Doodle: ¿quién es Dusty Springfield y cuál es su relación con Luis Miguel, Pet Shop Boys y Pulp Fiction?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Doodle de Google de este 8 de noviembre celebra a la artista y miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll, Isabel Catherine Bernadette O’Brien, conocida como Dusty Springfield.

Con este Doodle se busca conmemorar los 59 años del lanzamiento del primer sencillo de Springfield “I only want to be with you” que fue lanzado un día como hoy, pero de 1963.

La canción estuvo en la principal lista de popularidad estadunidense durante 10 semanas y llegó al número 12 el 14 de marzo de 1964.

Esta pieza tuvo covers en varios idiomas. En español, el cantante mexicano Luis Miguel la grabó en 1987 con el título “Ahora te puedes marchar” y una letra distinta de la original.

Dusty Springfield fue “conocida por su impresionante versatilidad en todos los géneros, su llamativa presencia en el escenario y su característica melena rubia, Springfield fue un ícono cultural cuya exitosa carrera abarcó más de 5 décadas”, se señaló en la página de Doodle.

De acuerdo con Google, la artista encontró su amor por la música a temprana edad y dedicó su vida a la interpretación apenas salió de la escuela.

Su carrera profesional comenzó cuando se unió brevemente a las Lana Sisters en 1958, poco después de unió con su hermano Tom Springfield y a Tim Field para formar un trío de pop folk llamado The Springfields.

En 1962, el grupo lanzó “Silver Threads and Golden Needles” que fue un éxito en Estados Unidos, al quedar entre los 20 principales, “una hazaña rara para un grupo británico en ese momento”, indicó.

Señaló que de camino a Nashville para una sesión de grabación, hizo una parada en Nueva York que cambió su carrera y se dio cuenta de que su vocación creativa estaba más cerca del soul y el R&B.

En 1964 inició su carrera como solista y obtuvo un lugar en la escena de la música internacional, al punto de que, en 1994, el director Quentin Tarantino usó su canción “Son of a Preacher Man” para la banda sonora de “Pulp Fiction”.

“Aunque el grupo se disolvió, Dusty continuó con el personaje del escenario de Springfield en su carrera en solitario. Durante la próxima década, lanzó una serie de éxitos como la abrumadoramente exitosa canción ‘You Don’t Have To Say You Love Me’”, apuntó.

Destacó que el pico del éxito de su carrera fue en 1968, con su álbum “Dusty in Memphis” que fue aclamado por la crítica en Estados Unidos y el Reino Unido.

“En los años 90, lanzó su último álbum de estudio. Fue incluida en el Salón de la Fama del Rock & Roll de la Clase de 1999 y The Rolling Stones la reconoció como la mejor cantante pop de Gran Bretaña”, añadió.

A finales de los años 70, la cantante llamó la atención de los medios tras confirmar su bisexualidad. Fue duramente criticada y su carrera se vio afectada, pero en la actualidad es un ícono de la comunidad LGTBQ+.

En 1987 grabó con la banda británica Pet Shop Boys la canción “What have I done to deserve this”, con la que alcanzó su más alto lugar en el Hot 100 de Billboard, al llegar al número 2 el 20 de febrero de 1988.

Dusty Springfield nació el 16 de abril de 1939 en West Hampstead, Londres y murió el 2 de marzo de 1999, a los 59 años, a causa del cáncer de mama.