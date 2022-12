Miriam Kaiser, Medalla Bellas Artes: “en la cultura no hay dos días que se parezcan”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La promotora cultural Miriam Kaiser recibió la Medalla Bellas Artes, en reconocimiento a su trayectoria y labor artística en la difusión del arte y la cultura, el cual tuvo dedicatoria a sus cinco hijos “por acompañarme en esta aventura”, dijo en entrevista con Proceso.

Kaiser recibió la presea 2020 en “Artes Visuales” –junto a Mónica Mayer (2021) y Arnaldo Cohen (2022)– en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, en un acto en el que también se otorgaron reconocimientos en las categorías de Arquitectura (Óscar Hagerman Mosquera y Alberto González Pozo) y Patrimonio (Valeria Prieto López y Jorge Sánchez Cordero).

En el caso de Kaiser, fue por su trayectoria y trabajo en el ámbito museístico, pues a lo largo de su carrera ha contribuido en la gestoría y creación de museos como el Nacional de Arte (Munal), de Arte Moderno (MAM), de Arte de Sinaloa, Antiguo Colegio de San Ildefonso, el Instituto Mexiquense de Cultura y la Pinacoteca Universitaria de Colima.

Ello además de haber sido directora del Museo del Palacio de Bellas Artes, subdirectora técnica del Museo Nacional de Arte en su fundación, directora de la Sala de Arte Público Siqueiros y del Polyforum Siqueiros. Y en 2005 recibió el Reconocimiento ICOM México por su destacada labor en el ámbito museístico de México.

Relajada y de buen ánimo una noche previa a la entrega de la Medalla Bellas Artes en la Sala Manuel M. Ponce, comentó a Proceso:

“Cuando Lucina (Jiménez) me llamó para decirme de la medalla fue por trayectoria y aportaciones a la cultura, y haciendo cuentas tengo 60 años de trabajo; comencé en la Galería del Arte Mexicano, es mi ‘alma mater’, ahí aprendí una gran parte de lo que soy, entré de secretaria de la señora Amor y cuando se dio cuenta estaba en venta y todo lo demás, estuve 10 años en la galería y de ahí no paré”.

Relató que en 1977 entró al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), en donde estuvo una década; después en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (extinto Conaculta, ahora Secretaría de Cultura) por 10 años más, en donde se desempeñó como titular de exposiciones internacionales.

“De ahí, Rafael Tovar y de Teresa (1954-2016) me manda a ‘revivir’ la Sala de Arte Publico Siqueiros, estuve tres años hasta que me corrió Sari Bermúdez (titular de Conaculta 2000-2006), cuando después me llaman a trabajar al INAH.

“En el intermedio fundé el Munal, ocho recintos en la República Mexicana y San Ildefonso, con la exposición ‘México: Esplendores de treinta siglos’”.

–¿Se arrepiente de algo?

–No me arrepiento de nada. Me siento agradecida de que hayan volteado a ver a una trabajadora de la cultura”.

La gestora recordó que en algún momento sintió rechazo de los ‘señores de la cultura’ que trabajaban en el gremio, a lo cual nunca hizo caso, y por encima de eso destaca logros abriendo brecha en la gestoría internacional:

–Como mexicana he aprendido a golpes a defenderme, recuerdo que cuando se cumplieron 50 años de Bellas Artes se preparó una gran exposición y el Museo Metropolitano de Nueva York no nos quería prestar una obra, nos veían entones por encima del hombro, pero hablaba inglés y me defendí muy bien ¡cómo que no nos iban a prestar!, esa fue una lucha maravillosa en cuestión de gestión, nos pasaba seguido, pero cuando veían nuestra labor nos respetaban y al tercer día ya eran nuestros grandes amigos”.

–¿Qué comentario o consejo podría dar a las nuevas generaciones?

–Soy muy mala para dar consejos, ni a mi hijos, pero el arte o las artes es algo único que brinda otra visión de la vida en muchos sentidos, es de pasión y conocimientos, es como una ciencia; en la cultura no hay dos días que se parezcan, he tenido la fortuna de atender exposiciones internacionales y es impresionante toda esa labor, para ello hay que estudiar, estar al día, eso sí, siempre estar al día.

Kaiser refirió dedicar a sus hijos Hemit, Tamari, Ivar, Yari y Dabi la Medalla Bellas Artes, y sobre sus proyectos para 2023, comentó que dará un curso a principios de año en el Museo de Arte de Sinaloa (Masin), además de que trabaja en un catálogo a partir de la exposición por el centenario del artista Héctor Javier, una coedición entre INBAL y el Instituto Veracruzano de Cultura: “Una cosa es que me haya retirado como funcionaria, pero yo continúo”, finalizó.