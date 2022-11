Homenaje musical a Juan S. Garrido en Fonoteca Nacional

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Entre las sesiones para escuchas de la Fonoteca Nacional que al frente de ella alistó el maestro Pável Granados Chaparro, antes de esta semana ser nombrado nuevo director general de Canal 22, se preparada como un homenaje con el público la del conductor de orquesta chileno-mexicano Juan S. Garrido, el próximo martes 8 de noviembre, a las 19 horas.

Así, la Casa de los Sonidos de México rendirá merecido reconocimiento en su auditorio Murray Schafer al versátil compositor, nacido hace 120 años en Sudamérica, destacado arreglista que le cantó bien y bonito a México.

Al evento asistirán como invitadas de honor sus hijas, las hermanas Amparo y Consuelo Garrido, además de su yerno Juan Puig, y el propio musicólogo Pável Granados, coautor del libro “Mi novia la tristeza” con Soledad Laeza y coordinador del Catálogo de Música Popular Mexicana de la Fonoteca Nacional desde 2011.

Juan Santiago Garrido Vargas nació el 9 de mayo de 1902, en Valparaíso, Chile. Sin embargo, a la edad de 32 años decidió partir a México, país que lo adoptó hasta su muerte, el 23 de enero de 1994. Fueron sus padres Evaristo Antonio Garrido Briseño y doña Margarita Vargas Valenzuela. Estudió High School y Comercio.

Durante la charla, los invitados compartirán anécdotas y datos sobre la vida y obra del autor de montonal de temas como: “Dame un beso”, “Lágrimas”, “Pelea de gallos en la Feria de San Marcos”, “Noche de Luna en Xalapa”, “Ay, Caramba”, “Hasta el cepillo”, “Un suspiro”, “Canitas”, “El charro”, “Ladrón”, “El detalle”, “Los ojos de mi Negra”, “Yo sé tu pena”, “Chula”, “América unida”, “Adorada”, “La última jugada”, “La suegra”, “Claudia”, “El mole poblano”. Para cine compuso “Las mujeres mandan”, “La india bonita”, “Padre mercader”, “La pequeña madrecita”, “La justicia del lobo” y otras. Un parque lleva su nombre en la calle Miguel Ángel Av. Américas Juana de Arco y Jorge Washington, colonia Moderna, alcaldía Benito Juárez.

El interés de Garrido por la música inició desde pequeño, cuando su madre le enseñó a tocar el piano. En Chile creó su primera canción titulada "Madre, Bendita Palabra", a los doce años. Ya en México, descolló como director de orquesta, siendo presidente de la Unión Mexicana de Cronistas de Teatro y Música y director de coros musicales, entre ellos del Coro Infantil de Televicentro que dirigió por más de una década. Durante dieciocho años publicó en el periódico Novedades la columna “Buenos Días Mis Amigos”, que posteriormente pasó al Universal. Entre 1980 y 1983 para el Instituto Mexicano de la Radio hizo el programa “Historia Musical de México”, que también ha sido transmitido por Radio UNAM. En el boletín de prensa emitido por Fonoteca Nacional se lee:

“A lo largo de la sesión, se hablará sobre su faceta como conductor de programas de radio, como ‘La Hora del Aficionado’ de la XEW, en el que se dieron a conocer grandes figuras de la Época de Oro de la canción mexicana e ‘Historia Musical de México’, transmitido por el IMER y Radio UNAM. Además, se compartirá con el público cómo fue su labor como escritor e investigador de la música mexicana, en la que destaca su libro ‘Historia de la Música Popular en México’ (1896-1973), que reúne dos mil quinientas composiciones catalogadas, quinientos autores y medio centenar de fotografías de compositores reconocidos. Para la ocasión, se compartirá con el público una selección de audios pertenecientes al acervo de la institución, que muestran la importancia y grandeza del compositor chileno-mexicano”.

