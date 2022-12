“No te faltó experiencia, te faltó empatía”: Sasha Sokol respondió a Yordi Rosado

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – “No te falto experiencia, te faltó empatía”, le dijo la cantante y productora Sasha Sokol al conductor Yordi Rosado luego de que éste reconoció que abordó de manera “muy superficial” la “relación sentimental” entre la cantante y el productor Luis del Llano.

Durante una entrevista que Adela Micha hizo a Yordi Rosado para su programa de YouTube “La Zaga”, éste admitió que cometió errores en la entrevista que le hizo a Luis Del Llano, en la que el productor abordó la presunta “relación” que mantuvo con la cantante, entonces de 14 años de edad.

Yordi Rosado, aceptó: “El tema de Luis del Llano fue mucho más delicado. Creo que yo traté el tema muy ligero, muy superficial (…) Me faltó experiencia en un tema que era extremadamente importante”.

Ante ello, Sasha Sokol respondió a través de su cuenta de Twitter:

Yordi: no te faltó experiencia, te faltó empatía. Por supuesto que no tienes la culpa de lo que tus invitados te cuentan; pero tienes la responsabilidad de tu respuesta ante lo que escuchas.

“¿Qué pensará un posible abusador al ver tu entrevista del 6 de marzo? Y, sobre todo, ¿qué pensarán otras víctimas de abuso?”, cuestionó.

Consideró que pensarán que gana la impunidad porque en este país, un señor puede sentarse en un programa exitoso, hablar como si nada de una relación ilícita y el entrevistador responde: “¿ah, sólo anduvieron seis meses? ¿Y estuvieron muy enamorados?”

Aseguró que, mientras hacía esas preguntas, pensaba en el rating que tendría su programa.

No pensaste en mí. Ni en mí a los 14, ni en mí hoy. La empatía se tiene o no se tiene. Tú, no la tuviste. @YordiRosado”.

El 8 de marzo pasado, Sokol acusó de abuso y manipulación al productor Luis de Llano, quien en días pasados declaró que durante el romance que tuvo con ella, cuando era menor de edad y estaba en el grupo Timbiriche, se había enamorado.

Hace dos días, Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos”, escribió en un hilo de Twitter.

“¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito. Durante toda nuestra relación yo fui menor de edad”, aseguró el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, cuando muchas personas creen que es motivo de felicitación y, añadió, “no es así”.

Siguió: “Este día es para reflexionar y alzar la voz ante el abuso sistemático en el que nos hemos visto atrapadas de mil maneras”.

La también actriz comenzó su relato con un juego de palabras del nombre del productor: “Luis de Ya no”.

“Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio”, señaló y comentó que, en ese momento, De Llano tenía 39 años y estuvieron juntos casi 4 años.

“Mi familia se enteró y se volvieron locos y no era para menos. Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá. Fernando me desadoptó. Literalmente, me desadoptó ---al escribir esto el corrector me da otras opciones ya que la palabra desadoptar no existe en el diccionario---. Esa fue la primera gran pérdida de mi vida”, explicó.

Para intentar separarlos, explicó que su madre la sacó de Timbiriche y la mandó a estudiar fuera del país.

Abandonar al grupo fue mi segunda pérdida”.

Confesó que, durante mucho tiempo, ocultó que seguían juntos. A los 17 años le dijo a su madre que podía seguirle mintiendo o perdonarla. “A la pobre no le quedó de otra que abrirse, pero jamás se sintió cómoda y fue feliz cuando, poco tiempo después, terminé con él”, añadió.

Reveló que le costó mucho dejarlo porque era un hombre poderoso en la industria del espectáculo, su representante y productor y temía que, al separarse, su carrera se viera lastimada.

Contó que escribió este hilo de Twitter por lo sucedido, pero también por lo que le sigue pasando.

“¿Cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que correspondía, que era cuidarme? Nunca lo sabré. Lo que sí sé, es que las cosas que vives te marcan para siempre. ‘La vida se vive hacia adelante, pero se entiende hacia atrás’. Hoy puedo ver que esa relación contaminó de muchas maneras mi vida”.

Esa relación, añadió, terminó hace 33 años, pero hasta hoy que la comparte es que termina lo tóxico que trajo consigo. Señaló que asume la parte que le corresponde, pero ya no puede ni debe guardar silencio.

“La vergüenza y el miedo nunca deben ser más grandes que la verdad. Asumo las consecuencias que puede traer la verdad. Le ofrezco disculpas a mi familia y a Alejandro, mi pareja, por ponerlos nuevamente en una situación así de incómoda”, pidió.

Dijo que hablar de esto le hace sentir una enorme vergüenza, pues durante décadas quiso creer que no decirlo haría desaparecer el hecho, pero se dio cuenta de que estaba equivocada. Supo que si existe un tipo de paz al compartir su historia tan dolorosa es para darle fuerza a otras mujeres para que alcen su voz cuando vivan alguna situación de abuso.

“No pienso hablar más de este tema. ¿Por qué hablo de esto ahora? Porque Luis de Ya No. #8; #8M2022 #DiaInternacionalDeLaMujer”.

Fernando me desadoptó. Literalmente, me desadoptó —al escribir esto el corrector me da otras opciones ya que la palabra “desadoptar” no existe en el diccionario—. Ésa fue la primera gran pérdida de mi vida. — Sasha Sokol (@SashaSokol) March 9, 2022

¿Qué dijo Luis de Llano?

En entrevista con Yordi Rosado en su canal de YouTube, al ser cuestionado sobre su relación con Sasha Sokol, contestó:

“No hay historia que contarte. Yo, un día, me enamoré de Sasha y me mandó a la goma en dos semanas. Hay un enamoramiento que digamos, que es platónico, profesional, de trabajo. ¿Por qué? Porque yo le producía sus discos. Entonces, ahí no hay una historia que contar, cuando me preguntan, digo: ‘no, ahí no hay nada qué contar, fue muy simple”.

Después se contradijo, cuando contó: “Si, sí tuve un romance yo con Sasha. Me enamoré y me mandó al demonio. Lo admito. Tuve un momento en que convivimos mucho y estuve muy enamorado de ella y un día me dijo: ‘nada que ver’. Y nada que ver. Se acabó”.

Contrario a lo dicho por Sasha, Luis de Llano aseguró que la madre de Sokol sabía de la relación, pero terminó porque la cantante quedó desencantada de que su madre le prohibiera ir a casa del productor.

“La mamá era tan inteligente, tan alivianada que, obviamente, dijo: ‘oye, no quiere que esté en tu casa más’ y dejó de venir a mi casa y también el día que Sasha se desencantó con ese momento pues cambió nuestra relación completamente”.