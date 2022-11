CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La voz en off que comenta y reflexiona sobre el flujo de imágenes en la pantalla, articula la voz de Natalia Almada, directora, mexicana y americana, con la música de David Cerf compuesta para la película, ejecutada por el Cuarteto Kronos. En Usuarios (Users; México-Estados Unidos, 2021), voz, imagen y música componen una especie de cantata que celebra vida y naturaleza, interroga humanidad y ciencia, y expresa el desasosiego de un futuro incierto.

Incendios, procesos industriales, paisajes artificiales producto de elaboraciones técnicas, como el cableado submarino, industrialización del petróleo, úteros artificiales, el mar, ríos de imágenes, memoria y datos que se reflejan en el rostro de un niño concentrado en tales flujos, usuario de la tecnología del futuro. La referencia –o quizá la filiación al documental poético de Godfrey Reggio en su famosa trilogía Qatsi, o en Bakara de Ron Fricke– es amplia; la obra de estos autores expresa preocupación sobre el impacto del consumismo, producción técnica desaforada e inhumanidad de la ciencia, y se fuciona a contrapelo de cualquier discurso ecologista formal.

Natalia Almada agrega la voz y el punto de vista femenino que hacía falta en esta corriente que parece recuperar, consciente o inconscientemente, el trascendentalismo de Emerson y Thoreau; sólo que, a diferencia de estos profetas de la naturaleza y del Nuevo Mundo, la directora no se hace ilusiones sobre la devastación y el peligro de la pérdida de horizonte humano. Realizadores como Reggio y Fricke, poetas del cine, carecen del rigor filosófico de Terry Malick, quien retoma el trascendentalismo y lo reinventa, pero Almada asalta la tribuna por el derecho indiscutible que le otorga la conciencia de ser madre; de ahí que a sus hijos, aún pequeños, los muestre como protagonistas del futuro, de ese mundo posible donde gestación y nacimiento ocurran fueran del cuerpo de la mujer.

Como bien aclara la realizadora, Usuarios no es una cinta sobre sus hijos, sino sobre la experiencia de ser madre y de las interrogantes respecto al futuro que les tocará vivir en un mundo tan devastado como tecnificado. Madre artificial en el futuro que gesta bebés, cunas automáticas que los arrullan; las funciones no cambiarán, ¿pero quién estará a cargo y cuál será el papel de la progenitora humana? Usuarios no titubea en recurrir a la ciencia ficción para sugerir una posible distopia, hay referencias claras de Gattaca y de Blade Runner.

Lo atractivo del cine, ficción y documental, de Natalia Almada es esa búsqueda de articulación entre lo personal y lo llamado transpersonal, lo privado y lo público e histórico; ya sea la evocación de la hermanita ahogada en La memoria del agua, o El general, su punto de vista sobre el hecho de ser bisnieta de Elías Calles; doble origen de mexicana y americana que, en su caso, le permite ver y sentir al interior de sus personajes, como en El velador del mausoleo de los narcos, y a apuntar a problemas de manera global y práctica.