Para el prólogo del cancionero citado que publicó Editorial Extemporáneos, Juan S. Garrido escribió: “Al pueblo mexicano, dueño de un agudo sentimiento artístico, expresado en su maravilloso cancionero popular, ofrendo este libro como prueba de mi sincera gratitud. J.S.G.” En 1990 se le homenajeó en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”. De sus obras en coautoría Ernesto Cortazar destacan “El corrido villista” y “Enamorado”; con José Antonio Zorrilla “Monís” y con Manuel Muñoz Farrus “El ay, ay, ay”, “Calesero”, “Tampico”, “Cuando tú me quieras” y “Muchachita bonita”.

¡Que viva Aguascalientes!

Se cuenta que cuando recién escribió “Pelea de gallos” a instancia el caricaturista aguascalentense Antonio Arias Bernal, al compositor también oriundo de Aguascalientes, Manuel M. Ponce, le llegó el rumor de que había escrito una canción a su tierra y en plena Feria de San Marcos, le comentó:

“--A ver Juanito, Toño nos dice que compusiste, una canción para nuestra tierra, a eso hemos venido. A escucharla...

--Maestro –respondió Garrido--, mi trabajo es muy humilde, es rústico.

--Anda, anda, Juanito, queremos escucharla --replicó Ponce--.

Nervioso por tener sinodales, Garrido se sentó al piano e interpretó la mencionada melodía acompañándola con su voz entrecortada. Terminada la ejecución los aguascalentenses Manuel M. Ponce, Alfonso Esparza Oteo y Antonio Arias Bernal abrazaron al compositor, lo felicitaron y agradecieron su regalo musical. Dicen que Esparza Oteo, autor de “Un viejo amor”, le dijo:

“Mira Juanito me voy a permitir darle una pulidita a tu trabajo. Nada más hay una cosa que no me gusta de la canción que le compusiste a mi tierra. ¡Lo que no me gustó de la canción es que no la escribí yo, aprovechando que soy el director artístico de la disquera Peerless, voy a mandar grabarla!”

Otra anécdota más antigua que le gustaba platicar:

“Cuando tenía veinte años y vivía en Chile conseguí un trabajo en una compañía discográfica. Como yo tocaba muy bien el piano, un amigo me propuso trabajar en un restaurante con un grupo musical. Acepté, pero yo tenía que partirse en dos para cumplir con su trabajo en la oficina y el restaurante. Un día de plano no fuí a la oficina para llegar un poco más temprano al restaurante y estar más tiempo. Y cuál fue mi sorpresa al descubrir entre la concurrencia a su jefe, pero la sorpresa fue mayúscula porque me despidió. Lo relevante de esto fue que en ese momento se quedó solamente con un empleo, en el que seguí... toda la vida: ser músico. Considero que estas son cosas del destino”.

De las satisfacciones que recibió de su carrera comentaba: “No podría hablar de una, sino de muchas. Por ejemplo, conocer a la gente de diversas ciudades que me han inspirado algunas de mis canciones. Haber formado una orquesta de alta calidad, con la que bailaron los amantes de la música, por muchos años. Haber despertado a tanta gente por las mañanas cantándoles mis canciones. Que siempre encuentro alguien que se acuerda de mi música y me detiene para saludarme. Que mis amigos intérpretes, todos ellos, hayan gustado de mis canciones y las hayan cantado y grabado”.

La sesión de escucha con el gran Juan S. Garrido podrá seguirse en vivo a través del Facebook, Twitter y YouTube de la Fonoteca Nacional; posteriormente estará disponible en contigoenladistancia.cultura.gob.mx y el audio será grabado para formar parte del acervo de la Fonoteca Nacional, el cual se puede consultar en la Audioteca “Octavio Paz”, ubicada en sus instalaciones.

La cita es el martes 8 de noviembre a las 19 horas, en Francisco Sosa #383, colonia Barrio de Santa Catarina, Coyoacán, CDMX. La entrada es gratuita y el cupo limitado a 100 personas.