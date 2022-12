Robert De Niro protagonizará Zero Day, la nueva serie para Netflix del productor de Narcos

MADRID, (CulturaOcio).- En los últimos años, las series han ido ganando cada vez más prestigio, equiparándose en calidad a las películas y fichando a estrellas de primera fila. La plataforma de streaming será responsable del debut televisivo de Robert De Niro en un rol protagonista, ya que el intérprete encabezará una ficción titulada Zero Day.

Según Variety, Eric Newman y Noah Oppenheim son los creadores de la ficción y han escrito el guion en colaboración con Michael Schmidt, ganador del premio Pulitzer. Los detalles de la trama no se han revelado por el momento, pero el medio afirma que será un thriller político en el que Robert De Niro dará vida a un expresidente de Estados Unidos. Además de protagonizar la serie, el actor también ejercerá como productor ejecutivo.

Zero Day supondrá el primer papel protagonista De Niro en una serie, aunque no será su debut en la pequeña pantalla. En 2017 encabezó el telefilm The Wizard of Lies, que le valió una nominación al Emmy, además de haber participado en entregas de Saturday Night Live y Extras.

Eric Newman es conocido por haber sido productor y guionista de Narcos y Narcos: México. Por su parte, Noah Oppenheim es presidente de NBC News y ha participado como guionista en títulos como Jackie, La serie Divergente: Leal o El corredor del laberinto.

Al margen de Zero Day, Robert De Niro tiene varios proyectos en el horizonte. Volverá a trabajar con Martin Scorsese en Killers of the Flower Moon, y también actuará en After Exile, Wise Guys, Inappropriate Behavior, Tin Soldier, Nada, About My Father y Savage Salvation.