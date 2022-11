El acústico en el Metropolitan de Hello Seahorse!, inquietud musical pura

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de su primera vez en el Cervantino, la banda Hello Seahorse!, una de las más respetadas en la escena independiente, se prepara para un show único en la trayectoria de la agrupación: el acústico “Resplandor” en el Teatro Metropolitan este 17 de noviembre.

Un concierto, que si bien no será un 100% acústico --pues tendrán algunos instrumentos eléctricos--, sí será una presentación especial que han estado preparando en los últimos meses, un concierto con invitados especiales en el marco de su discografía general y la conmemoración de los 10 años del lanzamiento del disco “Arúnima” (2012).

Noticias Relacionadas Estimulante cabalgata de Hello Seahorse! en El Plaza Condesa

En videoentrevista con Proceso, el guitarrista de Hello Seahorse!, Joe (José Borunda) –a quien más avanzada la plática se le unió el baterista Bonnz (Gabriel G. de León)-- dialogó en torno a esa presentación, no sin antes recordar la primera vez de la agrupación en el Festival Internacional Cervantino, el pasado 29 de octubre en la sección “Trasnoche” en Guanajuato. A decir de Joe:

“Siempre habíamos querido tocar en el Cervantino y no sé porqué no había sucedido antes, pero la pasamos increíble, los fans la pasaron increíble, y lo disfrutamos en grande. Guanajuato siempre se disfruta y en lo personal me encanta, sus calles son fascinantes, fue un show especial, pero no tiene nada que ver con lo que presentaremos en el Metropolitan”.

Conferencia de prensa de Resplandor.

Nos vemos el 17 de Noviembre en el @TMetropolitanMx

Boletos en Ticketmaster y taquillas del Teatro. pic.twitter.com/dNTYCu3vkh — Hello Seahorse! (@HelloSeahorseMX) November 1, 2022

--Pensar en un acústico con ustedes suena distinto, ¿de dónde vino la idea?

--Bueno, no es un acústico como tal, hay instrumentos eléctricos, pero sí será un concierto análogo en esencia, queríamos un show con más músicos, con la idea retomar las canciones que hemos hecho en los últimos 10 años y darles otro tratamiento, de repente se volvió una necesidad y hasta un capricho buscar hacerlas desde otro momento, creo que la gente va a disfrutar el escuchar temas en otro tenor”.

--¿Qué pueden adelantar de los invitados?

--Milo Froideval, nuestro productor de cabecera y sexto miembro de la banda está ayudando con la producción de todo el evento, ha estado al tanto de los arreglos, hicimos un par de canciones, una de ellas inédita, ‘Fantasma en casa’ y se interpretará en el concierto; y también sobre los invitados la presentaremos con un artista chileno que se llama Fármacos, y ya no puedo decir más (dice entre risas).

“La idea es jugar con el sonido, las razones tienen su razón de ser, pero el tratamiento es distinto para hacerlo interesante; este concierto es resultado de pura inquietud musical”.

--¿Es preludio para una nueva producción? ¿Cómo les pinta el próximo año?

--Más que preludio, es ahora el cierre de este momento; nos faltan un par de show en torno a Arunima, es nuestra manera de irle dando cierre a este año, estamos trabajando en material nuevo, nunca hemos estado quietos, tenemos material para nuevas cosas.

--¿Te refieres a nuevo disco?

--Digamos que estamos avanzados, hay bastante material y vamos a ver, estamos en un punto en donde las canciones pueden tomar rumbos distintos. En estos momentos tenemos la materia prima en crudo, apenas vamos a meter al horno.

Ya avanzada la entrevista, Bonnz se unió a la conversación y ambos músicos dialogaron sobre sus intereses, en el caso de Joe sobre la historia y la lectura que, a su decir, se refleja al aportar musicalmente, mientras que Bonnz relató leer en materia de biografías y de lo inicios de creación de música y documentales.

También refirieron estar al tanto de las noticias y la situación social del país, y al cuestionarlos sobre si sienten un compromiso o “responsabilidad social”, el baterista comentó:

--Sí lo hemos hecho, pero sobre todo cuando lo hacemos sale natural. Ha habido momento en que Denisse (vocalista) ha dicho algunas cosas que todos consideramos importantes, pero tampoco considero que seamos una banda política que tenga que decirlo todo el tiempo, al final la música que hacemos es para salir un poco de la realidad, olvidar esas problemáticas, estamos conscientes que están ahí, pero la música de Hello Seahorse! habla de otras cosas: sentimientos y emociones que a veces por todo el caos y lo que sucede en el mundo no lo sientes o no te da tiempo.

“Lo que queremos en el show es que la gente sienta otros momentos, que se transporte, esa es nuestra principal aportación”.

Y al retomar el tema del acústico, Bonnz lo definió así:

--Son canciones que ya conocen, pero en otro formato diferente. Ojalá puedan acompañarnos en el Metropolitan, la invitación es que vengan con los oídos abiertos para escuchar otros sonidos, además a la celebración de los diez años del ‘Arúnima’ le quedan solo tres fechas más en Morelia, Guadalajara y Monterrey, y el año que viene en Toluca, ya después de estas fechas no vamos a tocar el disco completo, ojalá puedan venir a celebrar con nosotros este cierre de gira.

Por lo pronto los boletos para el concierto “Resplandor” de Hello Seahorse! están disponibles en las taquillas del Metropolitan y Ticketmaster.