco y Parres “El Guarda”. Calle Hidalgo esquina 16 de septiembre, Camino a Santa Teresa sin número, colonia Parque Nacional Bosque del Pedregal, C.P. 14010, Tlalpan, CDMX, tels.: 55 8933 0793 y 55 8933 0792.

“El Cascanueces”, el clásico navideño

La Navidad se cerca y la pequeña Clara recibe un regalo sin igual, algo que le hará sentir muy especial la fecha, un hermoso Cascanueces. Al caer la noche, la niña se prepara para dormir y abraza su nuevo obsequio, cayendo en un increíble sueño al reino de los dulces donde el malvado Rey Ratón y sus secuaces trataran de derrocar al Cascanueces y así hacerse del dominio. Clara, junto al hada de azúcar se unirán al Cascanueces y así hacer frente al malvado Rey, pero pronto despertará dándose cuenta que todo fue un magnifico sueño, pero se alegrará de haber vivido la aventura junto a su obsequio. Se puede apreciar en el centro Manacar. Más información en https://www.manacarmx.com.

2° Festival de la Mariposa Monarca en Zitácuaro

Regresa a la ciudad michoacana de Zitácuaro el precioso Festival Internacional de la Mariposa Monarca, ahora con su segunda edición del 25 al 27 de noviembre. Además de los espectáculos de bienvenida a esta especie botánica y carrera atlética, habrá conciertos de rock en español en tributos a Creedence y al Tri, con música de los integrantes de las agrupaciones Café Tacvba, Caifanes y Kenny y Los Eléctricos, además de exhibición de drones.

Muestra escultórica de Ulises Moyao

El sábado 26, a las 7 de la noche, el escultor Ulises Moyao inaugura su exposición “Uno / Espacio”. La cita es en Cerrada de Júbilo número 14, colonia del Peiodista, C. P. 03620, CDMX. https://www.facebook.com/umoyaogarcia/

IV Feria del Libro en San Francisco Ixhuatán, Oaxaca

Mesas de poesía, cuentos, talleres, exposiciones, presentación y venta de libros, son algunas de las actividades que destacan en la IV Feria del Libro y Encuentro Literario en la localidad oaxaqueña de San Francisco Ixhuatlán, en la costa del Pacifico, un evento que culmina este sábado 26 de noviembre. Ixhuatán, dentro de sus múltiples atractivos, colinda con la playa virgen Aguachil (que quiere decir agua de chille, haciendo referencia a sus olas intensas). Este lugar fue la tierra natal del escritor Andrés Henestrosa.

“Poe, a través del espejo” en el Foro Lenin

Ven al Foro Lenin a disfrutar de una puesta en escena de terror psicológico. “Poe a través del espejo” es un homenaje al maestro del terror Edgar Allan Poe, en montaje 100% original que te cautivará y atrapará tus sentidos. La puesta es un homenaje al autor, podrás ver en escena dos de los cuentos más representativos del maestro Allan Poe desde otra perspectiva siguiendo su historia e interpretado por un elenco de tres actores conformado por Adriel Vázquez, Jonathán Walton y David Díaz. Única función, sábado 26 a las 8:30 p.m., $400, Foro Lenin, Mérida 98, colonia Roma Norte, CDMX.

Obra infantil “Las arañas cumplen años”, en Hacienda

Por un solo día, la coordinadora artística Miroslava Figueroa Fuentes de la compañía Los de Siempre Artes Escénicas presenta “Las arañas cumplen años”, obra para toda la familia a presentarse el sábado 26 en el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ubicado en Moneda 4, Centro Histórico. La cita es al mediodía. Dramaturgia: Camila Villegas; dirección: Yafté Arias, con las actrices Michelle Montiel Morán y Miroslava Figueroa.

Colectiva en el Teatro De la Llave en Orizaba

La exposición pictórica colectiva “Entre la fugacidad y lo perenne” proseguirá lo que resta del 2022 en el Teatro Ignacio de la Llave en el pueblo mágico de Orizaba, Veracruz. Colón Oriente 57, Centro, C. P. 94300, Orizaba. Entrada libre.

