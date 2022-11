¡Booom! Billie Eilish, Blink 182 y The Killers encabezan el Tecate pal Norte 2023

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Si de festivales musicales se trata en el norte del país, el festival Tecate pal Norte siempre se ha caracterizado por sorprender con su cartel, y esta vez no fue la excepción al anunciar tremendos artistas y bandas en tres fechas: 31 de marzo, y 1 y 2 de abril de 2023 en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León.

En el regreso total a lo presencial el encuentro musical ha puesto las redes sociales de cabeza con el cartel de este año encabezado por Blink 182, The Killers y Billie Eilish.

Pero la programación no para ahí, también estarían 5 second of summer, The 1975, Franz Ferdinand, Sebastián Yatra, Wisin & Yandel, Austin TV, Carín León, Duki, Carla Morrison, Girk talk, Los Bunkers, Panteón Rococó, Café Tacvba, Steve Aoki, Los Cafres, Fred Adian, Robin Schulz Trueno, Ryan Castro,Willon, Modest House….

Lineup Oficial #TecatePalNorte 2023



Boletos a partir de las 14:00hrs del 7 de noviembre a través de Ticketmaster@CervezaTecate pic.twitter.com/EuJsd9bb63 — Tecate Pal Norte (@TecatePalNorte) November 3, 2022

La interminable lista tiene también a Los amigos invisibles, Astronomía interior, Bacilos, Allison, Airbag, Aczino Bresh, The guapos, Plastilina Mosh, No te va a gustar, La santa Cecilia, Motel, Miranda!, Bacilos, Bandalos Chinos, Lasso, El Buho, Neto Peña, Ximena Sariñana, Silvana Estrada, Ingratax, Malone, Neto Peña, Astronomía interior… entre muchos otros, pues habrán 130 artistas en escena que se dividirán en diversos tablados.

El anuncio también vino con la información de la venta en Ticketmaster a partir de las 14 horas del 7 de noviembre, y el acceso general para los tres días a partir de las 14 horas.

Como cada edición presencial, el festival contará con espacios de comida, renta de lockers, estaciones de agua gratuita, cajeros automáticos y un lugar de objetos perdidos, para hacer ameno el tiempo dentro del Parque Fundidora, entre otros detalles que se pueden consultar en www.tecatepalnorte.com.

El año pasado, Tecate pal Norte se realizó en virtual con producción en 3D de actos en vivo por parte de Guaynaa, Intocable, Martin Garrix, Mau & Ricky + Camilo, Milky Chance, Molotov, Mon Laferte, Sebastian Yatra, The Hives, Caloncho, Drake Bell, Enjambre, Leon Delinde, Sabino + GeraM y Siddartha.

Billie Eilish en la CDMX y Guadalajara

Cabe destacar que en el caso de Billie Eilish, una de las más esperadas en el país en los últimos años tras su presentación en 2019 en el Corona Capital, hubo un anuncio en las primeras horas de este día por parte de Ticketmaster que hizo especular a todos los fanáticos, pues por error publicaron y luego borraron presentaciones para abril de la artista sin darse a conocer la programación del Tecate pal’ Norte, de ahí que algunos "ataron cabos" que formaría parte del festival.

Ahora, tras darse a conocer el cartel oficial, también salieron las fechas de las presentaciones de la estadunidense en el país: el 29 de marzo en el Foro Sol de esta ciudad, el 31 de marzo en el Tecate Pal Norte, en Monterrey, Nuevo León, y el 2 de abril en la Arena VFG de Guadalajara, Jalisco, como parte de su Happier than ever. The world tour.