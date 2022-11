Ely Guerra celebra 30 años en el arte con giras y un relato literario

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La cantautora mexicana Ely Guerra celebra 30 años de trayectoria con su Gira en KAsas, una serie de recitales a realizar en espacios íntimos y hogares de sus fans, donde además presenta su cuento corto “La Ciudad de la Furia”.

La Gira en KAsas arrancó en San Luis Potosí y durante noviembre visita Puebla (el día 10), CDMX (11 y 12), Zacatecas (17), Aguascalientes (18), León (19) y Querétaro (20). Los accesos limitados se pueden adquirir en https://www.wegow.com, con apertura de los conciertos como invitado especial el grupo Kill Aniston, al mando de Josué Guijosa.

Nacida en Monterrey el 13 de febrero de 1972, la cantante, compositora y escritora de 50 años platicó vía Zoom para Proceso los detalles y sentimientos que le significan estas presentaciones en un formato de sesión acústica, de la mano de su primer libro que forma parte de colección “Mirada Pretérita”.(https://www.facebook.com/giraenkasas).

A continuación, la charla con la bella cantautora.

Reportero.- Aún el año pasado estábamos en parte de la oscuridad por la pandemia, pero en el presente 2022 han salido las luces para ti y muchos artistas. ¿Cómo te ha ido este año y cómo te vislumbras para el próximo?

Ely.- Son preguntas difíciles de responder en cuanto al futuro. Yo creo que nadie tenemos más que las visiones propias del deseo y la esperanza. Son tiempos distintos, todo se mueve muy rápido en la música. En la industria hay grandes cambios, la pandemia hizo que todo tuviera un flujo distinto.

“Hablando del pasado, a nosotros como músicos completamente independientes, los que no tenemos ningún músculo detrás que nos sustente, ni trabajo fijo, ni dinero, ni oportunidades, somos como un músculo que salimos a cantar y tocar. Eso nos da la provisión y la oportunidad de hacer nuevos proyectos, no solamente la provisión diaria para el vivir, para el comer, para el estar; esta facultad de ser presa de un sello disquero, una editorial, una productora. La pandemia nos mermó, nos dejó en un péndulo bastante delicado, incómodo; pero sabemos también que las pruebas de la vida son así, la forma que la industria ha edificado la música como un circuito de ‘mainstream’ y no sólo en nuestro país, siempre tendrá la forma de ver cómo acomodarse.

“Nosotros creemos en la lucha independiente, y creemos que la cultura es diversa, así que no nos rajamos, estamos muy convencidos de que hay en este momento trabajo, nos subimos a la ola, estamos trabajando en proyectos divinos.”

Hace un mes conjuntó un Homenaje a Chavela Vargas en el Teatro de la Ciudad: dos noches con localidades agotadas “y un público maravilloso”, al lado de figuras como Eugenia León, Ximena Sariñana, La Marisoul, el Mariachi Gama Mil y Los Macorinos.

“Este tipo de combinación, de poder estar con la Sonora Santanera, la Sonora Dinamita, con Eugenia (León), Los Macorinos, al mismo tiempo hacer mi álbum ‘Zion’, y rematar haciendo mi voz y guitarra, para mí es importante. Eso puede generar que la música pueda seguir sonando a futuro. Mi última producción de 2019 fue justamente ‘Zion’ y salió justo antes de pandemia, pero ahora sí la podemos mostrar en vivo. Estamos haciendo ‘Cumbia Machine’ y estoy celebrando 30 años de música con un acústico a voz y guitarra. Arrancamos una bellísima gira por muchos y distintos espacios de la República, se llama ‘Gira en KAsas’, con Josué (Guijosa), Kill Aniston”.

--¿Esta sería la mejor manera de trabajar para ti, de manera independiente?

Ely.- Sentimos que la mejor manera para nosotros de trabajar ha sido de forma independiente. Yo tengo un referente de estar en disqueras y editoriales, es decir, no hablo desde la ignorancia; estuve 12 años involucrada con distintas disqueras y editoriales…

“Sí, creo que la mejor manera es hacerlo independiente, entrar a un asunto de Gira en KAsas me permite continuar con un dialogo muy íntimo con los más cercanos, con la gente más cercana que persigue mi música. Son ‘venues’ [lugares] muy pequeños, algunos son casas de fans, todo esto hace que sea un espacio sumamente íntimo y distinto, a que vaya y toque como ahora que estuve en Metepec, en el escenario del festival Quimera. Esto nos da una belleza de lo que es la música y hacer un show grandilocuente, tener una comunicación increíble, pero… no nos permite esa intimidad que Gira en KAsas sí lo hace. Entonces sí, para mí la mejor manera es estar accesible en los distintos escenarios posibles y Gira en KAsas es uno de ellos.

“…Y estamos felices de presentar el primer cuento de nuestra colección ‘Mirada Pretérita, este primer cuento mío se llama ‘La Ciudad de la Furia’.

Invitación a la escritura

--¿Por qué la narrativa del relato y no la poesía?

Ely.- Se trata de pequeños relatos divertidos, de alguna u otra forma hablan de mi personalidad, de lo que pienso, de lo que opino, de lo que siento ¿Por qué hacerlo así? Porque creo que esta gira es algo íntimo y para mí es importante no solamente ir y cantar, sino también tener una charla con los que están involucrados, con los que vienen y pagan un boleto para escuchar este tipo de acercamientos a la música.