OSN celebra a la Academia de Artes

La Orquesta Sinfónica Nacional celebra el aniversario de la Academia de Artes, fundada el 1l2 de diciembre de 1966, con un concierto organizado con la colaboración de ésta, en la cual interpretará obras de cuatro de sus integrantes, bajo la natura del director huésped Alejandro Basulto y como solista invitada la música checa Lenka Smolcakova en la flauta dulce. Las obras son “Clepsidra” de Mario Lavista, “Tándava, para flauta y orquesta” de Hebert Vázquez, “TZAM” de Gabriela Ortiz, y al final “Y la máquina va” de Javier Álvarez”. La presentación es el domingo 27 a las 12:15 horas, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, Avenida Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas, Centro Histórico, Metro y Metrobús Bellas Artes. Obligatorio usar cubrebocas durante el concierto.

Hugo Hiriart en sus 80’s

Con la muestra “Hugo Hiriart en sus 80’s, Expo”, la Universidad de Guadalajara celebra los 80 años del dramaturgo mexicano en la Galería de la Biblioteca Pública del Estado “Juan José Arreola”, en Jalisco, donde se presentan obras del autor, quien se autodenomina “Pintor de domingo”. La exposición permanecerá abierta hasta el 31 de enero de 2023. En forma paralela se desarrollará un programa con actividades escénicas, como una serie de lecturas dramatizadas del 27 al 30 de noviembre, en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, Sala 4. Dentro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se realizará “Conversación con Hugo Hiriart”, una mesa moderada por Martín Solares, el viernes 2 de diciembre a las 20:00 horas, en el Salón 2 de la Expo Guadalajara. Información del programa en cultura.udg.mx.

“Pinocho” de Guillermo de Toro, en pantalla grande

La tan esperada película de Guillermo del Toro y Mark Gustafso se estrena en la pantalla grande. Tras “El callejón de las almas perdidas” (2021), el cineasta mexicano Guillermo del Toro reinventa el cuento clásico de Carlo Collidi sobre una marioneta de madera que mágicamente cobra vida para reparar el corazón de un afligido carpintero llamado Gepetto. Ambientada en la Italia de los años 30, gobernada por Benito Mussolini, esta película en animación stop motion sigue las aventuras del travieso y desobediente Pinocho en su búsqueda de un lugar en el mundo, a través de un relato que no rehúye de los elementos más oscuros de la historia de Collidi mientras aborda temas como la redención y el poder del amor paternal. Con las voces de Gregory Mann (Pinocho), Ewan McGregor (Sebastian J. Cricket), David Bradley (maestro Gepetto), Tilda Swinton (Wood Sprite / la Muerte), Finn Wolfhard (Candlewick), Cate Blanchett (Spazzatura) y Ron Perlman (Podesta). Cineteca Nacional, avenida México Coyoacán 389, colonia Xoco. Alcaldía Benito Juárez. Sala 3. Sábado 26 y domingo 27 a las 18:00 y 20:30 horas.

“Finlandia” sobre la lucha de los muxes en Oaxaca

En un pueblo de Oaxaca, un grupo de muxes luchan por el reconocimiento de su género a la vez que combaten sus propias pasiones, traumas y sentimientos escondidos. Delirio es la líder que guía a su comunidad hacia el autodescubrimiento, mientras Mariano y Amaranta se encuentran bajo un alud de sufrimiento que les nubla la salida a la libertad. El viaje de una diseñadora mexicana al lugar hace que su forma de apreciar la realidad cambie cuando comienza a convivir con la comunidad en medio de una espiral definida por festivas veladas, familias elegidas, el duelo por los amores perdidos y las cosas que se movieron por un devastador terremoto que liberó las emociones de la comunidad. Horacio Alcalá dirige este filme con Noé Hernández (Delirio), Cuauhtli Jiménez (Amaranta), Andrea Guasch (Marta), Ángeles Cruz (Sara), Erick Israel Consuelo (Mariano), Leonardo Alonso (Héctor) y Raquel Menor (Lorena). Cineteca Nacional. Sala 4. Sábado 26 y domingo 27 de noviembre, a las 14:45.

