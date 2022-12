"Pinocho" de Guillermo del Toro: tres nominaciones para los premios Globos de Oro 2023

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La cinta “Pinocho” de Guillermo del Toro tiene tres nominaciones para los Golden Globe 2023 a ‘Mejor Película Animada’, ‘Mejor canción original’ y ‘Mejor Banda Sonora’, y con ello amplias posibilidades de llevarse uno de los reconocimientos más amplios en la industria fílmica.

Los Globos de Oro, conocidos por ser una guía para los Premios Óscar, se realizarán este 20 de enero en el Hotel Beverly Hilton de California, Estados Unidos.

El filme del realizador nacional competirá en la terna de Mejor película animada con su “Pinocho”, misma que se encuentra en estos días en las salas de cine nacional y en la plataforma de Netflix.

La cinta considerada por la crítica con toques oscuros y sublimes y con un cierto apego al cuento original de Carlo Collodi tiene algunos elementos que han sido cuestionados si es apta para niños por ahondar en la trama de trabajos forzados y una escena asociada a tortura cuando se queman los pies.

Esta versión de Del Toro, alejada de la de Disney y Robert Zemeckis –también recién estrenada en live-action–, es a decir de especialistas mucho más profunda.

Para los Globos de Oro la cinta del mexicano competirá en ‘Mejor Película Animada’ contra otros filmes como “Turning Red” de Disney-Pixar, “Marcel The Shell with Shoes On”, El Gato con Botas” de Dreamworks e “Inu-Oh”.

En la terna de ‘Mejor canción original’, el tema ‘Ciao Papa’ de “Pinocho” se medirá con ‘Carolina’ de “Where the crawdads sing”; ‘Hold my hand’ de “Top Gun: Maverick”; ‘Lift me up’ de “Black Panther: Wakanda Forever”; y ‘Naatu Naatu de “RRR”.

Cabe mencionar que Del Toro es autor de ‘Ciao Papa’, tema principal de la cinta que cobra más fuerza tras el reciente deceso de su madre, la actriz Guadalupe Gómez, en octubre pasado.

Al respecto, la letra de ‘Ciao papa’ de Pinocho deriva en la pérdida de alguien querido, dijo entonces al medio Deadline:

‘”Habla de la nostalgia, de la pérdida de un padre, de la pérdida de un hijo. Habla del tipo de energía nostálgica que, para mí, está en el centro del cuento de Pinocho”.

La banda sonora se hizo junto a Alexandre Desplat, quién ganó con “La forma del agua” (también dirigida por Del Toro) su segundo Oscar. En el caso de “Pinocho” los temas de la cinta son interpretados por David Bradley, Ewan McGregor, Christoph Waltz y Gregory Mann, el actor que interpreta a “Pinocho”.

Así que en ‘Mejor banda sonora’ el compositor Alexandre Desplat competirá por “Pinocho” contra Hildur Guðnadóttir por su trabajo en “Women Talking”; Justin Hurwitz en “Babylon”; John Williams en “Los Fabelman” y Carter Burwell por “Almas en pena de Inisherin”.

Sobre Pinocho, cabe recordar que a principios de septiembre, en el marco del Festival de animación y videojuegos Pixelatl, efectuado en Guadalajara, Jalisco, bajo la batuta del diseñador José Iñesta, se presentaron los animadores mexicanos detrás de “Pinocho”: Rene Castillo, Luis Téllez, Sergio Valdivia, Mayrení Senior Seda y Angélica Lares, miembros de la Unidad 1 de animación de esa cinta, en donde recordaron uno de los ejes de la tecnología en ese sector, y una claridad por parte de Del Toro respecto al trabajo final.

Ahí los animadores puntualizaron que en su experiencia no hay mayor diferencia entre la tecnología y espacios de grabación de estudios extranjeros y los existentes en México, en especial en Guadalajara; que México está en un momento importante de exploración-profesionalización del sector de animación; y reconocieron a Del Toro como guía indiscutible en el sector y su respaldo para mostrar la labor de los artistas nacionales.

Hasta el cierre de esta nota Guillermo del Toro ha compartido un decena de mensajes y felicitaciones en sus redes sociales por las nominaciones a los Globos de Oro.