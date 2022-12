Helena Rojo prefiere verse "viejita" que cambiar su cara con cirugía como Angélica Rivera

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La actriz Helena Rojo, de 78 años, dijo que no es partidaria de las cirugías plásticas porque le da “mucho miedo” no reconocerse en el espejo.

Según el diario Debate, Rojo prefiere verse viejita pero bonita que cambiarse el rostro completamente como Angélica Rivera.

En entrevista con la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda, para su canal de Youtube, la actriz de más de 40 películas y telenovelas no mencionó a Rivera, pero sí fue cuestionada sobre si era partidaria de las cirugías estéticas.

“Me da miedo no encontrarme a mí misma en el espejo. Me da miedo quedar mal porque lo he visto, que queda el ojo por acá, cosas raras, y el jalón por aquí. He sido muy mala para eso. He sido tentada, cómo no, he estado en el consultorio, donde te dan el papelito que por si se muere y cómo voy a hacer yo esto, no le veo el sentido, a querer arriesgar mi vida para que me den un jalón, no”.

“Me asumí a mí misma como soy. Soy muy mala para tener un sistema de que me hago faciales. Y entonces, pues ni modo, así me toca. Me tengo que aceptar, amar como soy, asumir lo que soy y ya”.

La comparación la hizo Debate porque, el 14 de diciembre, el Heraldo de México publicó una fotografía en sus redes sociales y señaló que lucía cada vez más rejuvenecida, incluso más que sus propias hijas.

Además, en las redes se viralizó la foto de “La Gaviota”, como le dicen a Rivera, en la que se ve “irreconocible”, con cambios estéticos en su rostro, a sus 53 años. “Se notan los retoques en los pómulos, labios rellenos y un diseño de sonrisa que la dejan muy diferente”, señaló El Universo.

“Cada vez que la veo, luce más joven, pero no es de a gratis, su dinero le ha costado. Cada seis meses va con su cirujano para ver qué le quitan y qué le ponen. Tiene una obsesión por lucir perfecta, pero la verdad es que ella y su hija Sofía han exagerado con los arreglos estéticos”, afirmó el maquillista en entrevista exclusiva para TvNotas.