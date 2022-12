Con exposición-homenaje despiden a Federico Silva, "un espíritu libre" en Bellas Artes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Con aplausos y guardia de honor el homenaje de cuerpo presente del artista e investigador Federico Silva, quien falleció a los 99 años, y considerado uno de los grandes de la escultura nacional se despidió en el Palacio de Bellas Ares (PBA).

Con su esposa María, familiares, amigos, autoridades de Tlaxcala (estado donde residía) y federales, los restos del Premio Nacional de Artes (1995) y Medalla Bellas Artes (2016) se despidieron en el vestíbulo del recinto de mármol, a fondo música de integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional.

El homenaje inició a las 19 horas, misma hora a la que se había invitado previamente a la apertura de la exposición ‘Federico Silva, Lucha y fraternidad. El triunfo de la rebeldía’ en el Museo del PBA en el marco de sus ocho décadas de trayectoria artística. Nadie se imaginó que la muestra se tornaría en homenaje de despedida.

Al respecto el escritor y crítico de arte, Luis Ignacio Sáinz Chávez, cuya colaboración en la muestra ‘Federico Silva, Lucha y fraternidad. El triunfo de la rebeldía’ se puede palpar a través de QR’s, y mediante un apartado en un volumen-catálogo con título homónimo, afirmó:

“Federico Silva nos reúne de manera exótica, con el no se puede estar de luto, pues es uno de los espíritus más libres, encomiables de la escuela plástica, fatigó todas las técnicas y las visitó casi hasta hartarse, y tiene un lento sinuoso y muy nutriente camino a la tridimensión a la escultura, fatiga lienzos, agota cánones de escuela mexicana de pintura en donde rompe formas, pero jamás los contenidos, siempre conserva ese grito de independencia y ecos sociales en los que produce sus piezas, todas ellas, espectaculares sorpresivas, asombrosas.

“Se dice que tendremos la dicha de conocer nuevas piezas, sorprendente para cualquier artista de 99 años de edad, no en el caso de ´él que no admitía fatiga alguna…. Nada más lejano al quehacer de Federico Silva que las ocurrencias, la frivolidad, tan campantes hoy en día, es un hombre que sin mancillar sus piezas, siempre manifiesta su espíritu crítico. Un tipo profundo y que nos hará mucha falta.”

En el caso de Alejandra Frausto, titular de Cultura, dijo:

“Parece una paradoja el hecho de reunirnos con su magnífica exposición, cuando platicamos en Tlaxcala lo invitamos a exponer en el máximo recinto de las artes de México, me dijo todavía me falta hacer una película, y me contó cómo sería el papel de la rebeldía del arte, cómo el arte era un guerrero que irrumpía, pues el guion es este, y aquí estamos siguiendo su línea a la perfección.

“Lo que sucedió fue motivo de azoro, este acto es de plena rebeldía, de una rebeldía congruente n la vida y la muerte, consciente en las raíces del país, la vida y muerte nunca se separan y tal vez nos quería dejar esa lección, venimos a dejar su creación inmensa independientemente del plano en que nos acompaña”.

Mientras que Lucina Jiménez afirmó que en Silva se conforma el artista y el artesano, y para muestra su exhibición abierta al público a partir de este 1 de diciembre con 151 obras seleccionadas por el mismo artista a partir de su memoria, mirada y crítica. Ahí los asistentes podrán transitar en una muestra que va del realismos a la abstracción, a la ‘subversión por la forma’, una reestructura de los tiempos, y un núcleo final cuya sorpresa son tres piezas inéditas que creó para esta muestra.

Al finalizar continuaron las ‘guardias de honor’ entre música del a OSN. Entre los presentes también estuvieron Miguel Ángel Fernández, director del Museo del PBA; Carmen Gaitán Rojo, director del Museo Nacional de Arte; y Marina Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural de México.