Qatar al día y documentales especiales

La copa futbolística del mundo que se efectúa en Qatar forma parte de la pltaforma streaming gratuita Canela.TV. Compartirá todo lo que sucede. El exjugador Bruno Marioni ofrece análisis de los partidos, comentarios sobre la clasificación actual, imágenes de cada encuentro y el color de la afición mexicana desde Doha. También incluye: “Sede mundialista”, un reportaje especial grabado en Qatar con René Romero, en el cual se destaca a los equipos y jugadores más importantes que están participando en Qatar, con los estadios donde se disputarán los partidos como telón de fondo. “Contraataque”, documental especial sobre el universo del balón pie. En el marco de este evento futbolístico en Qatar, los espectadores van a revivir los partidos más memorables en la historia del balompié, conocer las historias de los íconos de este deporte, escenarios majestuosos del país sede y los estadios donde se jugarán los encuentros. “Camino a Qatar”, un programa de revista de 38 episodios que presenta los últimos acontecimientos sobre cada uno de los equipos que participan en la competencia, desde las últimas noticias hasta las clasificaciones de los equipos en sus respectivos grupos. E “Historia de Los Mundiales”. Se trata de 57 episodios que trae a los amantes del balompié los mejores momentos de la justa mundialista, equipos y jugadores. Los momentos más destacados desde la primera edición de la competencia en Uruguay 1930, hasta la actualidad. No te quedes fuera del partido y goza de todo el ambiente mundialista con este contenido especial que está disponible de manera gratuita a través del sitio web de Canela.TV y en aplicaciones para iOS y Android, y en las plataformas Roku, Apple TV, Amazon Fire TV y Chromecast, así como a través de equipos con Google TV.

“México vs Argentina. Al grito de guerra”, una serie documental

Serie documental de seis capítulos visita las victorias, las derrotas y los enigmas que acompañan a la Selección de México en la contienda futbolística más importante del planeta. Serie documental de seis capítulos visita las victorias, las derrotas y los enigmas que acompañan a la Selección de México en la contienda futbolística más importante del planeta. Más de 70 voces entre jugadores, expertos, historiadores y aficionados ahondan detalladamente en el desempeño, resultados y consecuencias que ha tenido cada uno de estos significativos encuentros deportivos. Con acceso exclusivo, imágenes nunca vistas de la convivencia íntima del equipo nacional a través de los años y la colaboración directa de la Federación Mexicana de Futbol, “Al Grito de Guerra” es una experiencia inédita en la historia del futbol nacional. Durante más de un cuarto de siglo, la Selección Nacional de México ha avanzado a la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo. Siete torneos seguidos conquistando la fase de grupos, una hazaña prácticamente sin igual en la historia del fútbol moderno. Solo los legendarios brasileños han logrado semejante golpe. No Alemania. No Italia. No Argentina. Sólo Brasil... y México. Pero después de la euforia ha llegado la decepción. Cada vez, contra oponentes abrumadores o vencibles por igual, México ha caído en el cuarto partido. El próximo, los cuartos de final, se ha convertido en una obsesión nacional, el mítico "quinto partido". Esta es la historia de un equipo, y un país, en la búsqueda incesante de la excelencia y el triunfo. Esta docuserie se puede ver en la plataforma ViX+.

“El sueño del mandril” de Iván Escobedo

Iván Escobedo Segota (México, 1984), egresado de la carrera de Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, presentó su libro de dibujos “El sueño del mandril” en el majestuoso Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO) el pasado 19 de noviembre. El volumen, que por un error se publicó como ‘exposición’ en este espacio, es en realidad una muestra del trabajo de Escobedo que Dzitss & Hianox Ediciones --comandada por Roberto García--, publicó y presentó en esa ocasión junto a otros dos libros de arte: “Mesa de Trabajo” de Omar García Méndez y “Siniestra” de Marisol Cosmes Guzmán. Mayores informes y venta sobre esas ediciones en la página de Facebook Dzitts & Hihanox Ediciones y/o correo dhedicionesmx@gmail.com.

México es Cultura

La plataforma “México es Cultura. La Cartelera Nacional” de la Secretaría de Cultura federal ha cobrado especial interés tras la pandemia debido a las actividades estatales y federales del sector cultural a nivel nacional, mismas que se pueden consultar por temas, recintos, ciudades o estados. Basta entrar a www.mexicoescultura.com para revisar la programación que se actualiza constantemente con actividades a precios accesibles o gratuitas. Incluso puedes hacer un registro de usuario (con un correo electrónico) y agendar actividades con recordatorios. Sin duda una opción para toda la familia, los amigos o las parejas que buscan conocer parte del acontecer del arte y la cultura nacional. También puede consultar sus redes sociales en Twitter y Facebook.