“Me parece importante que ellos también puedan decirme algo, así que la mejor manera de comenzar un diálogo me parecía que era con un cuento corto. Nosotros hacemos muchas lecturas, nos fascina, creemos en el poder de la palabra escrita, es algo que cura, así que me parecía una bella forma de iniciar un diálogo con ellos. Por tanto, estos cuentos resultan agradables, simpáticos, rápidos, también tienen cierta filosofía en la que podemos abordar temas actuales.

“Dicho sea de paso, la impresión de este cuento está hecha en un cuadernillo que se encuadernó a mano. No sólo viene el cuento impreso, también trae hojas en blanco con la esperanza que sea una invitación para aquellos que les gusta escribir se pongan a trabajar”.

--La frontera entre la música y la literatura es corta, muchos compositores se asoman a la poesía especialmente. ¿Así lo sientes?

Ely.- Es curioso que las canciones buscan cierta poesía, desde que hay una métrica tienes que esforzarte para hacer ciertas rimas, tienes que buscar en tu espectro y espacio, explicar momentos personales, tu propia forma de pensar, tu propia filosofía va impresa en las canciones. ¡Y es poesía!

“El arte musical nos obliga un poco a crear ese un mundo poético para que los demás después se asomen a estas canciones y se miren en ese espejo. La música es mirarte en un espejo y verte a ti mismo; después, las canciones no son de uno, son de los demás. Entonces sí, considero que nos asomamos en cierta forma a la poesía”.

--Has participado en otras lecturas en tu trayectoria artística. El cuento “La Ciudad de la Furia” es tu primer libro.

--He hecho varias lecturas, sobre todo para el programa “Crece Leyendo”. No leí nada mío, leía colecciones, fragmentos de obras literarias conocidas. Me fascina, lo he hecho en muchas FIL’s, estoy conectada con la idea de la palabra.

“Luego me encuentro que no tengo tiempo de leer, luego me encuentro sumergida en lecturas muy puntuales; ¡pero me gusta todo lo químico y me gusta hacer perfumes…! Tengo lecturas complejas, aprendo mucho de eso, después forman parte de mi propia literatura, es decir, de lo que escribo hasta en mis canciones, es parte de mi inspiración”.

“Este es mi primer cuento que hago impreso, estuve diez meses cuidando los arreglos y quería hacer cuadernillos distintos. Ha sido todo un tratamiento increíble para poder tener mi propia editora. Me siento contenta de compartírtelo porque, nuevamente, es un esfuerzo independiente, no quise firmar antes con editoras y este es el primer esfuerzo de mi empresa”.

Fuerza y belleza femenina

--Se critica a las nuevas generaciones por su forma abrumadora de ocupar las redes sociales sin profundizar en los contenidos y por escuchar reguetón, mas no rock sustancial. ¿Qué les dices de las nuevas generaciones?

Ely.- Más allá de una crítica, es un aprendizaje. Creo que esa es la forma en la que nos estiramos (ríe)…

“Mira, a mí me gusta hacer ejercicio, mi papá es un atleta importante, mucha gente lo conoce inclusive más que a mí. Cuando tengo conversaciones con él, con (el futbolista y entrenador técnico) Alberto (Guerra), es muy interesante escucharlo hablar de cómo un atleta puede llegar a tener un máximo rendimiento.

“La opinión de mi papá dice que ‘la elasticidad es la forma en la que nos mantenemos sanos’. Es una analogía importante para lo que me expresas. Todo está en ser flexibles y entender que vamos por generaciones. Las redes sociales es parte de su generación, es lo que les tocó. A mí me tocaron otras cosas, pero me parece increíble que podamos desde este lugar de entendimiento, compartir e intercambiar.

“Yo entiendo la música popular como un acto de diversidad. No podríamos escuchar sólo rock o reguetón, no podríamos estar escuchando sólo un cierto género musical porque entonces nos estaríamos limitando. Eso es dictaminar, eso es cancelar, es vetar el arte. Confío en que vamos creciendo, vamos por generaciones sumando. En la flexibilidad está la fuente de vida y de la longevidad. Es bien valioso tener estos intercambios”.

--Para las nuevas generaciones de mujeres rockeras Ely Guerra es un referente, al igual que Cecilia Toussaint, Rita Guerrero y Julieta Venegas. ¿Cuál es tu sentir por ser considerada como un referente del rock?

Ely.- Si tú hablas con mujeres van a decir que no es suficiente. Me siento orgullosa de mi trabajo porque creo que abrimos esa puerta y de manera contundente. Mencionaste mujeres increíbles, antes de mí venía Cecilia Toussaint. Muy poquito antes de Julieta y de mí venía la bella Rita. Después arrancamos Julieta y yo con contratos como músicos totalmente solistas. Rita venía con Santa Sabina. Cecilia venía cantando a compositores reconocidos. Julieta arrancó con el Tijuana No, después firmó contrato sola…

“Yo fui la primera solista que firmó en un sentido alternativo, no encontraban qué hacer conmigo, esa es la realidad, las disqueras se debatían de qué forma una artista como yo podría ocurrir en el mundo comercial. Así que esa puerta se abrió de manera muy contundente con nuestro trabajo, fuimos insistentes, fue difícil. Todo lo que mencionas es el fruto del trabajo, no solamente nuestro, sino de todas las mujeres que han decidido ser fuertes y no ceder en hacer algo comercial. Esto que está ocurriendo habla de nuestra fortaleza, de nuestra creatividad, de nuestro talento y por supuesto, de nuestra belleza. Somos únicas y esta fuerza femenina sin lugar a dudas tenía que destacar y está ocurriendo”.