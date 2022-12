"Bardo" de Iñárritu, fuera de los premios Globos de Oro; un paso atrás camino al Óscar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los Golden Globe (Globos de Oro) lanzaron su lista de nominados para la edición 2023, y en la terna a Mejor Película Extranjera’, el filme “Bardo: Falsa crónica de unas cuantas verdades” de Alejandro González Iñárritu, se quedó fuera.

El evento a realizarse el próximo 10 de enero es considerada la antesala de los Premios Óscar, el máximo galardón que otorga la industria estadunidense. Los Golden Globes son concedidos por 93 miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés) y uno de los puntos más altos de la llamada‘Temporada de premios' en torno a Hollywood.

En esta edición “Bardo: Falsa crónica de unas cuantas verdades” de González Iñárritu --ganador del Óscar como Méjor Director y Película por “Birdman, o la inesperada virtud de la ignorancia” de 2014, y ganador como Mejor Director por “El Renacido”, 2014--, no figuró dentro de la categoría de Mejor Película Extranjera.

En la selección final entraron los filmes: “Argentina, 1985” (Argentina), “All quiet on the Western Front” (Alemania), “Decision to leave” (Corea del sur), “Close” (coproducción de Bélgica, Francia y Países Bajos) y “RRR” (India).

“Bardo”, protagonizada por Daniel Giménez Cacho y filmada en Ciudad de México y algunos puntos de San Luis Potosí, narra temas sensibles como la paternidad, la violencia, la migración, la mortalidad y la identidad, algo que los críticos han asociado a un autorretrato del mismo Gonzalez Iñárritu, y que a su vez ha dividido a especialistas entre los que la califican como un largometraje muy bien logrado, y los que la consideran pretenciosa.

Cabe destacar que la cinta se estrenó mundialmente en el Festival de Cine de Venecia de este año con sendos aplausos, y aunque tuvo buena acogida y compitió por el ‘León de Oro’ no alcanzó la distinción, misma que se llevó “All the beauty and the bloodshed”, documental de Laura Poitras.

Con una duración de 172 minutos, “Bardo”, trata la historia de un periodista que luego de varios años fuera de México regresa al país dándose cuenta que encontró un lugar completamente distinto a lo que solía conocer, situación que el mismo Iñárritu refirió a medios de comunicación como un tema constante en su vida, pues lleva poco más de dos décadas fuera de México.

Bardo fue estrenada en cines el pasado 27 de octubre y llegará a Netflix el próximo viernes.

En contraparte, el filme de Guillermo el Toro alcanzó la selección para competir por ‘Mejor Película Animada’ ‘Mejor canción original’ y ‘Mejor banda sonora’ con su “Pinocchio” (2022), que se medirá contra las cintas “Marcel the Shell With Shoes On”; “Inu oh”; “Puss in Boots: The Last Wish» y “Turning Red”.

La nominación completa para los Golden Globe se puede ver completa aquí: https://www.goldenglobes.com/winners-nominees